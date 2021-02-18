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Семак: «Многие команды, выступающие в Европе, жертвуют Кубком России»

18 февраля 2021, 16:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Кубка России против «Арсенала».

У нас не было практически ни одного свободного окна в осенней части, когда есть еврокубки и чемпионат. Конечно, многие команды, выступающие в Европе, жертвуют Кубком России, потому что невозможно в таком режиме работать, в том числе из-за длинных перелетов, и зачастую играют вторые составы или те футболисты, которые нечасто выходят.

Но учитывая те реалии, которые есть — этот сезон, календарь для клубов, участвующих в еврокубках, это хорошо. Но то, что мы играем на одну игру меньше, не очень нравится командам, которым приходилось проходить некий отбор. Хотя мне кажется, что он не суперсложный.

«Арсенал»? Практически не изменились по составу, как и многие другие клубы. Команда, исходя из того, что мы знаем, старается играть агрессивно, активно. Опытная команда, в которой много футболистов, которые уже достаточно поиграли в чемпионате Росиии, хорошо готовы технически и, я думаю, тактически. Команда очень непростая. Думаю, тем интереснее будет матч.

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Все комментарии
Romkurch
Romkurch ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
18 февраля в 21:02
спартака там не видно уже много лет.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
18 февраля в 20:58
Зенит победит!!!
Baggio R.
Baggio R. ответ Q-J-G (раскрыть)
18 февраля в 20:15
Я разъяснил, что отмена КК не связана только с падением интереса к национальным кубкам (как вы пишете), а является в первую очередь результатом изменения формата ЛЧ. Это отнюдь не тоже самое.
Q-J-G
Q-J-G ответ Baggio R. (раскрыть)
18 февраля в 19:12, ред.
Прочитайте внимательно последнюю строку в моём комментарии:

Вы мне написали тоже самое в конце своего комментария....только другими словами...
За адекватность
За адекватность
18 февраля в 19:09
"У нас не было практически ни одного свободного окна в осенней части, когда есть еврокубки и чемпионат." Бедняжки, горе то какое. Ну ничего потерпите еще два годика. Еще два года дружным фронтом "блеснете" в ЕК и жизнь наладится, станет полегче. Вышел в ЕК, по быстрому вылетел в квалифае от условного "Пюника", и вся осень свободна, никаких тебе напрягов в ГЭ, знай только ходи пешком по полю в РПЛ. А там и о КР подумать можно будет. Лепота. Как обычно личное мнение.
Q-J-G
Q-J-G ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
18 февраля в 19:07
Если "МС" позволяет скамейка запасных выигрывать "требл" они будут играть, чтобы выиграть, но тот же "Атлетико" не имеет такого резерва запасных игроков, поэтому они и "слили" менее престижный кубок, чтобы выиграть, или попытаться выиграть более престижные трофеи. И об этом идёт речь в комментарии...
Q-J-G
Q-J-G ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
18 февраля в 18:54
И поэтому, "Байер" проиграл РВ Эссен, Германия Лига-4, 3й раунд, Кубок Германии,
Ян Регенсбург Бундеслига 2, выиграл у Кёльна и таких примеров очень много во всех топ-лигах. Или Вы действительно верите в то, "Байер" при желании, не выиграл бы у команды, которая играет в Лиге 4.

Или Вы верите в то, что "Атлетико" который главный претендент на звание чемпиона Испании , один из фаворитов на победу в Лиге чемпионов не обыграл бы при желании, Корнелью, Сегунда Б, третья группа., 2й раунд Кубок Испании.

У "Атлетико" другие приоритеты, другие более важные, престижные цели, и чтобы распределить силы на эти турниры, они "пожертвовали" Кубком...

