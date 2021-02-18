Лопетеги: «„Севилья“ не заслужила поражения от „Боруссии“»

Главный тренер «Севильи» прокомментировал домашнее поражение от дортмундской «Боруссии» (2:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Результат нехороший. Домашнее поражение от «Боруссии» никогда не бывает положительным, но у нас есть ещё одна игра, и мы собираемся воспользоваться этим шансом. Мы отправимся туда с амбициями и надеждой. Мы не заслужили поражения, но «Боруссия» обладает одним из лучших игроков в мире, который сделал разницу сегодня.

Мы не смогли защититься от их переходов в атаку. Мы теряли мяч, и они наказывали нас. Этого можно было избежать. Мы допустили ошибки, и класс соперника наказал нас за это.

Нам стоило больших усилий сдерживать контратаки, в которые убегали Холанд, Санчо и Ройс, но команда очень хорошо сделала свою работу. Жаль, что мы не были вознаграждены ничьей, которую заслужили.