ГлавнаяНовости

Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не думает о таблице — только о трёх очках»

18 февраля 2021, 07:21
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Эвертоном» (3:1) в перенесённом матче 16-го тура АПЛ.

«Эвертон» хорош организован, но нам хватило терпения, чтобы атаковать их. Это была заслуженная победа.

Когда вы выигрываете много матчей, все хотят вас обыграть, и это сложно. Я не видел, чтобы команда думала о таблице, мы это обсуждали. Мы здесь не для того, чтобы защищать своё лидерство. Всё дело в трёх очках.

Есть ещё 42 очка, за которые нужно будет бороться, и сейчас середина февраля. Мы отдохнём несколько дней, а потом нас ждёт очень много матчей.

Кевин [Де Брюйне] и Серхио [Агуэро] вернулись в строй. Это невероятные для нас новости.

Все новости
Кроос: «Я намерен завершить карьеру в „Реале“»
Сегодня, 23:05 Комментарии1
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
18 февраля в 09:54
Очередная, 12-я победа подряд, позволила МС после 24-х туров, увеличить "отрыв" от 2й и 3й команды в турнирной таблице на 10 очк. Имея такое преимущество, как по набранным очкам, как и по самой игре в целом, МС стремительно приближается к заветной цели-чемпиона Англии 2020/2021. Возвращение после травм Де Брюйне и С.Агуэро, позволит команде Х.Гвардиолы продолжить борьбу в Лиге чемпионов с отличным настроением, с хорошей перспективой выиграть Лигу чемпионов, несмотря на то, что соперники очень достойные, такие как "Бавария", "Атлетико" "Ливерпуль" да и другие команды могут преподнести неожиданный сюрприз. Но шансы МС с такой игрой , имея "боевой состав" после выздоровевших Де Брюйне, Агуэро, очень большие. И главное, что МС демонстрирует уверенную игру в каждом матче в АПЛ, не давая своим соперникам шансов даже на ничью. С такой игрой, с таким настроем надо сделать всё, чтобы выиграть Лигу чемпионов 2020/2021.
Gahi
Gahi
18 февраля в 08:58
Всё правильно объясняет и подводит команду к каждому матчу Хосеп Гвардиола, и нельзя давать команде быть спокойной,  игры чередуются через каждые три дня. Уже 21 февраля их ждёт Арсенал к себе в гости на игру 25 тура АПЛ, а 24 февраля игра в Лиги Чемпионов 1/8 с Боруссией из Мёнхенгладбаха  в гостях. Каждый матч особенный и важный для команды Манчестер Сити и хорошо то что к команде после травмы вовремя присоединились Де Брёйне и Серхио Агуэро осталось выйти из лазарета Илкайю Гюндогану и команда будет в самом боевом составе. Думается что с таким составом и ту игру которую показывает команда Гвардиолы в этом розыгрыше Лиги Чемпионов,  им вполне реально выйти в финал, осталось только держать тот настрой на игру который есть в команде. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 февраля в 08:54
Иногда и одно очко хорошо!
КЭТиК
КЭТиК
18 февраля в 08:06
Похоже с чемпионство и дело уже решенное.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 февраля в 07:44
По большому счёту так и должно быть. Таблицу пусть рассматривают любители статистики, а дело тренера подготовить команду и набрать 3 очка. Победа в каждой встрече автоматически сделает команду чемпионом..
shlomo
shlomo
18 февраля в 07:25
Три очка, это всегда бальзам на душу....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100