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«Рубин» и «Динамо» интересовались Мостовым. «Зенит» запросил 8 млн евро

16 февраля 2021, 13:10

Полузащитник Андрей Мостовой мог покинуть «Зенит». Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

Интерес к футболисту проявляли «Рубин» и «Динамо», а сам Мостовой был готов покинуть питерский клуб из-за недостатка игровой практики. Однако «Зенит» категорически отказался продавать своего полузащитника, запросив за него слишком большую сумму.

Отмечается, что несколько дней назад генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в своём интервью говорил именно о несостоявшемся трансфере Мостового.

Я хотел купить молодого игрока из нашего чемпионата, не буду говорить кого, чтобы коллег не подводить. Мне сказали — 8 млн евро. За молодого парня, выходящего на замену! Да, это один из лидирующих клубов РПЛ, но 8 млн?!

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Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
19 февраля в 10:14
"да отпустите Вы его, умрет он у Вас" Со шкафчиками и бутылочками его красная цена 2ляма не больше))
В аренду еще можно Химкам)
ildar_3871
ildar_3871
16 февраля в 18:28, ред.
Видимо в Зените оценили его из за фамилию за 8 млн , фамилия то футбольная !)
ildar_3871
ildar_3871
16 февраля в 18:24
Кто это ?
Grabovsky
Grabovsky
16 февраля в 17:53
За 8 купили бы потом обратно за 20 продали бы. Ну а так Мостовому конечно нужно играть. Вот Семак говорит что левого пз нету. Так Мостовому дай играть. А не венделя там наигрывать.
nikoladolgov
nikoladolgov
16 февраля в 17:25
Вот сразу видно - государственный подход.
Нам не надо и другим не дадим.
Пусть так подохнет.
Верг
Верг
16 февраля в 16:29, ред.
паспортист, ну 8 миллионов иен или пивных аллюминиевых банок если только. Сразу видно под крышей чьего агента сидит, раз усы рекламировал этот товар в сборной, пытался рекламировать в проигранных в труху матчах
альсато
альсато ответ makkie (раскрыть)
16 февраля в 16:19
Мостовой стоит столько, сколько за него заплатят))))..а нет от силы или в пол силы!))))
makkie
makkie
16 февраля в 16:05
Мостовой от силы стоит 4 млн, и то за счёт игр в Сочи.
Лучше бы Урунова у нас за 8 млн взяли )))
Аксинья
Аксинья ответ LOpp (раскрыть)
16 февраля в 15:48
Как в песне - и Дзюба такой молодой и юный Жирков впереди...
LOpp
LOpp
16 февраля в 15:43
Мне сказали — 8 млн евро. За молодого парня, выходящего на замену!


молодого?
Мостовому уже 24-ый год идет. До какого возраста наши футболисты считаются молодыми? пока седина не полезет?
Мбаппе 22 года, Холланду 20, Фати 18. Где они и где молодой Мостовой?
шацк
шацк
16 февраля в 15:39
У парня большое будущее, но не в зените. Там молодых не любят и губят их талант, срочно надо менять команду!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
16 февраля в 15:36
Мостовой прилично играл за Сочи. Молодой, талантливый.. но явно не стоит 8 млн. Максимум 3 млн.
Насмешник
Насмешник
16 февраля в 15:25
Зенит не ответил принципиальным отказом, а значит Мостовой им по сути не нужен. Держат только из-за лимита.
ДСА
ДСА
16 февраля в 14:29
8 млн. - это бред.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
16 февраля в 14:24
Жадный Зенит
Leha-ha50
Leha-ha50
16 февраля в 14:18
Дороговато буит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 14:05
8 лямов потому,что не хотят продовать!
13 RUS
13 RUS
16 февраля в 14:00
Не себе, не людям, бичи не только убивают футбол, но и молодежь, попутно покупая за 50к
Little Caprice
Little Caprice
16 февраля в 13:55
Вот вам и лимит. В Европе такой Мостовой стоял бы тысяч 500, не больше.
Брулин
Брулин
16 февраля в 13:48
Да, было бы забавно, если бы за полгода Динамо и Лесового и Мостового забрало)
112910415
112910415
16 февраля в 13:43
тут существенная доплата за фамилию !
sv_1969
sv_1969
16 февраля в 13:37
За 50 кило это только светоч нашего футбола может покупать , а вот как продать, так сразу цену гнут(((
Крикун
Крикун
16 февраля в 13:31
Ну во первых Мостовой достаточно часто выходит на поле, во вторых из-за лимита все россияне, кто по мячу попадает, стоят от 5 лямов.
Аксинья
Аксинья
16 февраля в 13:24
Недешевая эта работа - Мостового тянуть из болота...
stavr74
stavr74
16 февраля в 13:16
просят милостыню в переходе
очередной загубленный Россиянин
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