Голкипер Романьоли не покинет «Спартак»

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18 февраля 2021, 00:42

Фабрицио Феррари, агент вратаря «Спартака» , рассказал, что его клиент продолжит выступать за московский клуб.

На данный момент ситуация такова, что Романьоли остается в клубе.

Напомним, что Романьоли перешёл в «Спартак» из «Ромы» летом 2019 года. В ноябре 2020 года голкипер дебютировал за «Спартак-2».