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Анчелотти: «„Сити“ — лучшая команда сейчас. Игра с „Ливерпулем“ будет иной»

18 февраля 2021, 06:50
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти подвёл итоги перенесённого матча 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:3).

Было тяжело [добиться положительного результата], практически невозможно. Мы были в игре на протяжении часа.

Когда они забили второй мяч, всё стало очень сложно. «Сити» — лучшая команда, а мы находимся на другом уровне. Они обладают не только классом, но и мощью.

На данный момент это лучшая команда, качественная, сильная, уверенная. Очень сложно бороться против них.

Игра с «Ливерпулем» будет другой. Последнее время мы хорошо играем на выезде, и мы верим в лучшее. «Ливерпуль» — потрясающая команда, но в футболе возможно всё.

Йерри Мина сыграть не сможет.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
18 февраля в 09:14
Ливер вообще забил на чемпионат, он сосредоточен только на ЛЧ, поэтому вполне реально его обыграть даже на Энфилде.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 февраля в 07:24
По ходу сезона City уже третья команда которой прочат чемпионство. Вначале был Тоттенхэм потом Ливерпуль. На данный момент Манчестер Сити, а по итогу вполне возможно чемпионом станет условный Лестер. По ходу сезона у всех команд бывают взлеты и падения и победит тот кто проведет более ровный сезон. И желательно без травм и ковида, чего и всем желаю...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 февраля в 06:56
Кто наверху тот и лучший...
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