Хапов: «Если бы Гильерме ушел, Медведеву был бы смысл остаться в „Локо“»

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов рассказал, почему голкипер Никита Медведев не смог закрепиться на воротах московского клуба.
Тяжело ли Медведев уходил из «Локомотива»? Если бы Гильерме ушел, Медведеву был бы смысл остаться, а так нет. Пять-шесть матчей за два с половиной года слишком мало для вратаря высокого уровня.
Клуб пригласил Медведева без согласия Юрия Сёмина. Сказалось ли это на его игровом времени? Сыграло какую-то роль. Для Палыча появление нового вратаря было неожиданным.
В августе 2020 года Медведев расторг контракт с «Локомотивом» по обоюдному согласию сторон. Спустя несколько дней он стал игроком «Рубина».
Будем надеяться , что в Рубине он вернет былую форму и порадует еще не раз болельщиков своими сейвами.
Всем здоровья.
Будем надеяться , что в Рубине он вернет былую форму и порадует еще не раз болельщиков своими сейвами.
Всем здоровья.