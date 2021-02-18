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Аленичев: «Кто ждет Кокорина в России? „Сочи“»

18 февраля 2021, 15:25

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о перспективах нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

Союз «Спартака» и Кокорина не получился. Он провел мало игрового времени, забил всего два с пенальти. Травмы. Думаю, обе стороны выиграли от его ухода. Абсолютно правильное решение. Думаю, Испания подошла бы Кокорину больше. Я в Италии был, знаю этот футбол. Очень закрытый футбол, оборонительный. Защитники дают мало пространства.

А Саше оно нужно, он игрок быстрый. Он этого пространства не получит, если еще будет играть. Я допускаю, что летом Кокорин вернется в Россию. Так было у Смолова. Это будет не то чтобы закат его карьеры, но момент будет непростой. Хотел бы ему пожелать, чтобы он смог там себя проявить, хотя и не слишком в это верю. Последние события показывают больше пессимизма, чем оптимизма.

Кто его ждет в России? «Сочи».

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Все комментарии
112910415
112910415
19 февраля в 08:33
матч ТВ его ждёт, эксперты нынче в цене !
ЮЗИК
ЮЗИК
18 февраля в 19:52
Думаю он не дурак сюда возвращаться
m40
m40
18 февраля в 18:13
Зачем эти штампы про каттеначо? Недавно тур был, там счета 4-1, 4-2, 5-2
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
18 февраля в 18:12
Мамаев и личный массажист)
Qatar Airways
Qatar Airways
18 февраля в 17:39
Следственный комитет.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
18 февраля в 17:21
Закрытый и оборонительный футбол? Аленичев явно живёт прошлым.
sihafazatron
sihafazatron
18 февраля в 16:52
а Мамаев не ждет уже что ли??
particular
particular
18 февраля в 16:28
Это он перешёл неожиданно и красиво, а вернётся, скорее всего, неизбежно и без музыки...
jobss
jobss ответ Caniggia (раскрыть)
18 февраля в 16:12
.
Caniggia
Caniggia
18 февраля в 16:09
Зачем ему Сочи, ведь есть же Мальдивы! Они его всегда ждут!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
18 февраля в 16:05
Думаю, Испания подошла бы Кокорину больше.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1237274/kokorin-aleksandr-fiorentina. Если только 3-4 дивизион. Сегунда ему не по плечу. Слабоват, и здоровьем и характером, а также наличием пагубных привычек.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 февраля в 15:55
Сочи и без Кокорина на 4-м месте идёт...
А с Кокориным так вообще ...
drug01
drug01
18 февраля в 15:46
Дорога одна в Китай
Али Самаркандский
Али Самаркандский
18 февраля в 15:35
Сочи тоже не плохо.
STVA 1
STVA 1 ответ ДСА (раскрыть)
18 февраля в 15:29
Потом ещё раз напряжется и опять покажет)))В кафееее)
ДСА
ДСА
18 февраля в 15:27
Он еще напряжется и покажет себя.
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