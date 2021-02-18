Никитин рассказал, почему не смог закрепиться в основной команде ЦСКА

Защитник «Уфы» объяснил, по какой причине не смог закрепиться в основной команде ЦСКА .

Слуцкий подключал нас к тренировкам основы. Но в 17-18 лет ты должен обладать какими-то реально сильными качествами, за которые тренер мог бы зацепиться и развивать. У меня их, видимо, не проклёвывалось. Никогда не было ни суперудара, ни выдающейся скорости – я всегда был сбалансированным игроком. Видимо, поэтому и не смог за этот шансик зацепиться. Пусть и небольшой, но он был. На фоне Березуцких и Игнашевича любой защитник будет казаться слабее в десять раз. Наверное, это тоже сказалось. Я даже в запас основы ни разу не присел.