Хапов: «Если бы Гильерме ушел, Медведеву был бы смысл остаться в „Локо“»

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов рассказал, почему голкипер не смог закрепиться на воротах московского клуба.

Тяжело ли Медведев уходил из «Локомотива»? Если бы Гильерме ушел, Медведеву был бы смысл остаться, а так нет. Пять-шесть матчей за два с половиной года слишком мало для вратаря высокого уровня.

Клуб пригласил Медведева без согласия Юрия Сёмина. Сказалось ли это на его игровом времени? Сыграло какую-то роль. Для Палыча появление нового вратаря было неожиданным.