Голкипер Романьоли не покинет «Спартак»

Фабрицио Феррари, агент вратаря «Спартака» Андреа Романьоли, рассказал, что его клиент продолжит выступать за московский клуб.
На данный момент ситуация такова, что Романьоли остается в клубе.
Напомним, что Романьоли перешёл в «Спартак» из «Ромы» летом 2019 года. В ноябре 2020 года голкипер дебютировал за «Спартак-2».
Даже в Спартаке-2 не играет, зато получает поди больше остальных.
Балластом висит на клубе...
Даже в Спартаке-2 не играет, зато получает поди больше остальных.
Балластом висит на клубе...