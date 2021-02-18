Семак: «Многие команды, выступающие в Европе, жертвуют Кубком России»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Кубка России против «Арсенала».

У нас не было практически ни одного свободного окна в осенней части, когда есть еврокубки и чемпионат. Конечно, многие команды, выступающие в Европе, жертвуют Кубком России, потому что невозможно в таком режиме работать, в том числе из-за длинных перелетов, и зачастую играют вторые составы или те футболисты, которые нечасто выходят.

Но учитывая те реалии, которые есть — этот сезон, календарь для клубов, участвующих в еврокубках, это хорошо. Но то, что мы играем на одну игру меньше, не очень нравится командам, которым приходилось проходить некий отбор. Хотя мне кажется, что он не суперсложный.

«Арсенал»? Практически не изменились по составу, как и многие другие клубы. Команда, исходя из того, что мы знаем, старается играть агрессивно, активно. Опытная команда, в которой много футболистов, которые уже достаточно поиграли в чемпионате Росиии, хорошо готовы технически и, я думаю, тактически. Команда очень непростая. Думаю, тем интереснее будет матч.