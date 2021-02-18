Алекс Сандро: «Понимаем, что плохо провели первый тайм с „Порту“»

Защитник «Ювентуса» прокомментировал выездное поражение от «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы знаем, что плохо провели первый тайм. Но вторая половина была лучше, и мы прекрасно пониманием, что должны начать ответную встречу так, как заканчивали этот матч.

Мы допустили две грубые ошибки, соперник воспользовался этим и забил два мяча. Так что нам нужно быть более сконцентрированными в таких ситуациях.

Мы уже обсуждали это после матча с «Наполи» (0:1), там было примерно то же самое. Тот матч мы тоже начали плохо и закончили намного лучше. Что нужно сделать сейчас, так это научиться быть сильными в начале матчей.

Но мы забили сегодня, и я надеюсь, что это поможет нам добиться большего в ответной встрече.