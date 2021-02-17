Левников рассудит «Динамо» и «Спартак» в Кубке России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Кубка России.
«Зенит» — «Арсенал»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Игорь Синер.
«Динамо» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рашид Абусуев; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Сергей Французов.
ЦСКА — «СКА-Хабаровск»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Алексей Матюнин; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Чеботарев.
«Локомотив» — «Тамбов»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Владимир Енютин.
«Краснодар» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Николай Иванов.
«Ростов» — «Ахмат»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Александр Богданов, Алексей Ширяев; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Тарас Безубяк.
«Уфа» — «Урал»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Арам Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Артем Любимов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Химки» — «Крылья Советов»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Алексей Тюмин.
Динамо - минус 6 очков с Сочи и Зенитом..
Спартак - минус 6 очков с Сочи и Зенитом..
Думаю Спартак победит...к ним Роша приехал...а к Динамо Роша не приехал...
Динамо - минус 6 очков с Сочи и Зенитом..
Спартак - минус 6 очков с Сочи и Зенитом..
Думаю Спартак победит...к ним Роша приехал...а к Динамо Роша не приехал...