«Тамбов» на следующий сезон заявится в ПФЛ

1613647920

18 февраля 2021, 14:32

Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов заявил, что «Тамбов» в следующем сезоне будет заявляться в ПФЛ .

Ситуация с клубом, конечно, ненормальная. На сегодняшний день совместной стратегии у «Тамбова» и области не существует. Профессиональная команда в Тамбове будет, но никакого отношения к тому «Тамбову», что есть сейчас, новый клуб иметь не будет. Мы рассчитываем, что это будет команда в ПФЛ . У нас мощная академия футбола, и мы хотим сделать команду на базе своих собственных игроков.