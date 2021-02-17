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Левников рассудит «Динамо» и «Спартак» в Кубке России

17 февраля 2021, 21:53

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Кубка России.

«Зенит» — «Арсенал»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Артем Чистяков; VARВладимир Москалев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Игорь Синер.

«Динамо» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рашид Абусуев; резервный судья — Иван Сиденков; VARПавел Кукуян; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Французов.

ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Алексей Матюнин; VARСергей Иванов; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Локомотив» — «Тамбов»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VARАлексей Сухой; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Владимир Енютин.

«Краснодар» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Анатолий Жабченко; VARВиталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Николай Иванов.

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Александр Богданов, Алексей Ширяев; резервный судья — Ян Бобровский; VARСергей Карасев; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Тарас Безубяк.

«Уфа» — «Урал»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Арам Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья — Алексей Амелин; VARАртем Любимов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Химки» — «Крылья Советов»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Антон Фролов; VARСергей Лапочкин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Алексей Тюмин.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
18 февраля в 07:35
Судьи давно пересекли тот рубикон когда их косяки скорее ожидают чем нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 февраля в 00:21, ред.
И Динамо и Спартак в последних двух турах не блистали...
Динамо - минус 6 очков с Сочи и Зенитом..
Спартак - минус 6 очков с Сочи и Зенитом..
Думаю Спартак победит...к ним Роша приехал...а к Динамо Роша не приехал...
particular
particular
17 февраля в 22:56
Учитывая погодные условия, судьи могут разогреть игроков горчичниками и разжечь ситуацию на поле удалениями..:)
stanichnik
stanichnik
17 февраля в 22:33
Надеюсь судьи услышат пожелания Слуцкого и пока эти пожелания ещё свежи в памяти, к ним не будет претензий по работе в этих матчах.
ermak6848
ermak6848
17 февраля в 22:14
Жду не дождусь этот матч...
cska1948
cska1948
17 февраля в 22:05
Василий Казарцев судья от которого не знаешь чего и ждать. Надеюсь, что в этот раз обойдётся без скандала.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 февраля в 22:03
Вилков опять в строю - это настораживает.
Gahi
Gahi
17 февраля в 21:58
Будем надеяться что матч пройдёт нормально. Удачи
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