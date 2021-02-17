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Слуцкий: «Российским судьям нужно работать не на свой карман»

17 февраля 2021, 19:06

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал судейство в российском футболе.

Что нужно сделать для того, чтобы судей перестали оскорблять и начали уважать? Отвечу вопросом на вопрос. Что нужно сделать работникам ДПС в нашей стране, чтобы их начали уважать? Работать не на свой карман, правильно. То же самое нужно сделать российским судьям.

Все понимают, что в этой области вероятна коррупция. И каким образом она будет искореняться — мне неважно. Мне важно, чтобы она была искоренена. Я абсолютно спокойно отношусь к тому, что судьи ошибаются. Но я патологически не могу принять, когда ты внутри себя ощущаешь, что это не ошибка, а целенаправленные действия. Поэтому мне всё равно какими законными путями мы добьемся того, чтобы это ощущение не возникало. Дальше локальные ошибки арбитров не будут иметь никакого значения.

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Телогрейка
Телогрейка
19 февраля в 14:34
Слуцкий прав, вспомнить только начало сезона как у Спартака украли 2 очка, а Сочи с пустого места получил 1 очко. Такой позор должен был закончиться уголовным делом и посадкой свистунов (спонсор явно выступал газдаром).
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 февраля в 22:05
Такие решения должны приниматься на уровне ФИФА, и такая практика характерна не для всех федераций, а только в странах с низкой футбольной культурой, к которой можно смело отнести и РФС.
stanichnik
stanichnik
17 февраля в 21:57
Очень смело! Но Леонид Викторович может себе позволить себе такую дерзость в адрес нашего футбольного судейского корпуса, не боясь навлечь на себя гнев со стороны Комитета по этике РФСа.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
17 февраля в 21:52
А зачем от зрителей скрывать? Народ ведь тоже в футболе разбирается.
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
17 февраля в 21:50, ред.
Доброго Здоровья, Анатолий!
Что-то вроде суда присяжных.)))
Некакойшенко
Некакойшенко
17 февраля в 20:32
Викторович озвучил то, что у других на уме....Только у нас в стране есть предложения от МИллера, от которых вообще нельзя отказаться, иначе больше судить даже дворовые команды не будешь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 февраля в 20:20
Надо срочно принять решение о выводе изображения (того, что рассматривают ВАР) и на основании чего принимается решение на табло стадиона, чтобы зрители видели , что там было и что решили судьи. Публичность в принятии решений должна быть.
За адекватность
За адекватность
17 февраля в 20:08
"Все понимают, что в этой области вероятна коррупция."
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 февраля в 19:51
Человеческий фактор тоже нельзя отменять. Все ошибаются. Но когда смотришь АПЛ или БундесЛигу, там как правило, после просмотра ВАР принимается правильное решение, за крайним исключением. И тут вспоминаешь игру "Ротор" - "Уфа", когда арбитр пошел смотреть повтор и любой дилетант там бы увидел игру рукой, а судья после просмотра не увидел нарушений, то действительно, как не прискорбно говорить, данный случай ничем как наличием коррупции не объяснить. Причем делается это иногда с поразительной наглостью.
VAN ARM
VAN ARM
17 февраля в 19:46
аж странно))) ждём продолжения))))
Аксинья
Аксинья
17 февраля в 19:23
Правильно, нужно сделать судейский общак, а Вилкова назначить смотрящим))
mihaluch
mihaluch
17 февраля в 19:21
Все судьи России работают на свой карман а футбольные чем хуже.
112910415
112910415
17 февраля в 19:14
а на чей им работать ? и почему ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 февраля в 19:07
За это могут и наказать!
STVA 1
STVA 1
17 февраля в 19:06
Дык не могут иначе
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