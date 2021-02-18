Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не думает о таблице — только о трёх очках»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Эвертоном» (3:1) в перенесённом матче 16-го тура АПЛ .

«Эвертон» хорош организован, но нам хватило терпения, чтобы атаковать их. Это была заслуженная победа.

Когда вы выигрываете много матчей, все хотят вас обыграть, и это сложно. Я не видел, чтобы команда думала о таблице, мы это обсуждали. Мы здесь не для того, чтобы защищать своё лидерство. Всё дело в трёх очках.

Есть ещё 42 очка, за которые нужно будет бороться, и сейчас середина февраля. Мы отдохнём несколько дней, а потом нас ждёт очень много матчей.

Кевин [Де Брюйне] и Серхио [Агуэро] вернулись в строй. Это невероятные для нас новости.