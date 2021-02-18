Анчелотти: «„Сити“ — лучшая команда сейчас. Игра с „Ливерпулем“ будет иной»

Главный тренер «Эвертона» подвёл итоги перенесённого матча 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).

Было тяжело [добиться положительного результата], практически невозможно. Мы были в игре на протяжении часа.

Когда они забили второй мяч, всё стало очень сложно. «Сити» — лучшая команда, а мы находимся на другом уровне. Они обладают не только классом, но и мощью.

На данный момент это лучшая команда, качественная, сильная, уверенная. Очень сложно бороться против них.

Игра с «Ливерпулем» будет другой. Последнее время мы хорошо играем на выезде, и мы верим в лучшее. «Ливерпуль» — потрясающая команда, но в футболе возможно всё.

Йерри Мина сыграть не сможет.