Изгнание Доменека из «Нанта». Серебряный призер ЧМ 2006 не продержался и двух месяцев

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сегодня, 15:28

«Соккер.ру» рассказывает о том, как восьмикратные чемпионы Франции ищут выход из кризиса.

На фоне тренерских отставок в ПСЖ и «Марселе» как-то незамеченным остался уход Раймона Доменека из «Нанта». То ли «канарейки» ныне не те, то ли «Звездочёт» несколько стёрся из памяти. Причём незаслуженно. При всех своих причудах месье Доменек однажды чуть не сделал французов чемпионами мира. Всего-то пятнадцать лет прошло.

Однако запоминается последнее. После серебра высочайшей пробы на чемпионате мира 2006 года французы неважно выступили и на Евро-2008, и на первенстве мира в Южной Африке. «Звездочёту» (это прозвище Доменек получил за любовь к астрологии) ещё напоследок выдали нелестную характеристику «Худший тренер сборной Франции со времён Людовика XVI». Правда, авторство принадлежит Эрику Кантона, великому футболисту, но не самому полезному для «les blues» игроку. В сборной родной страны Эрик играл немного, а на крупных турнирах симпатизировал англичанам. Но нелестные характеристики Доменек получил и от Зинедина Зидана. Хотя если бы не чересчур чувствительная душа самого Зизу, глядишь и чемпион мира был бы другим. Ответка Матерацци не была установкой тренера.

Ладно, это дело прошлое. После чемпионата мира 2010 года «Звездочёт» надолго ушёл в тень. Астрологии в его жизни было больше, чем футбола. Тренировал мальчишек в «Булони». Предлагал свои услуги сборным Камеруна и Сербии. В обоих случаях «не прошёл кастинг». Но в декабре прошлого года 66-летнего Доменека позвали в «Нант». Славный, но весьма проблемный клуб.

Исправить положение

Польский бизнесмен Вальдемар Кита, с детства болевший за команду в желто-зеленой форме, купил контрольный пакет акций, спас клуб от банкротства и помог «канарейкам» вернуться в Лигу 1. В «Нанте» появились интересные игроки. Клаудио Раньери довольно плодотворно трудился. Но потом произошёл некоторый сбой. Менялись тренеры — Мигел Кардозу, Вахид Халилходжич, с лета 2019 года Кристиан Гуркюфф (отец Йоанна), но «канарейки» перестали расти. После сезона 2016/17, где «Нант» занял седьмое место, началось движение вниз. Девятое место, двенадцатое, тринадцатое.

В текущем сезоне бретонцы совсем плохи. После домашнего проигрыша «Страсбуру» 0:4 «Нант» опустился на 14-е место. Терпение Киты кончилось, и 8 декабря Гуркюффа поблагодарили за работу. Следующий матч «канарейки» проводили под командованием Патрика Колло. Тому не привыкать быть исполняющим обязанности. Эта командировка для него шестая в биографии (три в «Лилле», теперь три в «Нанте»). Но уже, после ничьей с «Дижоном», на «Стад Божуар» приехал пожилой, седовласый человек. Тот самый, о котором говорилось в первых абзацах.

Приход «Звездочёта»

Как Кита вышел на Доменека? Или всё получилось с точностью до наоборот — Доменек вышел на Кита, — пока неизвестно. Но очередной матч и восемь следующих бретонцы проводили под предводительством «Звездочёта». На большее бывшего тренера Франции не хватило. Четыре ничьих, четыре поражения и восемнадцатое место. Если «канарейки» на нём и приедут к финишу, то это переходные матчи, где случиться может всякое. Никаких проблесков в игре восьмикратных чемпионов не наблюдалось, поэтому отставка виделась вполне закономерной. Болельщики «Нанта» вправе вспомнить приведенное выше высказывание Эрика Кантона, заменив в нём сборную Франции именем своего любимого, многострадального клуба. И какая разница, что во времена Людовика XVI не было ни «Нанта», ни сборной Франции по футболу, ни самого футбола. Во всяком случае, на французской земле.

На этот раз вечному сменщику Патрику Колло даже не пришлось становиться исполняющим обязанности. Место главного тренера «канареек» пребывало вакантным всего несколько часов. Антуан Комбуарэ согласился принять терпящий бедствие коллектив.

Нашлась замена

Комбуарэ родился на Новой Каледонии и принадлежит к племени канаков. Возможно, он не так известен, как его земляк Кристиан Карамбё, но тоже был видной фигурой. В том числе и в «Нанте» 80-х. Добротный защитник. Но большую славу Антуан приобрёл в «Пари Сен-Жермен», где не только хорошо справлялся со своими непосредственной работой, но и умел забивать важные мячи. Причём головой. За что и получил у парижских болельщиков прозвище «Золотой шлем».

Завершив карьеру игрока, «Золотой шлем» стал довольно известным тренером. Много где работал, в том числе и в «Пари Сен-Жермен» было два захода. Первый был чуть выше среднего, да и ПСЖ в первые годы нашего века представлял собой нечто аморфное. Вторая командировка оказалась более успешной. Парижане взяли Кубок Франции один раз, вышли в финал другой. Столичный клуб заметно прогрессировал, а тут ещё золотой дождь из катарских нефтедолларов пролился. Однако новые хозяева решили, что выходец из Океании не годится для работы с суперклубом, поэтому решили передоверить ПСЖ Карло Анчелотти. Комбуарэ был уволен в канун нового 2012 года, когда вверенный ему коллектив вёл борьбу за чемпионство с «Монпелье». Другой на его месте закатил бы скандал, углядел бы в своей отставке проявление расизма. Но «Золотой шлем» молча отошёл в сторонку и наблюдал, как «Монпелье» впервые стал чемпионом Франции. «Пари Сен-Жермен» потом стал гегемоном Лиги 1, но кирпичи в фундамент этой гегемонии заложил именно Антуан Комбуарэ, передавший Анчелотти вполне боевой коллектив.

В отличие от ПСЖ , тренерская карьера самого Антуана Комбуарэ складывалась неважно. Он потом работал в нескольких клубах — саудовском «Аль-Хиляле», французских «Лансе», «Дижоне», «Генгаме» и «Тулузе», но всякий раз терпел неудачи. После ухода из «Тулузы» тренер почти год сидел без дела. Но над предложением «Нанта» 57-летний Комбуарэ долго не раздумывал. Сразу согласился помочь родному клубу.

В первом матче под руководством «Золотого шлема» «Нант», не знавший побед с ноября, выиграл в гостях у «Анже» 3:1. При этом «канарейки» показали весьма приличную игру. Турнирного положения не выправили, всё так же восемнадцатые. Но некий оптимизм появился. Теперь болельщики восьмикратных чемпионов с нетерпением ждут в гости «Марсель», который пока находится в поиске главного тренера. Через несколько туров можно будет сделать первые выводы о целесообразности возвращения Комбуарэ в «Нант».