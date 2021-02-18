ГлавнаяНовости

Кашшаи: «Я рад, что работаю в РФС»

18 февраля 2021, 17:12

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи опроверг слухи о своей отставке.

Как вы можете видеть, я здесь. В прошлом году я пришёл сюда, получив поддержку комитета в работе и в тех вещах, которые мы делали в течение прошлого сезона. Я рад, что нахожусь тут.

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Сегодня, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии12
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии12
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mortid
mortid
18 февраля в 20:33
Пётр первый, упырь, вёз варягов которые растаскивали всё что плохо лежит и сейчас везут. Времена меняются, а идиоты остаются.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
18 февраля в 20:29, ред.
Я б в Москве с киркой уран нашел,
При такой повышенной зарплате!!!
(Высоцкий)
cska1948
cska1948 ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
18 февраля в 20:10, ред.
Если его радость разделить на всех, то это уже будет не радость а слёзы! Такая, как у него, радость только ОДНОМУ в радость!
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 февраля в 20:05
А кто бы грустил на его месте и при ТАКОЙ зарплате?
Leha-ha50
Leha-ha50
18 февраля в 19:46
Грустить поводов явно нет.
ermak6848
ermak6848 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 февраля в 19:10
уборщиком в этихромы пристроиться...
Ironigor
Ironigor
18 февраля в 19:02
Где ещё может быть столько лоховского фарта !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 февраля в 18:55, ред.
Кашшаи: «Я рад, что работаю в РФС.Но уборщица в мой кабинет не помешала бы»

ДСА
ДСА
18 февраля в 18:43
Таких зарплат он просто не видел.
makkie
makkie
18 февраля в 18:09
Кашшаи очень рад получать деньги от РФС фактически ни за что!
Столько пурги в интервью нёс, что его убрали с поста главы судейского комитета РФ, поставив туда Хачатурянца.
МапС
МапС
18 февраля в 17:56
По Слуцкому - очень хорошо работает на свой карман. Тык-скыть, грех жаловаться.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
18 февраля в 17:43
А мы не рады, что он только один рад. Поделился-бы радостью.
Qatar Airways
Qatar Airways
18 февраля в 17:37
В удивительное время мы живём. Прежняя поговорка "за такую зарплату ты ещё должен что-то портить" заиграла прям новыми красками - чем хуже работник, чем сильнее он косячит, тем больше ценится и выше зарплату имеет.
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 17:33
Миша в одного работает)))
Нази
Нази
18 февраля в 17:33
А я не рад что нахожусь не там (
sv_1969
sv_1969
18 февраля в 17:33
Хмм!Нельзя матерком сказать)))А зря)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
18 февраля в 17:25
Конечно рад, что пристроился к нашей кормушке, товарищ мадьяр.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 февраля в 17:19
А это радость чем то серьезным подкреплена? Я имею в виду Вилков делится?
Q-J-G
Q-J-G
18 февраля в 17:13
Кто бы в этом сомневался....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100