«Рубин» и «Динамо» интересовались Мостовым. «Зенит» запросил 8 млн евро

Полузащитник Андрей Мостовой мог покинуть «Зенит». Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.
Интерес к футболисту проявляли «Рубин» и «Динамо», а сам Мостовой был готов покинуть питерский клуб из-за недостатка игровой практики. Однако «Зенит» категорически отказался продавать своего полузащитника, запросив за него слишком большую сумму.
Отмечается, что несколько дней назад генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в своём интервью говорил именно о несостоявшемся трансфере Мостового.
Я хотел купить молодого игрока из нашего чемпионата, не буду говорить кого, чтобы коллег не подводить. Мне сказали — 8 млн евро. За молодого парня, выходящего на замену! Да, это один из лидирующих клубов РПЛ, но 8 млн?!
В аренду еще можно Химкам)
В аренду еще можно Химкам)
Нам не надо и другим не дадим.
Пусть так подохнет.
Нам не надо и другим не дадим.
Пусть так подохнет.
Лучше бы Урунова у нас за 8 млн взяли )))
Лучше бы Урунова у нас за 8 млн взяли )))
молодого?
Мостовому уже 24-ый год идет. До какого возраста наши футболисты считаются молодыми? пока седина не полезет?
Мбаппе 22 года, Холланду 20, Фати 18. Где они и где молодой Мостовой?
молодого?
Мостовому уже 24-ый год идет. До какого возраста наши футболисты считаются молодыми? пока седина не полезет?
Мбаппе 22 года, Холланду 20, Фати 18. Где они и где молодой Мостовой?
очередной загубленный Россиянин
очередной загубленный Россиянин