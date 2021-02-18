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Данило — о поражении от «Порту»: «Игра прошла не так, как мы ожидали»

18 февраля 2021, 04:28
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Данило прокомментировал гостевое поражение от «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это Лига чемпионов. Мы знали, что нас ждёт трудная игра против команды, которая очень много работает и серьёзнейшим образом готовится к подобным матчам. Конечно, мы не можем дарить им такие голы как сегодня.

Игра прошла не так, как мы ожидали. Пожалуй, нам следует помнить о том, что матчи начинаются со счёта 0:0. Мы слишком поздно очнулись.

После такого трудно снова обрести уверенность. Казалось, что они всегда первые на мяче, и мы также испытывали проблемы с нахождением свободного пространства.

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ ДСА (раскрыть)
18 февраля в 09:54
Причём хоть с завтрашнего дня!!
112910415
112910415
18 февраля в 08:32
правильнее, если очнуться ещё до начала матча !
Triem
Triem
18 февраля в 07:48
А что ожидали то? Что Порту возмет и отдаст мяч потому что у Ювентуса есть Роналду?
sv_1969
sv_1969
18 февраля в 05:09
Значит вас заставили ошибаться
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
18 февраля в 04:32
Ну, да, никогда такого не было и вот опять ....
ДСА
ДСА
18 февраля в 04:31
Нужно начинать с замены тренера.
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