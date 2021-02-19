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«Краснодар» договорился об аренде защитника сборной Камеруна

19 февраля 2021, 06:10

«Краснодар» согласовал аренду левого защитника «Монпелье» и сборной Камеруна Амбруаза Ойонго до конца текущего сезона, утверждает источник.

Сообщается, что у российского клуба будет возможность выкупа 29-летнего игрока по окончании арендного соглашения.

Портал Transfermarkt оценивает Ойонго в 2,5 млн евро. Камерунский футболист должен стать заменой получившему серьёзную травму защитнику Кристиану Рамиресу.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
19 февраля в 20:08
А где воспитанники хвалёной Академии Галицкого???
ermak6848
ermak6848
19 февраля в 12:45
Оборону явно надо у быков усилить.
А так вчерашняя игра мне понравилась..
Anton Hohlov
Anton Hohlov
19 февраля в 11:41
Где же воспитанники из знаменитой академии? Дали бы своим шанс, а не зулусов 29летних покупать.
makkie
makkie ответ Трезвый повар (раскрыть)
19 февраля в 11:41
Олег, привет!

Краснодар легко покупает возрастных легионеров: Мартынович, Берг, Кабелла, да тот же Ари + берут возрастных россиян: Смольникова, Камболова, Ионова... селекцией быки никого не удивят )
Трезвый повар
Трезвый повар
19 февраля в 11:27
После окончания этого сезона игроку исполнится 30 лет. Сомневаюсь что Краснодар захочет купить возрастного лега
makkie
makkie
19 февраля в 11:10
Гениальная селекция от Галицкого )))
Ironigor
Ironigor
19 февраля в 10:57
Нужен защитник, Нужен!!!
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
19 февраля в 10:02
Краснодару надо вратаря второго, который мог бы на время Сафонова заменить, плюс усиление защиты, смотришь в ответной встрече может и добились бы нужного счёта 3-1. А с этим вратарём им удачи не видать. Пусть попробуют Адамова, Ещенко, хуже уже надеемся не будет.
матос
матос
19 февраля в 09:55
Поздно пить боржоми , ЛЕ уже прос....ли.
ps и воротчика ищите быки , а Городову привет большой за 2 сферы
ДСА
ДСА
19 февраля в 09:30
Не ясно, приживется ли.
Caniggia
Caniggia
19 февраля в 09:22
Краснодар всё больше зарывается в иностранцах, только зачем. Из ЛЕ уже почти вылетели. А для России могли бы какого-нибудь молодого паренька из местной академии наигрывать.
112910415
112910415
19 февраля в 09:18
ах, как неудачно всё вышло ...
SHMEL
SHMEL
19 февраля в 08:16
Чего -то долго соображали, на флажке берут.
zooveterinar
zooveterinar ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
19 февраля в 08:13
Без.разницы ,это обыграть динамо з. Не поможет, или он!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
19 февраля в 07:49
Молодая была не молода .....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 07:04
Раньше надо было брать!
ОПС
ОПС
19 февраля в 06:12
Будем посмотреть.
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