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Де Йонг о поражении от «Боруссии»: «Мы не были самими собой в 1-м тайме»

18 февраля 2021, 05:51
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Нападающий «Севильи» Люк де Йонг прокомментировал домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Считаю, что в первом тайме мы не были самими собой. Вы знаете, что на таком уровне соперник наказывает за ошибки. Во втором тайме мы выступили намного лучше, играли в хорошем ритме и сделали множество кроссов. Было важно забить этот второй гол в концовке матча.

Наш менталитет всегда находится на очень хорошем уровне. Но когда мы так проводим первый тайм, становится нелегко. Я горжусь нашей командой, поскольку мы были намного лучше во второй половине. Правда, мы пропустили третий гол. Но я думаю, что в ответной встрече возможно всё.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
18 февраля в 06:10
Это футбол...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 февраля в 05:56
Всякое в футболе бывает
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