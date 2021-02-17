Кокорин тренируется в общей группе «Фиорентины»

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17 февраля 2021, 13:31

Источник сообщает, что российский нападающий «Фиорентины» тренируется в общей группе.

По информации источника, главный тренер флорентийского клуба Чезаре Пранделли доволен игровой формой форварда.

Ожидается, что Кокорин может провести 20-30 минут игрового времени на поле в ближайшем матче команды против «Специи».