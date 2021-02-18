Данило — о поражении от «Порту»: «Игра прошла не так, как мы ожидали»

Защитник «Ювентуса» Данило прокомментировал гостевое поражение от «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это Лига чемпионов. Мы знали, что нас ждёт трудная игра против команды, которая очень много работает и серьёзнейшим образом готовится к подобным матчам. Конечно, мы не можем дарить им такие голы как сегодня.

Игра прошла не так, как мы ожидали. Пожалуй, нам следует помнить о том, что матчи начинаются со счёта 0:0. Мы слишком поздно очнулись.

После такого трудно снова обрести уверенность. Казалось, что они всегда первые на мяче, и мы также испытывали проблемы с нахождением свободного пространства.