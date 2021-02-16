Де Брюйне возобновил тренировки в общей группе «Ман Сити»

1613501339

16 февраля 2021, 21:48

Полузащитник «Манчестер Сити» восстановился от травмы подколенного сухожилия и возобновил тренировки в общей группе.

Бельгийский хавбек опубликовал в своем твиттере фотографию с тренировочного занятия со своим участием.

Де Брюйне пропустил 7 матчей «Ман Сити» — в последний раз он выходил на поле 20 января в перенесенной игре 1-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Ранее сообщалось, что Де Брюйне ведет переговоры с «Ман Сити» о продлении контракта.