Семак: «Многие команды, выступающие в Европе, жертвуют Кубком России»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Кубка России против «Арсенала».
У нас не было практически ни одного свободного окна в осенней части, когда есть еврокубки и чемпионат. Конечно, многие команды, выступающие в Европе, жертвуют Кубком России, потому что невозможно в таком режиме работать, в том числе из-за длинных перелетов, и зачастую играют вторые составы или те футболисты, которые нечасто выходят.
Но учитывая те реалии, которые есть — этот сезон, календарь для клубов, участвующих в еврокубках, это хорошо. Но то, что мы играем на одну игру меньше, не очень нравится командам, которым приходилось проходить некий отбор. Хотя мне кажется, что он не суперсложный.
«Арсенал»? Практически не изменились по составу, как и многие другие клубы. Команда, исходя из того, что мы знаем, старается играть агрессивно, активно. Опытная команда, в которой много футболистов, которые уже достаточно поиграли в чемпионате Росиии, хорошо готовы технически и, я думаю, тактически. Команда очень непростая. Думаю, тем интереснее будет матч.
Напряжённый график, большое количество игр, вынуждает команды, чем-то жертвовать, если хочешь добиться успехов, выиграть более престижные трофеи. Поэтому, многим командам приходится "жертвовать" играми за кубок...
А в том, что кубок утратил былую популярность, былую престижность, говорит только один-единственный факт:
Кубок обладателей кубков УЕФА считался вторым по значимости континентальным турниром после Лиги чемпионов УЕФА, но в 1999 году он был отменен в результате слиянии его с Кубком УЕФА в единый турнир со старым названием — Кубок УЕФА.
И этот факт, не надо недооценивать, в потере популярности игр за кубок в европейских странах.
Напряжённый график, большое количество игр, вынуждает команды, чем-то жертвовать, если хочешь добиться успехов, выиграть более престижные трофеи. Поэтому, многим командам приходится "жертвовать" играми за кубок...
А в том, что кубок утратил былую популярность, былую престижность, говорит только один-единственный факт:
Кубок обладателей кубков УЕФА считался вторым по значимости континентальным турниром после Лиги чемпионов УЕФА, но в 1999 году он был отменен в результате слиянии его с Кубком УЕФА в единый турнир со старым названием — Кубок УЕФА.
И этот факт, не надо недооценивать, в потере популярности игр за кубок в европейских странах.
Всем здоровья.
Всем здоровья.