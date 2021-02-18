Де Йонг о поражении от «Боруссии»: «Мы не были самими собой в 1-м тайме»

Нападающий «Севильи» прокомментировал домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Считаю, что в первом тайме мы не были самими собой. Вы знаете, что на таком уровне соперник наказывает за ошибки. Во втором тайме мы выступили намного лучше, играли в хорошем ритме и сделали множество кроссов. Было важно забить этот второй гол в концовке матча.

Наш менталитет всегда находится на очень хорошем уровне. Но когда мы так проводим первый тайм, становится нелегко. Я горжусь нашей командой, поскольку мы были намного лучше во второй половине. Правда, мы пропустили третий гол. Но я думаю, что в ответной встрече возможно всё.