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Алекс Сандро: «Понимаем, что плохо провели первый тайм с „Порту“»

18 февраля 2021, 03:01
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро прокомментировал выездное поражение от «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы знаем, что плохо провели первый тайм. Но вторая половина была лучше, и мы прекрасно пониманием, что должны начать ответную встречу так, как заканчивали этот матч.

Мы допустили две грубые ошибки, соперник воспользовался этим и забил два мяча. Так что нам нужно быть более сконцентрированными в таких ситуациях.

Мы уже обсуждали это после матча с «Наполи» (0:1), там было примерно то же самое. Тот матч мы тоже начали плохо и закончили намного лучше. Что нужно сделать сейчас, так это научиться быть сильными в начале матчей.

Но мы забили сегодня, и я надеюсь, что это поможет нам добиться большего в ответной встрече.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
18 февраля в 13:11
бразильский труп
КЭТиК
КЭТиК
18 февраля в 05:31
Вылет на ранней стадии для Ювентуса просто не допустим.
1bear
1bear
18 февраля в 04:28
да позорище просто...
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