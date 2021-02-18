Симеоне: «„Атлетико“ мог и проиграть „Леванте“»

Главный тренер «Атлетико» подвёл итоги перенесённого матча 2-го тура Примеры против «Леванте» (1:1).

Я не думаю, что лидерство в чемпионате может вызвать нервозность.

Нам достался сильный соперник, который здорово делает свою работу. Они стали сильнее в оборонительном плане, хорошо организованы и здорово работают с мячом.

Мы хорошо вошли во второй тайм, у нас были очень опасные моменты. Это справедливая ничья для обеих команд, показавших хорошую игру. Мы даже могли проиграть этот матч, если бы тот удар Клера в концовке угодил в цель.