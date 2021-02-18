Кашшаи: «Я рад, что работаю в РФС»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи опроверг слухи о своей отставке.

Как вы можете видеть, я здесь. В прошлом году я пришёл сюда, получив поддержку комитета в работе и в тех вещах, которые мы делали в течение прошлого сезона. Я рад, что нахожусь тут.