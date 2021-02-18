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Чиновник: «Закрытие существующих долгов „Тамбова“ — это дело клуба»

18 февраля 2021, 14:35

Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов рассказал, почему власти региона не помогают «Тамбову» закрыть долги.

Клуб сам решает, какое у него будет продолжение. Он не является структурным подразделением управления по физической культуре и спорта. Область не в состоянии помочь перекрывать долги клуба — это законодательно невозможно. Все деньги, которые клуб должен был получить от области в сезоне-2019/20, он получил. Этот бюджет разработал сам клуб. Но клуб финиширует с долгами, необоснованными долгами. И организация, которая имеет долги, не может получать бюджетную поддержку. Закрытие существующих долгов — это дело клуба.

Ранее стало известно, что «Тамбов» на следующий сезон заявится в ПФЛ.

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particular
particular
18 февраля в 14:56
Понятно, бескомпромиссно и без соплей... А так же без ненужных обещаний, которые источали другие спортивные чиновники высокого ранга...
drug01
drug01
18 февраля в 14:37
Всё будет хорошо
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