Вот об этом идёт речь, команды, которые не имеют таких целей, потому, что им это недоступно, по их уровню игры, играют за кубок....
LOpp
LOpp
18 февраля в 18:08
В этом сезоне участники еврокубков в кубке России не сыграли ещё ни одного матча. О чем вообще Семак говорит?
Baggio R.
Baggio R. ответ Q-J-G (раскрыть)
18 февраля в 17:54
Не совсем так. КК отменили потому, что начала набирать обороты ЛЧ. Многие победители национальных кубков стали попадать в ЛЧ после ее расширения. В связи с этим участниками КК становились финалисты, которыми бывали и представители не высших дивизионов. В результате уровень и престижность турнира снизились.
МапС
МапС
18 февраля в 17:51
    STVA 1
    STVA 1 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    18 февраля в 17:40
    Соломку стелит Богданыч!
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    18 февраля в 17:35
    Не правильно говорить с большой уверенностью что в Европе теряется популярность в играх за кубок. Не смотря на то, что футбольный график у них тяжелей (игр в первенстве больше + у некоторых есть кубок лиги) , там всё равно идёт борьба и их ведущие клубы всегда стремятся выиграть дубль или требл и это зачастую получается. И к тому-же они всегда все борются до конца в играх за кубки в ЛЧ и ЛЕ. Поэтому не очень понятно что в России клубы жертвуют таким престижным кубком. Всё равно не играют в еврокубках и клубам делать нечего, как смотреть когда играют другие европейские клубы. Играли-бы за свой кубок. Лодыри.
    КЭТиК
    КЭТиК
    18 февраля в 17:33
    Первый матч года надо выиграть.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    18 февраля в 17:24, ред.
    Открываю календарь еврокубков на этой неделе и не вижу что-то там зенита...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 февраля в 17:12
    Может раньше оно так и было, но теперь ввиду провала в ЕК и сокращения наших команд, все клубы кроме Зенита , будут пытаться попасть в Европу через кубок. Так , что "прогуливать" кубок никто не будет - определенно. Ждем веселых матчей и неожиданных результатов.
    Всем здоровья.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ sihafazatron (раскрыть)
    18 февраля в 17:10
    Не знаю, какое место займёт комментарий в народном обозревателе, но комментарий, высший пилотаж))
    старина
    старина
    18 февраля в 17:06
    Семак и зенит идут своим путем.Они жертвуют еврокубками ради победы в кубке и чемпионате России
    Q-J-G
    Q-J-G
    18 февраля в 17:06
    Кубок утратил былую популярность, былую престижность, поэтому, не только в России, но и многие европейские команды "приносят в жертву" игры за кубок...

    Напряжённый график, большое количество игр, вынуждает команды, чем-то жертвовать, если хочешь добиться успехов, выиграть более престижные трофеи. Поэтому, многим командам приходится "жертвовать" играми за кубок...

    А в том, что кубок утратил былую популярность, былую престижность, говорит только один-единственный факт:

    Кубок обладателей кубков УЕФА считался вторым по значимости континентальным турниром после Лиги чемпионов УЕФА, но в 1999 году он был отменен в результате слиянии его с Кубком УЕФА в единый турнир со старым названием — Кубок УЕФА.

    И этот факт, не надо недооценивать, в потере популярности игр за кубок в европейских странах.
    jobss
    jobss ответ sihafazatron (раскрыть)
    18 февраля в 16:58
    .
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    18 февраля в 16:57
    Вы его не так поняли, он не плачется, он подготавливает тульских болел к худшему. Потому что даже без Малкома, Азмуна и остальных травмированных, шансы Арсеналы малы.
    sihafazatron
    sihafazatron
    18 февраля в 16:55
    судя по последним выступлениям, наши клубы как раз таки жертвуют еврокубками))
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    18 февраля в 16:51
    "Конечно, многие команды, выступающие в Европе, жертвуют Кубком России, потому что невозможно в таком режиме работать".

    Ну конечно, это команды АПЛ там по 38 матчей в сезон и два кубка гоняют, и еще в ЛЧ не для галочки и чтобы потом сказать "А че, Брюгге сильная команда" как некоторые уфимские манекены.

    А для нас и 30 матчей, из которых половина с собственными фарм-клубами, банкротами (в этом году "Тамбов", раньше "Анжи" и т.п.) и то повод для физрука Сережи о своей тяжелой работе снова поплакаться.
    drug01
    drug01
    18 февраля в 16:47
    Каждый решает свои дела по своему
    Q-J-G
    Q-J-G
    18 февраля в 16:42
    Многие европейские команды начали жертвовать играми за Кубок.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    18 февраля в 16:42
    У каждого своя задача
    1bear
    1bear
    18 февраля в 16:41
    кубок не нужен в таком формате,как сейчас....
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