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Ройс: «„Боруссия“ слишком пассивно провела второй тайм»

18 февраля 2021, 07:09
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал выездную победу над «Севильей» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый тайм, не считая раннего гола, прошёл именно так, как мы его себе представляли. Мы сели немного глубже в оборону, чем обычно, но действовали очень компактно. Мы хорошо выигрывали мячи, выходили на опасные позиции и в итоге вышли вперёд. Первый тайм был очень хорош.

Вторая половина была не такой хорошей, потому что мы стали играть слишком пассивно. Мы недостаточно долго владели мячом, а наши пасы за линию из защиты не проходили. Матч становился всё сложнее, так что мы очень рады победе.

Одной игры недостаточно, чтобы исправить всё, что было в последние недели. Сегодня мы сделали важный шаг и должны стремиться к тому, чтобы сделать то же самое, если не большее, в дерби [с «Шальке»].

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Все комментарии
shlomo
shlomo
18 февраля в 07:22
Ну задел хороший.....во втором матче нужно играть более собранно....
STVA 1
STVA 1
18 февраля в 07:11
Результат приемлемый
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 февраля в 07:10
А не надо было расслабляться...
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