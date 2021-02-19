«Краснодар» договорился об аренде защитника сборной Камеруна

«Краснодар» согласовал аренду левого защитника «Монпелье» и сборной Камеруна Амбруаза Ойонго до конца текущего сезона, утверждает источник.
Сообщается, что у российского клуба будет возможность выкупа 29-летнего игрока по окончании арендного соглашения.
Портал Transfermarkt оценивает Ойонго в 2,5 млн евро. Камерунский футболист должен стать заменой получившему серьёзную травму защитнику Кристиану Рамиресу.
А так вчерашняя игра мне понравилась..
А так вчерашняя игра мне понравилась..
Краснодар легко покупает возрастных легионеров: Мартынович, Берг, Кабелла, да тот же Ари + берут возрастных россиян: Смольникова, Камболова, Ионова... селекцией быки никого не удивят )
Краснодар легко покупает возрастных легионеров: Мартынович, Берг, Кабелла, да тот же Ари + берут возрастных россиян: Смольникова, Камболова, Ионова... селекцией быки никого не удивят )
ps и воротчика ищите быки , а Городову привет большой за 2 сферы
ps и воротчика ищите быки , а Городову привет большой за 2 сферы