ГлавнаяНовости

«Тамбов» на следующий сезон заявится в ПФЛ

18 февраля 2021, 14:32

Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов заявил, что «Тамбов» в следующем сезоне будет заявляться в ПФЛ.

Ситуация с клубом, конечно, ненормальная. На сегодняшний день совместной стратегии у «Тамбова» и области не существует. Профессиональная команда в Тамбове будет, но никакого отношения к тому «Тамбову», что есть сейчас, новый клуб иметь не будет. Мы рассчитываем, что это будет команда в ПФЛ. У нас мощная академия футбола, и мы хотим сделать команду на базе своих собственных игроков.

Ходят разговоры, что «Тамбов» не сможет доиграть этот сезон в РПЛ.

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Сегодня, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Сегодня, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Сегодня, 22:04 Комментарии12
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Сегодня, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Сегодня, 20:51 Комментарии12
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Сегодня, 19:52 ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
18 февраля в 17:16
что ж, в ПФЛ тоже люди живут
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 февраля в 15:49
И ради чего затевалась вся эта движуха с "Тамбовом"? Понятно, что у областного бюджета для использования средств есть более достойное применение - и так регион не самый богатый. Всем было ясно, что стадион для игр высшей лиги не будет построен. В регионе нет настолько хорошего бизнеса, кто бы взял на поруки клуб высшего эшелона. А ПФЛ со своими воспитанниками вполне достойная и осуществимая задача. Лишь бы поменьше пилилось и откатывалось - и побольше на реальное дело. Ах, мечты, мечты.
За адекватность
За адекватность
18 февраля в 15:40
Ну так понятное дело. Все по традиционному накатанному пути. "Король умер, да здравствует король!" Бюджетные деньги вбуханы и "творчески" освоены, контора "Рога и копыта" приказывает долго жить, долги, банкротство, но в известном романе хоть зиц-председателя Фунта посадили, а тут крайних днем с огнем не найдут. Как обычно личное мнение.
протон1
протон1
18 февраля в 15:39
а деньги то верните. куда потратили 300 млн?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
18 февраля в 14:47
Замутили. Сейчас с существующем клубом ничего толкового придумать не могут, а снова говорят о завтрашнем дне. С такими темпами клуб в Тамбове может не появиться ещё лет 20.
Cat01
Cat01
18 февраля в 14:36
Будем ждать и смотреть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100