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Хапов: «Если бы Гильерме ушел, Медведеву был бы смысл остаться в „Локо“»

18 февраля 2021, 10:06

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов рассказал, почему голкипер Никита Медведев не смог закрепиться на воротах московского клуба.

Тяжело ли Медведев уходил из «Локомотива»? Если бы Гильерме ушел, Медведеву был бы смысл остаться, а так нет. Пять-шесть матчей за два с половиной года слишком мало для вратаря высокого уровня.

Клуб пригласил Медведева без согласия Юрия Сёмина. Сказалось ли это на его игровом времени? Сыграло какую-то роль. Для Палыча появление нового вратаря было неожиданным.

В августе 2020 года Медведев расторг контракт с «Локомотивом» по обоюдному согласию сторон. Спустя несколько дней он стал игроком «Рубина».

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mihaluch
mihaluch
18 февраля в 11:13
С молодым вратарём можно делать что угодно.
sv_1969
sv_1969
18 февраля в 10:23
Не надо было уходить из Ростова!Это факт!
Leha-ha50
Leha-ha50
18 февраля в 10:18
Поторопился Никита с уходом из Ростова. Вроде заиграл за основу, хорошо заиграл. Казалось бы , что еще нужно??? Но повелся на предложение Локо и пропал где то в "общем вагоне". А в Ростове ведь был уже основным вратарем. Думаю , что он и сам теперь понимает , что принял неверное решение.
Будем надеяться , что в Рубине он вернет былую форму и порадует еще не раз болельщиков своими сейвами.
Всем здоровья.
drug01
drug01
18 февраля в 10:08
Надо скорей решать
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