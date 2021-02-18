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Геркус поделился мнением о роли государства в российском футболе

18 февраля 2021, 15:38

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус порассуждал о роли государства в российском спорте.

Возможно, государство неэффективно в спорте, но оно много где неэффективно. Не все сферы общественной жизни приватизируются. Да, на Западе все клубы частные, но там и экономика совсем другая.

Давайте признаем, что у нас экономика с огромным государственным сектором. К сожалению, у нас очень мало отраслей, в которых доминирует частный капитал. Вот в ритейле есть частный капитал, а в авиаперевозках нет, в средствах массовой информации нет, и в большинстве других отраслей его нет. Тогда почему мы решили, что в футболе будет преобладать частный капитал?

Не так давно Геркус отказался от участия в выборах президента ФНЛ.

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cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 февраля в 20:26
Зато ДВЕ "Волги" - запросто! Чубайс не даст соврать!
pomor45
pomor45 ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
18 февраля в 19:32
Беда в том, что дураков во власти выбирают рядовые дураки.
Супервайзер
Супервайзер ответ 1bear (раскрыть)
18 февраля в 18:38
Точнее сказать "ворует".
Супервайзер
Супервайзер
18 февраля в 18:37
У нас все всего три с половиной прибыльных компании, и принадлежат они то ли государству, то ли лидеру государства, без поллитра не разберешь.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 февраля в 18:21
На ваучер даже клуб ПФЛ не купишь.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
18 февраля в 17:10
Я бы всё таки не на воров кивал, а на дураков. Они у нас везде, на всей территории, во всех сферах, во всех дырах. Были бы тихие пол беды. Но ведь все советы дают, указывают.
Раньше одни дураки кричали надо западного тренера поставить, купить иностранных игроков и будет нам счастье.
Пришли демократы, и тренеры с игроками приехали, а счастья нет.
Дураки опять кричать: свои надо кадры выращивать, своим дать играть.
Ввели лимит, тренера местные, счастья нет.
Дураки опять беснуются: физруки довели футбол, лимит губит.
Ну и так далее. Дзержинского снесли, Дзержинского надо поставить.
И так везде.
Cat01
Cat01
18 февраля в 15:45
Только одни слова
1bear
1bear
18 февраля в 15:41
российское государство неэффективно - "воруют",как сказал классик...
ЮЗИК
ЮЗИК
18 февраля в 15:41
Много чиновников,толку мало
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