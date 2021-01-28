В «Динамо» в два раза больше воспитанников, чем в «Спартаке». Клубы РПЛ и их вера в своих парней

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28 января 2021, 21:23

Посчитали бывших кадетов, которые приносят пользу своим альма-матер.

«Зенит» почти продал Леона Мусаева «Рубину» — одним воспитанником клубной академии меньше в составе чемпионов России. Не сказать, чтобы у Мусаева было много шансов себя проявить, и такая судьба у многих воспитанников больших российских клубов, которым далеко не всегда удается пробиться в первую команду и выиграть там конкуренцию. А сильно ли вообще в РПЛ доверие к собственным кадрам? Сколько своих парней в составах каждого клуба?

ФК «Сочи» и «Рубин» — 0 воспитанников

В «Сочи» мы и не сомневались — проекту без года неделя, молодым футболистам взяться банально неоткуда, а вот для казанцев имеем дело с очень печальным нулем. «Рубин» с удовольствием собирает чужих воспитанников, сегодня дополнили коллекцию зенитовцем Леоном Мусаевым, при этом ни одного местного парня в команде нет.

«Урал» — 1 воспитанник

Кто он? Алексей Герасимов.

Герасимов с 18 лет в «Урале», но до 27 ездил по арендам и играл за вторую команду, только в этом сезоне стал привлекаться к матчам основного состава, у центрального защитника 12 матчей с первых минут в РПЛ .

«Ростов» — 1 воспитанник

Кто он? Хорен Байрамян.

Уже опытный Байрамян в прошлом году принял гражданство Армении и теперь представляет эту страну на международной арене, а в «Ростове» Хорен с 2009 года. Сейчас вынужден терпеть беззлобные шуточки Валерия Карпина. Один воспитанник в составе и того беспощадно троллят.

«Уфа» — 2 воспитанника

Кто они? Алексей Чернов и Никита Белоусов.

Вратарь 1998 года рождения Чернов несколько раз эпизодически подменял Беленова, опорный полузащитник Белоусов провел 108 минут в РПЛ . О серьезном влиянии этих футболистов на игру родной команды пока рассуждать не приходится.

«Тамбов» — 2 воспитанника

Кто они? Владимир Кабахидзе и Артем Архипов.

Кабахидзе в первой части сезона принял участие в 10 матчах «Тамбова» и отметился одной результативной передачей, а 24-летний Архипов только вернулся из командировки в Беларусь. В РПЛ он до сих пор не играл.

«Ротор» — 2 воспитанника

Кто они? Олег Алейник и Никита Репин.

Алейник выпустился из академии «Ротора» в 2006 году, в своей карьере сменил немало клубов и несколько раз возвращался в Волгоград. Последнее пришествие длится с 2019 года и до сих пор, Олег — основной опорный хавбек «Ротора».

«Арсенал» — 3 воспитанника

Кто они? Михаил Левашов, Данила Хлусевич и Гурам Аджоев.

25-летний перспективный форвард Гурам Аджоев, который является полным тезкой и заодно сыном руководителя «Арсенала», здесь для количества. Левашов некоторое время назад мог перейти в «Спартак» усилиями Олега Кононова, а сейчас потерял место в составе «оружейников», а вот из 19-летнего Хлусевича может выйти толк, если победит болезни роста.

«Химки» - 4 воспитанника

Кто они? Арсений Логашов, Евгений Гапон, Кирилл Боженов, Камран Алиев.

«Химки» могут считать воспитанниками сразу квартет своих футболистов, правда, твердым местом в основе может похвастаться только 20-летний Кирилл Боженов. Свои прогрессом защитник привлек внимание более успешных клубов РПЛ , со следующего сезона он будет играть за «Ростов».

«Ахмат» — 5 воспитанников

Кто они? Ризван Уциев, Лечи Садулаев, Халид Кадыров, Ислам Алсултанов, Абубакар Кадыров.

Уциев — рекордсмен «Ахмата» по количеству матчей, но прямо сейчас никто из этой пятерки не играет определяющей роли в команде. В первой части сезона чаще всего видели в деле Лечи Садулаева, но и у него только 217 игровых минут после 12 выходов на замену (ни одной игры в старте).

«Спартак» — 7 воспитанников

Кто они? Илья Кутепов, Зелимхан Бакаев, Александр Максименко, Павел Маслов, Илья Гапонов, Михаил Игнатов и Аяз Гулиев.

Семерку легко сократить до пятерки, ведь Гулиева от основы окончательно и бесповоротно отцепил Доменико Тедеско, а Михаил Игнатов тренируется с первой командой, но совсем не играет. Гапонов и Кутепов — запасные защитники, хотя Илью видели и в нападении, так что остаются три влиятельных воспитанника, регулярно играющие в стартовом составе. Впрочем, статус одного из них весьма условный. Павел Маслов стал футболистом в Тюмени и заиграл на профессиональном уровне за одноименный клуб, но по международным правилам он может считаться и воспитанником «Спартака».

«Зенит» — 9 воспитанников

Кто они? Далер Кузяев, Михаил Кержаков, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Данил Круговой, Дмитрий Чистяков, Данила Прохин, Даниил Шамкин и Александр Васютин.

С Леоном Мусаевым было 10 выпускников академии «Зенит», теперь 2 вратаря и 7 полевых игроков. На заметных ролях в «Зените» воспитанники, которые набрались опыта в других клубах и вернулись в Санкт-Петербург окрепшими и готовыми к конкуренции: в первую очередь, это Кузяев, Михаил Кержаков и Сутормин. Мостовой, Круговой и Чистяков создают глубину состава и бьются за игровые минуты.

ЦСКА — 10 воспитанников

Кто они? Игорь Акинфеев, Георгий Щенников, Федор Чалов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Наир Тикнизян, Алан Дзагоев, Вадим Карпов, Виталий Жиронкин, Владислав Тороп.

В ЦСКА влияние собственных воспитанников одно из самых высоких в лиге, причем здесь есть как футболисты со стажем, так и молодые ребята. Нетрудно себе представить боевой состав «армейцев», наполовину состоящий из выпускников собственной академии.

«Краснодар» — 10 воспитанников

Кто они? Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов, Даниил Уткин, Герман Онугха, Максим Кутовой, Алекс Мацукатов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Денис Адамов, Леон Сабуа.

Сергей Галицкий мечтал об 11 воспитанниках «Краснодара» на поле, но пока набирается только 10 в заявке, причем железным игроком старта является только вратарь Сафонов. Сулейманова и Уткина тоже нередко видим в деле, а вот остальные — пока массовка.

«Локомотив» — 10 воспитанников

Кто они? Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Антон Коченков, Дмитрий Рыбчинский, Станислав Магкеев, Михаил Лысов, Данила Куликов, Виталий Лысцов, Никита Иосифов.

А еще один воспитанник «Локомотива» в начале сезона уехал в Италию и теперь забивает там, но у «железнодорожников» и без того мощная банда своих ребят. Антон Миранчук и Дмитрий Баринов — футболисты сборной России. Рыбчинский, Куликов, Жемалетдинов и Макгеев много играют, подтягивается к ним самый юный в этой компании — Иосифов. Определенно, «Локомотив» — один из претендентов на победу в виртуальном турнире воспитанников.

«Динамо» — 14 воспитанников

Кто они? Антон Шунин, Дмитрий Скопинцев, Заурбек Плиев, Роман Евгеньев, Вячеслав Грулев, Антон Терехов, Данил Липовой, Владислав Карапузов, Игорь Лещук, Владимир Москвичев, Игорь Школик, Константин Тюкавин, Сергей Слепов, Арсен Захарян.