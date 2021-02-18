Мостовой: «Жалко „Тамбов“»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном снятии «Тамбова» с чемпионата России.

Неприятно было наблюдать за всей этой картиной с «Тамбовом», особенно до перерыва, когда основные футболисты не хотели выходить на игры. Ребят тоже можно понять — долги. Жалко «Тамбов». Ужасно, что, к сожалению, история повторяется — у нас совсем недавно были клубы, которые прекратили существование. «Амкар» был, «Тосно», который выиграл Кубок России, а через неделю прекратил существование.