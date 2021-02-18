Кашшаи: «Я рад, что работаю в РФС»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи опроверг слухи о своей отставке.
Как вы можете видеть, я здесь. В прошлом году я пришёл сюда, получив поддержку комитета в работе и в тех вещах, которые мы делали в течение прошлого сезона. Я рад, что нахожусь тут.
При такой повышенной зарплате!!!
(Высоцкий)
При такой повышенной зарплате!!!
(Высоцкий)
Столько пурги в интервью нёс, что его убрали с поста главы судейского комитета РФ, поставив туда Хачатурянца.
Столько пурги в интервью нёс, что его убрали с поста главы судейского комитета РФ, поставив туда Хачатурянца.