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Мостовой: «Жалко „Тамбов“»

18 февраля 2021, 16:11

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном снятии «Тамбова» с чемпионата России.

Неприятно было наблюдать за всей этой картиной с «Тамбовом», особенно до перерыва, когда основные футболисты не хотели выходить на игры. Ребят тоже можно понять — долги. Жалко «Тамбов». Ужасно, что, к сожалению, история повторяется — у нас совсем недавно были клубы, которые прекратили существование. «Амкар» был, «Тосно», который выиграл Кубок России, а через неделю прекратил существование.

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
18 февраля в 17:23
Жалко у пчёлки
Супервайзер
Супервайзер
18 февраля в 16:49
Жалко не только Тамбов. Россию жалко.
ermak6848
ermak6848
18 февраля в 16:33
Будем ждать тамбовских " волчат " в брьбе за Кубок России..
другого не дано.
sv_1969
sv_1969
18 февраля в 16:32
Ребят жалко
ДАША Д
ДАША Д
18 февраля в 16:28
Жалко не Тамбов, а тех, кто в нем работал.
mihaluch
mihaluch
18 февраля в 16:20
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