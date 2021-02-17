Слуцкий: «Российским судьям нужно работать не на свой карман»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал судейство в российском футболе.

Что нужно сделать для того, чтобы судей перестали оскорблять и начали уважать? Отвечу вопросом на вопрос. Что нужно сделать работникам ДПС в нашей стране, чтобы их начали уважать? Работать не на свой карман, правильно. То же самое нужно сделать российским судьям.

Все понимают, что в этой области вероятна коррупция. И каким образом она будет искореняться — мне неважно. Мне важно, чтобы она была искоренена. Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что судьи ошибаются. Но я патологически не могу принять, когда ты внутри себя ощущаешь, что это не ошибка, а целенаправленные действия. Поэтому мне всё равно какими законными путями мы добьемся того, чтобы это ощущение не возникало. Дальше локальные ошибки арбитров не будут иметь никакого значения.