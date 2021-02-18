Аленичев: «Кто ждет Кокорина в России? „Сочи“»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о перспективах нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».
Союз «Спартака» и Кокорина не получился. Он провел мало игрового времени, забил всего два с пенальти. Травмы. Думаю, обе стороны выиграли от его ухода. Абсолютно правильное решение. Думаю, Испания подошла бы Кокорину больше. Я в Италии был, знаю этот футбол. Очень закрытый футбол, оборонительный. Защитники дают мало пространства.
А Саше оно нужно, он игрок быстрый. Он этого пространства не получит, если еще будет играть. Я допускаю, что летом Кокорин вернется в Россию. Так было у Смолова. Это будет не то чтобы закат его карьеры, но момент будет непростой. Хотел бы ему пожелать, чтобы он смог там себя проявить, хотя и не слишком в это верю. Последние события показывают больше пессимизма, чем оптимизма.
Кто его ждет в России? «Сочи».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1237274/kokorin-aleksandr-fiorentina. Если только 3-4 дивизион. Сегунда ему не по плечу. Слабоват, и здоровьем и характером, а также наличием пагубных привычек.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1237274/kokorin-aleksandr-fiorentina. Если только 3-4 дивизион. Сегунда ему не по плечу. Слабоват, и здоровьем и характером, а также наличием пагубных привычек.
А с Кокориным так вообще ...
А с Кокориным так вообще ...