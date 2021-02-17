ГлавнаяНовости

Кокорин тренируется в общей группе «Фиорентины»

17 февраля 2021, 13:31

Источник сообщает, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин тренируется в общей группе.

По информации источника, главный тренер флорентийского клуба Чезаре Пранделли доволен игровой формой форварда.

Ожидается, что Кокорин может провести 20-30 минут игрового времени на поле в ближайшем матче команды против «Специи».

Все новости
Бензема возобновил тренировки в общей группе. Он может сыграть с «Атлетико»
Сегодня, 00:27 Комментарии5
Олег Иванов возобновил тренировки в общей группе «Уфы»
Вчера, 23:23 ФотоКомментарии5
Осимхен возобновил тренировки с «Наполи». У игрока была травма головы
Вчера, 20:15 Комментарии3
ОфициальноН'Жи вернулся к тренировкам
Вчера, 10:45 ФотоКомментарии3
Футболисты «Зенита-2» сыграли в футбол на льду
04 марта ФотоКомментарии3
ОфициальноЧеревченко вернулся к работе
02 марта ФотоКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 февраля в 14:29
Отловили, привели на тренировку.
Беспредел полный.
А если серьёзно то ему надо тренироваться ещё раз тренироваться. Конечно если не приехал чисто за баблом. Надеюсь что это не так. Да и Черчесов тоже надеется...
112910415
112910415
17 февраля в 14:08
тихо, не спугните ... он уже тренируется
David Young
David Young
17 февраля в 13:42
Матч со Специей будет сложным для Фиорентины в целом, поскольку Специя далеко не слабый соперник. Так что если Кокорин вообще выйдет на поле, он вряд ли покажет много дельного.
Q-J-G
Q-J-G
17 февраля в 13:39
Кокорина отыскали... Главное, снова не потерять..!

Похоже, что руководство "Фиорентины", оформляя трансфер Кокорина, приобрело не игрока, который окажет реальную помощь команде, а "головную боль" для "Фиорентины"

Поспешное, необдуманное, решение руководства "Фиорентины" - приглашать Кокорина в свою команду....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
17 февраля в 13:38
Новости такого рода только раздражают.
Владимир 77
Владимир 77
17 февраля в 13:38, ред.
Следующая новость"Кокорин пропал из общей группы во время тренировки"
Caniggia
Caniggia
17 февраля в 13:36
Надеемся, что это не зря.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100