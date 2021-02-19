«Краснодар» договорился об аренде защитника сборной Камеруна

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19 февраля 2021, 06:10

«Краснодар» согласовал аренду левого защитника «Монпелье» и сборной Камеруна до конца текущего сезона, утверждает источник.

Сообщается, что у российского клуба будет возможность выкупа 29-летнего игрока по окончании арендного соглашения.

Портал Transfermarkt оценивает Ойонго в 2,5 млн евро. Камерунский футболист должен стать заменой получившему серьёзную травму защитнику Кристиану Рамиресу.