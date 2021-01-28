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В «Динамо» в два раза больше воспитанников, чем в «Спартаке». Клубы РПЛ и их вера в своих парней

28 января 2021, 21:23
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Посчитали бывших кадетов, которые приносят пользу своим альма-матер.

«Зенит» почти продал Леона Мусаева «Рубину» — одним воспитанником клубной академии меньше в составе чемпионов России. Не сказать, чтобы у Мусаева было много шансов себя проявить, и такая судьба у многих воспитанников больших российских клубов, которым далеко не всегда удается пробиться в первую команду и выиграть там конкуренцию. А сильно ли вообще в РПЛ доверие к собственным кадрам? Сколько своих парней в составах каждого клуба?

ФК «Сочи» и «Рубин» — 0 воспитанников

В «Сочи» мы и не сомневались — проекту без года неделя, молодым футболистам взяться банально неоткуда, а вот для казанцев имеем дело с очень печальным нулем. «Рубин» с удовольствием собирает чужих воспитанников, сегодня дополнили коллекцию зенитовцем Леоном Мусаевым, при этом ни одного местного парня в команде нет.

«Урал» — 1 воспитанник

Кто он? Алексей Герасимов.

Герасимов с 18 лет в «Урале», но до 27 ездил по арендам и играл за вторую команду, только в этом сезоне стал привлекаться к матчам основного состава, у центрального защитника 12 матчей с первых минут в РПЛ.

«Ростов» — 1 воспитанник

Кто он? Хорен Байрамян.

Уже опытный Байрамян в прошлом году принял гражданство Армении и теперь представляет эту страну на международной арене, а в «Ростове» Хорен с 2009 года. Сейчас вынужден терпеть беззлобные шуточки Валерия Карпина. Один воспитанник в составе и того беспощадно троллят.

«Уфа» — 2 воспитанника

Кто они? Алексей Чернов и Никита Белоусов.

Вратарь 1998 года рождения Чернов несколько раз эпизодически подменял Беленова, опорный полузащитник Белоусов провел 108 минут в РПЛ. О серьезном влиянии этих футболистов на игру родной команды пока рассуждать не приходится.

«Тамбов» — 2 воспитанника

Кто они? Владимир Кабахидзе и Артем Архипов.

Кабахидзе в первой части сезона принял участие в 10 матчах «Тамбова» и отметился одной результативной передачей, а 24-летний Архипов только вернулся из командировки в Беларусь. В РПЛ он до сих пор не играл.

«Ротор» — 2 воспитанника

Кто они? Олег Алейник и Никита Репин.

Алейник выпустился из академии «Ротора» в 2006 году, в своей карьере сменил немало клубов и несколько раз возвращался в Волгоград. Последнее пришествие длится с 2019 года и до сих пор, Олег — основной опорный хавбек «Ротора».

«Арсенал» — 3 воспитанника

Кто они? Михаил Левашов, Данила Хлусевич и Гурам Аджоев.

25-летний перспективный форвард Гурам Аджоев, который является полным тезкой и заодно сыном руководителя «Арсенала», здесь для количества. Левашов некоторое время назад мог перейти в «Спартак» усилиями Олега Кононова, а сейчас потерял место в составе «оружейников», а вот из 19-летнего Хлусевича может выйти толк, если победит болезни роста.

«Химки» - 4 воспитанника

Кто они? Арсений Логашов, Евгений Гапон, Кирилл Боженов, Камран Алиев.

«Химки» могут считать воспитанниками сразу квартет своих футболистов, правда, твердым местом в основе может похвастаться только 20-летний Кирилл Боженов. Свои прогрессом защитник привлек внимание более успешных клубов РПЛ, со следующего сезона он будет играть за «Ростов».

«Ахмат» — 5 воспитанников

Кто они? Ризван Уциев, Лечи Садулаев, Халид Кадыров, Ислам Алсултанов, Абубакар Кадыров.

Уциев — рекордсмен «Ахмата» по количеству матчей, но прямо сейчас никто из этой пятерки не играет определяющей роли в команде. В первой части сезона чаще всего видели в деле Лечи Садулаева, но и у него только 217 игровых минут после 12 выходов на замену (ни одной игры в старте).

«Спартак» — 7 воспитанников

Кто они? Илья Кутепов, Зелимхан Бакаев, Александр Максименко, Павел Маслов, Илья Гапонов, Михаил Игнатов и Аяз Гулиев.

Семерку легко сократить до пятерки, ведь Гулиева от основы окончательно и бесповоротно отцепил Доменико Тедеско, а Михаил Игнатов тренируется с первой командой, но совсем не играет. Гапонов и Кутепов — запасные защитники, хотя Илью видели и в нападении, так что остаются три влиятельных воспитанника, регулярно играющие в стартовом составе. Впрочем, статус одного из них весьма условный. Павел Маслов стал футболистом в Тюмени и заиграл на профессиональном уровне за одноименный клуб, но по международным правилам он может считаться и воспитанником «Спартака».

