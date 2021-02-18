Консейсау: «„Ювентус“ не создал ни одного момента за 70 минут»

Главный тренер «Порту» прокомментировал домашнюю победу над «Ювентусом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Обидно, что мы пропустили гол, поскольку на протяжении 71 минут мы заставляли «Ювентус» молчать и нейтрализовывали его атаки.

«Порту» был стратегически превосходен сегодня, но мы лишь на полпути к своей цели. Чтобы выйти в четвертьфинал, нам нужно сыграть так же сильно в каждый момент матча.

«Ювентус» не создал ни одного момента за 70 минут. Наше выступление нельзя назвать захватывающим, так как защищаться нам приходилось чаще, чем атаковать. Но это то, что вы должны делать, играя на таком уровне против «Ювентуса».

[В ответной встрече] мы должны строго сыграть в обороне, а затем по максимуму использовать любые ошибки соперника. «Ювентус» — та команда, которой необходимо идти за победой. Но это не значит, что мы собираемся отсиживаться в обороне, иначе рано или поздно мы пропустим.

Если в строй вернутся Хуан Куадрадо, Пауло Дибала и другие, они придадут сопернику совсем другие качества. Но мы тщательно изучим «Ювентус» и будем готовыми, потому что мы хотим выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.