Де Брюйне возобновил тренировки в общей группе «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне восстановился от травмы подколенного сухожилия и возобновил тренировки в общей группе.
Бельгийский хавбек опубликовал в своем твиттере фотографию с тренировочного занятия со своим участием.
Back in training with @aguerosergiokun pic.twitter.com/kA9VfH7A4P— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) February 16, 2021
Де Брюйне пропустил 7 матчей «Ман Сити» — в последний раз он выходил на поле 20 января в перенесенной игре 1-го тура АПЛ против «Астон Виллы».
Ранее сообщалось, что Де Брюйне ведет переговоры с «Ман Сити» о продлении контракта.
Всем здоровья.
Всем здоровья.