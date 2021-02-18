Геркус поделился мнением о роли государства в российском футболе

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус порассуждал о роли государства в российском спорте.
Возможно, государство неэффективно в спорте, но оно много где неэффективно. Не все сферы общественной жизни приватизируются. Да, на Западе все клубы частные, но там и экономика совсем другая.
Давайте признаем, что у нас экономика с огромным государственным сектором. К сожалению, у нас очень мало отраслей, в которых доминирует частный капитал. Вот в ритейле есть частный капитал, а в авиаперевозках нет, в средствах массовой информации нет, и в большинстве других отраслей его нет. Тогда почему мы решили, что в футболе будет преобладать частный капитал?
Не так давно Геркус отказался от участия в выборах президента ФНЛ.
Раньше одни дураки кричали надо западного тренера поставить, купить иностранных игроков и будет нам счастье.
Пришли демократы, и тренеры с игроками приехали, а счастья нет.
Дураки опять кричать: свои надо кадры выращивать, своим дать играть.
Ввели лимит, тренера местные, счастья нет.
Дураки опять беснуются: физруки довели футбол, лимит губит.
Ну и так далее. Дзержинского снесли, Дзержинского надо поставить.
И так везде.
Раньше одни дураки кричали надо западного тренера поставить, купить иностранных игроков и будет нам счастье.
Пришли демократы, и тренеры с игроками приехали, а счастья нет.
Дураки опять кричать: свои надо кадры выращивать, своим дать играть.
Ввели лимит, тренера местные, счастья нет.
Дураки опять беснуются: физруки довели футбол, лимит губит.
Ну и так далее. Дзержинского снесли, Дзержинского надо поставить.
И так везде.