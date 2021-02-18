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Никитин рассказал, почему не смог закрепиться в основной команде ЦСКА

18 февраля 2021, 09:49

Защитник «Уфы» Алексей Никитин объяснил, по какой причине не смог закрепиться в основной команде ЦСКА.

Слуцкий подключал нас к тренировкам основы. Но в 17-18 лет ты должен обладать какими-то реально сильными качествами, за которые тренер мог бы зацепиться и развивать. У меня их, видимо, не проклёвывалось. Никогда не было ни суперудара, ни выдающейся скорости – я всегда был сбалансированным игроком. Видимо, поэтому и не смог за этот шансик зацепиться. Пусть и небольшой, но он был. На фоне Березуцких и Игнашевича любой защитник будет казаться слабее в десять раз. Наверное, это тоже сказалось. Я даже в запас основы ни разу не присел.

Чтобы подвинуть Игнашевича или кого-то из Березуцких, ты должен быть готовым, сформировавшимся игроком. Когда сегодня молодой приходит в первую команду, там все плюс-минус его ровесники. Человек пять 30+, а остальным – по 20. Понятно, что в такой ситуации закрепиться легче. А тогда в ЦСКА средний возраст был – под 30: Игнашевич, Березуцкие, Думбия, Тошич, Вагнер и все остальные. Молодым на фоне таких мастеров проявлять себя было особенно сложно. Для этого нужно было быть реально большим талантом. Как Головин. А у нас все игроки были неплохие, но – не топ. Поэтому ни с моего, ни с ближайших возрастов из школы в ЦСКА никто не закрепился. Только когда началось омоложение, и пошли ребята 1996-97 годов, кто-то сумел зацепиться. Тем не менее я счастлив, что закончил именно цеэсковскую школу. ЦСКА – родной клуб, который дал мне путёвку в жизнь. Это было прекрасное время – приятно вспомнить.

Не так давно Никитин провёл сотый матч в составе «Уфы».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
18 февраля в 10:13
Не в то время он в ЦСКА оказался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 февраля в 10:03
Слабоват оказался для почтовой команды...
SHMEL
SHMEL
18 февраля в 09:55
Ничего страшного. Хорошо что Никитин адекватно воспринимает всю эту ситуацию и объективно оценивет свои силы, при этом с теплотой отзываясь о той школе ,которую прошел. Удачи.
shlomo
shlomo
18 февраля в 09:50
Играй там где можешь играть...и где получается
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