«Зенит» — 9 воспитанников

Кто они? Далер Кузяев, Михаил Кержаков, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Данил Круговой, Дмитрий Чистяков, Данила Прохин, Даниил Шамкин и Александр Васютин.

С Леоном Мусаевым было 10 выпускников академии «Зенит», теперь 2 вратаря и 7 полевых игроков. На заметных ролях в «Зените» воспитанники, которые набрались опыта в других клубах и вернулись в Санкт-Петербург окрепшими и готовыми к конкуренции: в первую очередь, это Кузяев, Михаил Кержаков и Сутормин. Мостовой, Круговой и Чистяков создают глубину состава и бьются за игровые минуты.

ЦСКА — 10 воспитанников

Кто они? Игорь Акинфеев, Георгий Щенников, Федор Чалов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Наир Тикнизян, Алан Дзагоев, Вадим Карпов, Виталий Жиронкин, Владислав Тороп.

В ЦСКА влияние собственных воспитанников одно из самых высоких в лиге, причем здесь есть как футболисты со стажем, так и молодые ребята. Нетрудно себе представить боевой состав «армейцев», наполовину состоящий из выпускников собственной академии.

«Краснодар» — 10 воспитанников

Кто они? Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов, Даниил Уткин, Герман Онугха, Максим Кутовой, Алекс Мацукатов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Денис Адамов, Леон Сабуа.

Сергей Галицкий мечтал об 11 воспитанниках «Краснодара» на поле, но пока набирается только 10 в заявке, причем железным игроком старта является только вратарь Сафонов. Сулейманова и Уткина тоже нередко видим в деле, а вот остальные — пока массовка.

«Локомотив» — 10 воспитанников

Кто они? Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Антон Коченков, Дмитрий Рыбчинский, Станислав Магкеев, Михаил Лысов, Данила Куликов, Виталий Лысцов, Никита Иосифов.

А еще один воспитанник «Локомотива» в начале сезона уехал в Италию и теперь забивает там, но у «железнодорожников» и без того мощная банда своих ребят. Антон Миранчук и Дмитрий Баринов — футболисты сборной России. Рыбчинский, Куликов, Жемалетдинов и Макгеев много играют, подтягивается к ним самый юный в этой компании — Иосифов. Определенно, «Локомотив» — один из претендентов на победу в виртуальном турнире воспитанников.

«Динамо» — 14 воспитанников

Кто они? Антон Шунин, Дмитрий Скопинцев, Заурбек Плиев, Роман Евгеньев, Вячеслав Грулев, Антон Терехов, Данил Липовой, Владислав Карапузов, Игорь Лещук, Владимир Москвичев, Игорь Школик, Константин Тюкавин, Сергей Слепов, Арсен Захарян.

Половина футболистов в заявке московского «Динамо» — 14 из 27 футболистов, являются выпускниками клубной академии. Мощно, конечно, хотя пока далеко не все играют заметную роль в первой команде. Особняком стоит, конечно же, Антон Шунин, Скопинцев и Евгеньев тоже регулярно выходят на поле, остальные в ротации или только ждут своих шансов. У семерых названных выше футболистов 10 и меньше матчей в РПЛ. Впрочем, они молодые и злые, так что в ближайшие сезоны можем увидеть прорыв динамовских воспитанников, а фамилии Тюкавин и Захарян будут на слуху.

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ Alean (раскрыть)
вчера в 18:47
Спасибо, смешно
Alean
Alean ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:05
Ну сейчас Дзагоев и Щенников ближе к основе сборной чем Бакаев и Кутепов ))
neukomm
neukomm ответ Александр Кузнецов 5 (раскрыть)
29 января в 19:03
Речь идет о воспитанниках.

Футболист считается собственным воспитанником клуба, если был зарегистрирован как его игрок в течение как минимум трех сезонов в возрасте от 15 до 21 года. Футболист считается воспитанником клубов, принадлежащих к одной национальной ассоциации, если он был зарегистрирован в любых клубах данной национальной ассоциации в течение как минимум трех сезонов в возрасте от 15 до 21 года.

