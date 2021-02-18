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Лопетеги: «„Севилья“ не заслужила поражения от „Боруссии“»

18 февраля 2021, 03:47
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Результат нехороший. Домашнее поражение от «Боруссии» никогда не бывает положительным, но у нас есть ещё одна игра, и мы собираемся воспользоваться этим шансом. Мы отправимся туда с амбициями и надеждой. Мы не заслужили поражения, но «Боруссия» обладает одним из лучших игроков в мире, который сделал разницу сегодня.

Мы не смогли защититься от их переходов в атаку. Мы теряли мяч, и они наказывали нас. Этого можно было избежать. Мы допустили ошибки, и класс соперника наказал нас за это.

Нам стоило больших усилий сдерживать контратаки, в которые убегали Холанд, Санчо и Ройс, но команда очень хорошо сделала свою работу. Жаль, что мы не были вознаграждены ничьей, которую заслужили.

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sv_1969
sv_1969
18 февраля в 03:58
Счёт на табло,,,,, и ничего не исправить
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