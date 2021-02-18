Чиновник: «Закрытие существующих долгов „Тамбова“ — это дело клуба»

Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов рассказал, почему власти региона не помогают «Тамбову» закрыть долги.

Клуб сам решает, какое у него будет продолжение. Он не является структурным подразделением управления по физической культуре и спорта. Область не в состоянии помочь перекрывать долги клуба — это законодательно невозможно. Все деньги, которые клуб должен был получить от области в сезоне-2019/20, он получил. Этот бюджет разработал сам клуб. Но клуб финиширует с долгами, необоснованными долгами. И организация, которая имеет долги, не может получать бюджетную поддержку. Закрытие существующих долгов — это дело клуба.