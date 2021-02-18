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Оливейра: «„Порту“ мог сделать счёт 3:0, но это футбол»

18 февраля 2021, 06:19
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра дал комментарий после домашней победы над «Ювентусом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отличное выступление в матче с отличной командой. Мы расстроены пропущенным голом, но мы знаем, что в таких матчах вас наказывают за малейшую ошибку. Это Лига чемпионов.

Мы начали матч с давления. Мы знали, что «Ювентус» любит начинать атаки, разыгрывая мяч сзади, и мы этим воспользовались. К счастью, мы открыли счёт, затем хорошо начали второй тайм и удвоили преимущество. Мы могли сделать счёт 3:0, но это футбол.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
18 февраля в 08:48
Облажался Ювентус, но дома все будет по другому.
112910415
112910415
18 февраля в 08:33
не пришлось бы горько пожалеть !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 февраля в 06:58
Мог Да не смог...
ДАША Д
ДАША Д
18 февраля в 06:38
Сейчас можно порадоваться, а в ответной игре огорчаться.
VAN ARM
VAN ARM
18 февраля в 06:29
сами виноваты))) нужно быть профи))
ОПС
ОПС
18 февраля в 06:22
Все правильно ФУТБОЛ.
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