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Голкипер Романьоли не покинет «Спартак»

18 февраля 2021, 00:42

Фабрицио Феррари, агент вратаря «Спартака» Андреа Романьоли, рассказал, что его клиент продолжит выступать за московский клуб.

На данный момент ситуация такова, что Романьоли остается в клубе.

Напомним, что Романьоли перешёл в «Спартак» из «Ромы» летом 2019 года. В ноябре 2020 года голкипер дебютировал за «Спартак-2».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
18 февраля в 10:49
Думаю ,что он не слабее Максименко ,который ,если положить руку на сердце , мягко говоря ,не айс !
ermak6848
ermak6848
18 февраля в 10:09
для фк " СПАРТАК " - нормальный воротчик...
112910415
112910415
18 февраля в 10:05
парень-то неплохой, пусть будет )
ДСА
ДСА
18 февраля в 05:33
Нашел себе тепленькое место.
makkie
makkie
18 февраля в 02:45
Ээ-м, а зачем он клубу?
Даже в Спартаке-2 не играет, зато получает поди больше остальных.
Балластом висит на клубе...
mihaluch
mihaluch
18 февраля в 01:34
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    18 февраля в 00:53, ред.
    Последствия трансферной многоходовочки. Когда "Рома" выигрывала у "Тоттенхема" конкуренцию за покупку Эсекиэля Понсе, было дано согласие на бешенные комиссионные при перепродаже игрока - 40 процентов. Поэтому при приобретении Понсе "Спартаком" наверное по случайности в Москву был совершен переход вратаря Андреа Романьоли, игравшем до этого в третьей лиге итальянского чемпионата. Зачем при жестком лимите в ФНЛ итальянский вратарь сомнительного качества за 2 миллиона евро - догадайтесь сами. А теперь похоже целая проблема от него избавиться.
    Gahi
    Gahi
    18 февраля в 00:52
    Удачи и хороший игры.
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