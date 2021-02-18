ГлавнаяНовости

Маркесин: «Мы показали, что „Ювентус“ должен относиться к нам с уважением»

18 февраля 2021, 07:54
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Вратарь «Порту» Агустин Маркесин дал комментарий после домашней победы над «Ювентусом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Очень доволен работой команды. Мы показали, что являемся отличной командой, что они должны относиться к нам с уважением и что никто не должен нас недооценивать.

Сегодня мы показали, что находимся здесь, чтобы достичь чего-то серьёзного. Знаем, что нам достался сильный соперник.

Все новости
Кроос: «Я намерен завершить карьеру в „Реале“»
Сегодня, 23:05 Комментарии1
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Artemon9
Artemon9
18 февраля в 09:54
Вы показали Юве, что с Бентанкуром нужно прощаться.
Ironigor
Ironigor
18 февраля в 09:43
Старушка с почтением относится ко всем и провожает с полной авоськой мячей домой !!! Ждём Порту в гости.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 февраля в 09:12
Зачем сейчас то хорохорится ??
Ещё ответная игра впереди...
Увезёт из Турина "уважения" вагон и маленькую тележку...
Неделю разгружать будет...
112910415
112910415
18 февраля в 09:08
они и отнесутся теперь с уважением,
и это вам не понравится
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 февраля в 08:42
Это пощечина Юве, но думаю дома туринцы добьются положительного для себя результата.
mihaluch
mihaluch
18 февраля в 08:19
Бывают в жизни огорчения.
ДАША Д
ДАША Д
18 февраля в 08:06
Дома Ювентус размажет их с крупным счетом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 февраля в 07:59
Одним словом герои...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100