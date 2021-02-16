«Рубин» и «Динамо» интересовались Мостовым. «Зенит» запросил 8 млн евро

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16 февраля 2021, 13:10

Полузащитник мог покинуть «Зенит». Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

Интерес к футболисту проявляли «Рубин» и «Динамо», а сам Мостовой был готов покинуть питерский клуб из-за недостатка игровой практики. Однако «Зенит» категорически отказался продавать своего полузащитника, запросив за него слишком большую сумму.

Отмечается, что несколько дней назад генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в своём интервью говорил именно о несостоявшемся трансфере Мостового.