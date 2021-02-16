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Де Брюйне возобновил тренировки в общей группе «Ман Сити»

16 февраля 2021, 21:48

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне восстановился от травмы подколенного сухожилия и возобновил тренировки в общей группе.

Бельгийский хавбек опубликовал в своем твиттере фотографию с тренировочного занятия со своим участием.

Де Брюйне пропустил 7 матчей «Ман Сити» — в последний раз он выходил на поле 20 января в перенесенной игре 1-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Ранее сообщалось, что Де Брюйне ведет переговоры с «Ман Сити» о продлении контракта.

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Все комментарии
Dexter2110
Dexter2110
17 февраля в 12:53
В данном случае, схемма без КДБ работает на ура. С КДБ схемма будет однозначно другая и заработает она или нет не известно. По этому еще не известно что лучше с КДБ или без него. Это сугубо моё мнение. Дай Бог что бы все схемы Гвардиолы работали, но как показывает практика это не так.
Igo0rek
Igo0rek
16 февраля в 22:45
Отлично!
Cat01
Cat01
16 февраля в 22:20
Это хорошо уже совсем не плохо
Leha-ha50
Leha-ha50
16 февраля в 22:02
А вот это хорошее подспорье для МС. Команда и так то прет без остановок, а тут еще и один из лидеров возвращается в строй. С ним МС станет еще сильнее - определенно. Ждем следующих матчей в АПЛ. Хотелось бы чтобы интрига в борьбе за чемпионство сохранялась , как можно дольше.
Всем здоровья.
Василий 50
Василий 50
16 февраля в 22:00
Может ещё отдохнуть
Q-J-G
Q-J-G
16 февраля в 21:59
Как раз вовремя, к матчу ЛЧ с "Боруссией М" 24-го февраля будет хорошее усиление для команды Х.Гвардиолы.
ilyafrom
ilyafrom
16 февраля в 21:59
Сити даже не заметил его отсутствие
Остапчук 67
Остапчук 67
16 февраля в 21:51
Его возвращение принесёт спад
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