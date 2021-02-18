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Симеоне: «„Атлетико“ мог и проиграть „Леванте“»

18 февраля 2021, 07:37
ЛевантеЛоготип футбольный клуб Леванте (Валенсия)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвёл итоги перенесённого матча 2-го тура Примеры против «Леванте» (1:1).

Я не думаю, что лидерство в чемпионате может вызвать нервозность.

Нам достался сильный соперник, который здорово делает свою работу. Они стали сильнее в оборонительном плане, хорошо организованы и здорово работают с мячом.

Мы хорошо вошли во второй тайм, у нас были очень опасные моменты. Это справедливая ничья для обеих команд, показавших хорошую игру. Мы даже могли проиграть этот матч, если бы тот удар Клера в концовке угодил в цель.

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Все комментарии
112910415
112910415
18 февраля в 08:59
надо чемпионами становиться !
никакие такие поражения от Леванте в этот план не вписываются
ЮЗИК
ЮЗИК
18 февраля в 08:15
Нельзя сейчас никак терять очки
STVA 1
STVA 1
18 февраля в 08:13
Симеоне не ищет оправданий
ДСА
ДСА
18 февраля в 08:07
Ничья на выезде устроила Атлетико.
нечитайло
нечитайло
18 февраля в 07:59
Бывают иногда прогрузы
1bear
1bear
18 февраля в 07:46
просто Леванте повезло - отскочили....
ОПС
ОПС
18 февраля в 07:45
Мог, но не смог.
berda2003
berda2003
18 февраля в 07:45
прямо, как ливер...
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