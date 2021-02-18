Маркесин: «Мы показали, что „Ювентус“ должен относиться к нам с уважением»

Вратарь «Порту» дал комментарий после домашней победы над «Ювентусом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Очень доволен работой команды. Мы показали, что являемся отличной командой, что они должны относиться к нам с уважением и что никто не должен нас недооценивать.

Сегодня мы показали, что находимся здесь, чтобы достичь чего-то серьёзного. Знаем, что нам достался сильный соперник.