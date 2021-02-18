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Консейсау: «„Ювентус“ не создал ни одного момента за 70 минут»

18 февраля 2021, 04:45
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал домашнюю победу над «Ювентусом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Обидно, что мы пропустили гол, поскольку на протяжении 71 минут мы заставляли «Ювентус» молчать и нейтрализовывали его атаки.

«Порту» был стратегически превосходен сегодня, но мы лишь на полпути к своей цели. Чтобы выйти в четвертьфинал, нам нужно сыграть так же сильно в каждый момент матча.

«Ювентус» не создал ни одного момента за 70 минут. Наше выступление нельзя назвать захватывающим, так как защищаться нам приходилось чаще, чем атаковать. Но это то, что вы должны делать, играя на таком уровне против «Ювентуса».

[В ответной встрече] мы должны строго сыграть в обороне, а затем по максимуму использовать любые ошибки соперника. «Ювентус» — та команда, которой необходимо идти за победой. Но это не значит, что мы собираемся отсиживаться в обороне, иначе рано или поздно мы пропустим.

Если в строй вернутся Хуан Куадрадо, Пауло Дибала и другие, они придадут сопернику совсем другие качества. Но мы тщательно изучим «Ювентус» и будем готовыми, потому что мы хотим выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
18 февраля в 10:53
Ну, «Ювентус» вообще крайне редко создает в последнее время. Как и большинство клубов топ-чемпионатов. 2-3 удара в створ за матч. Наступили спад и усталость.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 февраля в 09:02
Подопечные Сержиу Консейсау великолепно играли без мяча и прессинговали. "Ювентус" стал похож на команду только после гола Кьезы. У Пирло получилось сделать из Роналду командного игрока, но в этой игре как раз нужны были его креатив и индивидуальность. И все таки фаворитом хотя и теперь на тоненького в этой паре остается "Ювентус". Посмотрим на сколько успешно "Порту" сможет обороняться и контратаковать в Италии.
112910415
112910415
18 февраля в 08:28
шансы где-то равны перед ответной встречей
ЮЗИК
ЮЗИК
18 февраля в 07:14
Заслуженно переиграли
Альфамен
Альфамен ответ mihaluch (раскрыть)
18 февраля в 05:37
Наверняка вы и про сегодняшний матч так же думали....
STVA 1
STVA 1
18 февраля в 05:06
Удачи Порту в ответном матче
mihaluch
mihaluch
18 февраля в 04:58
В ответной игре шансы Порту крайне малы.
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