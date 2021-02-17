Кокорин тренируется в общей группе «Фиорентины»

Источник сообщает, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин тренируется в общей группе.
По информации источника, главный тренер флорентийского клуба Чезаре Пранделли доволен игровой формой форварда.
Ожидается, что Кокорин может провести 20-30 минут игрового времени на поле в ближайшем матче команды против «Специи».
Похоже, что руководство "Фиорентины", оформляя трансфер Кокорина, приобрело не игрока, который окажет реальную помощь команде, а "головную боль" для "Фиорентины"
Поспешное, необдуманное, решение руководства "Фиорентины" - приглашать Кокорина в свою команду....
Похоже, что руководство "Фиорентины", оформляя трансфер Кокорина, приобрело не игрока, который окажет реальную помощь команде, а "головную боль" для "Фиорентины"
Поспешное, необдуманное, решение руководства "Фиорентины" - приглашать Кокорина в свою команду....