Соответственно, упомянутые игроки к ним не относятся.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
29 января в 10:25
А ещё у Локо Мухина забыли - уже сыграл полный матч в РПЛ. Так же дебютировали Агеев и Титков.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
29 января в 10:22
К вопросу о том, нужны ли профессиональные клубы в провинции. Получая государственные дотации, они просто забивают на академии. Смысл тратиться на эти клубы, если деньги всё равно утекут в карманы второсортных легов или стареющих паспортистов. А ещё, давно пора ввести лимит на легионеров исходя из количества собственных воспитанников в заявке. Есть 5 воспитанников - заявляй 5 легов. Нет воспитанников - играй одними россиянами.
killofwrathx
killofwrathx
29 января в 09:59
У Локо самые сильные воспитанники. Ну и у коней за счёт старой гвардии
13 RUS
13 RUS
29 января в 08:39
Леха полтинник стал воспитанником бомжей? Вот это да😁вообще странно, откуда у них столько молодежи в статье
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
29 января в 08:23
Да тут половину игроков Динамо приписали. Вы для красоты их туда напихали???
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
29 января в 08:21
А с каких пор Карапузов стал воспитанником академии Динамо??
Его в прошлом году из Локо забрали
шацк
шацк
29 января в 07:08
Это очень важный показатель - Динамо на правильном пути!
CSKA2012
CSKA2012
29 января в 01:58
В ЦСКА сейчас ещё один восспитаник добавился на сборах, ещё Карпов , у нас сейчас 12 восспитаников в основе.
Некакойшенко
Некакойшенко
29 января в 00:10
Деревья растут. Листья есть. Осталось плодов дождаться.
Крикун
Крикун
28 января в 23:22
Не удивителен тот факт, что московские академии выдают столь много игроков на высший уровень. Это и конкуренция, и финансирование, и представительство в РПЛ.
Удивительно, что в общей квалификации выпускников лидирует Локомотив. Понятное дело, что кони воспитали Головина и Конифеева, спартак Дзюбу, динамо Шунина, но Локо выдало целую плеяду относительно сильных игроков: Миранчуки, Оздоев, Джикия, Смольников, Кокорин, Баринов, Полоз, Ерохин, Мостовой...
Крикун
Крикун ответ ZenCh (раскрыть)
28 января в 23:09
Ну если за Зенит 2 поиграл, значит воспитанник) И пофиг, что в академии Локо пылил, а не в академии Зенита)
Крикун
Крикун
28 января в 23:05
Скопинцев разве является воспитанником динамо?
По другим игрокам из списков не уверен, но формально воспитанником является игрок уехавший из академии в профессиональный футбол. Скопинцев выпускник академии Зенита, который из молодежки переходил в Лейпциг за полновесные 2 ляма евро.
25процентный клоун
25процентный клоун
28 января в 23:03
Кутепов и Бакаев игроки сборной, как там у армейцев с этим?))
25процентный клоун
25процентный клоун
28 января в 23:01
Спартак всех сильнее
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
28 января в 22:51
Заболотный и Бурмистров не дадут соврать
ZenCh
ZenCh
28 января в 22:47
С каких пор Андрей Мостовой стал воспитанником Зенита?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
28 января в 22:24
Академия ЦСКА самая успешная в России. Выпускает классных игроков для молодёжки, а от туда и в основу. Так было и пусть так и будет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
28 января в 22:10
Мы добились,одного добавили! Теперь 10😜
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
28 января в 21:59
В этом сезоне 7 было , причем два раза.
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
28 января в 21:58
Еще, как говориться, не вечер.....дай Бог чтобы и в других командах заиграли...но уже факт присутствия половины заявки внушает надежду.....а то что у армейцев 8 в заявке, но на поле в основе всех вместе.... что то не припомню такой матч...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
28 января в 21:57
Чтобы не было кривотолков. приведу норму ФИФА, по которой определяют доморощенного футболиста. Совсем неважно где он родился , в какой детский сад ходил , и где приобщился к футболу. Самое главное это : пришел в команду до 18 лет и заключил с этой командой ПЕРВЫЙ профессиональный контракт. На это надо смотреть по нормам ФИФА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
28 января в 21:53
Возможно ты в чем то и прав, но надо смотреть сколько реально выпускников играет за основу. В ЦСКА это Акинфеев, Щенников, Марадишвили, Дзагоев, Кучаев, Чалов, Тикнизян и Карпов. Это 8 ( восемь!!!) реальных игроков основы. Где , в какой команде хотя бы 5-6 ? Назови.
Нази
Нази
28 января в 21:51
Герман Онугха не воспитанник Краснодара. Он из Пензенского Зенита. Единственный Пензяк в РПЛ. И то выступает за Тамбов.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
28 января в 21:41, ред.
Не буду по всем проходиться, но вот интересно, как Мостовой, который родился в Омске, 10 лет пробыл в молодежке ЦСКА и 3 года в Локо, стал считаться воспитанником Зенита?! Он в Зените то всего без малого 2 года, как и Прохин!)))
А Сутормин?! Родился в Москве, играл в Химках, в 17 лет перешел в Зенит, через 2 года уехал из Питера пока Зенит не наскреб 50 тысяч!
Уж лучше Дзюбу запишите в воспитанники Зенита, они его там такому навоспитали, чему ни в одной другой команде не научат!)))
shlomo
shlomo
28 января в 21:32
Спасибо за статью....да хорошая получается статистика....все правильно, когда есть своя опара, это всегда приведет к результату....пусть все это случится не вот сейчас и скоро, но это обязательно сработает....молодцы Динамовцы.....и самое главное, то все они в заявке....остальные команды пусть берут пример....удачи всем в футбольном мире!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
28 января в 21:32
Их реально больше, система подсчёта некорректная
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
28 января в 21:31, ред.
Дзагоев пришёл в ЦСКА из академии Коноплева в 17 лет и заключил свой первый контракт. Точно также Кутепов пришёл в Спартак из этой же академии. Кутепов воспитанник, а Дзагоев нет. Причина? Еще защитник Котин, он с прошлого года. Т.е. всего 11. Причем это все реальные игроки
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