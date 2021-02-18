Оливейра: «„Порту“ мог сделать счёт 3:0, но это футбол»

Полузащитник «Порту» дал комментарий после домашней победы над «Ювентусом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отличное выступление в матче с отличной командой. Мы расстроены пропущенным голом, но мы знаем, что в таких матчах вас наказывают за малейшую ошибку. Это Лига чемпионов.

Мы начали матч с давления. Мы знали, что «Ювентус» любит начинать атаки, разыгрывая мяч сзади, и мы этим воспользовались. К счастью, мы открыли счёт, затем хорошо начали второй тайм и удвоили преимущество. Мы могли сделать счёт 3:0, но это футбол.