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Заболотный,  Глушаков и Чорлука. Полторы сотни игроков РПЛ станут свободными агентами

18 февраля 2021, 19:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Мамаев Павел
Мамаев Павел
Полузащитник
Лунёв Андрей
Лунёв Андрей
Вратарь
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Футболисты могут давить на клубы летом, обсуждая новые сделки.

Клубы РПЛ обожают арендовать игроков — у «Химок» шесть одолженных мастеров, а у «Ротора» целых восемь. Футболисты любят краткосрочные контракты, без пяти минут свободному агенту проще найти новый клуб, просить «подъемные». Или убежать из команды, которая гибнет (как «Тамбов»).

Но проблемы летом будут не только у самого несчастного участника РПЛ. Например, у 22 игроков «Арсенала» завершатся контракты с клубом к июлю этого года, речь не только об арендах. Ненормальная ситуация, там почти вся основа, в заявке лишь у девяти игроков соглашения еще на год или два.

Команда вроде как есть, но на самом деле нет, игроки диктуют правила, а не клуб. В РПЛ почти полторы сотни людей станут свободными агентами — возможность шантажировать, обсуждая продления контрактов, ведь есть лимит, невозможно отпустить всех и сразу.

Вратари

Андрей Лунёв («Зенит»)

Рыжиков станет свободным агентом до вечера, если «Тамбов» сегодня снимется с чемпионата. Но есть еще Лунёв, Коченков, Джанаев и Кержаков с истекающими контрактами. Все уже ведут переговоры, а «Зенит» пока не продлил контракты сразу с двумя голкиперами. Или есть на примете кто-то молодой и перспективный?

Альтернативы: Антон Коченков («Локомотив»), Сослан Джанаев («Сочи»), Михаил Кержаков («Зенит»).

Защитники

Сергей Паршивлюк («Динамо»)

У «Спартака» все на длительных контрактах, кроме арендованного Мозеса, но в наш состав выбираем бывшего футболиста «красно-белых». Паршивлюку подвезли конкурента – Варелу, но «Динамо» может продлить с ним соглашение, ведь игроку 31 год, до возраста Жиркова еще далеко.

Альтернативы: Ризван Уциев («Ахмат»), Кирилл Заика («Сочи»), Кирилл Комбаров («Арсенал»)

Ведран Чорлука («Локомотив»)

Чорлуку продлили лишь на год, урезав оклад в два раза. Николичу пора решить, можно ли защитить ворота Гильерме без Ведрана. Хорват – легенда клуба и РПЛ, но возраст берет свое. Также Васин может покинуть ЦСКА, если не докажет свою важность весной, а вот Новосельцева и Мевлю в «Сочи» попытаются продлить.

Альтернативы: Виктор Васин (ЦСКА), Иван Новосельцев («Сочи»), Миха Мевля («Сочи»), Максим Беляев («Арсенал»).

Александр Мартынович («Краснодар»)

Еще один капитан еще одного участника Лиги чемпионов. Мартынович готовится к матчу против «Динамо» Загреб, капитан «Краснодара». Немолодой, но нужен клубу, так что должны договориться. Александра не считают легионером. Еще обратим внимание на Анхеля – может покинуть Грозный бесплатно ближайшим летом, хороший защитник.

Альтернативы: Роман Нойштедтер («Динамо»), Кирилл Набабкин (ЦСКА), Вилькер Анхель («Ахмат»).

Илья Самошников («Рубин»)

Илье предложат щедрый контракт клубы из Москвы – тот же «Локомотив». Но лучше подписать новое соглашение с «Рубином» и прогрессировать под наблюдением Слуцкого. Петров и Жирков получат контракты, если захотят, а по Алесами решат по итогам весенних матчей.

Альтернатива: Сергей Петров («Краснодар»), Юрий Жирков («Зенит»), Хайтам Алесами («Ростов»).

Полузащитники

Павел Мамаев («Ростов»)

«Локомотив» может предложить контракт Владиславу Игнатьеву (невзирая на возраст), ведь это важный универсал для команды. Ткачев летом будет решать, где ему играть, да и Мамаев пока в подвешенном состоянии. И твердого места в основе «Ростова» пока нет, и игрок сильный – может заинтересовать другие клубы в статусе свободного агента. Например, тот же «Сочи».

Альтернативы: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Сергей Ткачев («Арсенал»).

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Нобоа уже шутил о возвращении в «Зенит», а в первой части сезона был в числе лучших футболистов чемпионата – пошли голы, связывал игру Федотова и является однозначным лидером «Сочи». Если бы Нобоа был на лет пять моложе, то мог найти себе другой клуб, а так скорее продлит соглашение с «Сочи».

Альтернативы: Шарль Каборе («Динамо»), Руслан Камболов («Краснодар»), Ибрагим Цаллагов («Сочи»).

Денис Глушаков («Химки»)

Травмы испортили карьеру Дзагоеву – в ЦСКА специально уточняют, что Алана заменили не из-за травмы на сборах, но с ветераном продлят контракт в ЦСКА, как сделали с Фернандесом. А вот Глушаков будет думать. Ему стоит остаться в «Химках», если у клуба будут деньги на новый сезон, ведь получается лучше, чем в «Ахмате».

Альтернативы: Артур Юсупов («Сочи»), Исмаэль («Ахмат»), Алан Дзагоев (ЦСКА).

Отман Эль-Кабир («Урал»)

Классный крайний атакующий игрок, как и его коллеги Жоаозиньо и Кангва. Эль-Кабир показал себя. Для «Урала» плохо, что контракт легионера завершается этим летом. Если Отман получит где-то лучшие финансовые условия – перейдет в новую команду свободным агентом. Иванов удержал Бикфалви до следующего лета, аналогично надо поступить с Эль-Кабиром.

Альтернативы: Жоаозиньо («Сочи»), Эванс Кангва («Арсенал»).

Нападающие

Маркус Берг («Краснодар»)

Понятно, почему Бергу не выдали длительный контракт – Маркусу немало лет. Но поскольку пока не нашли молодого центрального нападающего, что заменит Ари и шведа, а Игнатьев оказался в Казани, то «Краснодар» может предложить основному форварду остаться еще на год. Но тут позиция близких важна – возможно, хотят домой в Швецию или в другую страну, где будут жить в ближайшие годы.

Альтернатива: Эдер («Локомотив»), Вячеслав Грулев («Динамо»).

Антон Заболотный («Сочи»)

Гарантировал себе новый контракт, ведь основной форвард команды с голами и российским паспортом. Нашел своего тренера и правильную команду. Заболотному осталось обсудить условия и определиться со сроками нового соглашения. Но, похоже, это зеркальная ситуация той, что была у Дзюбы – форвард просит хорошие условия, а клуб тянет в надежде сойтись посередине.

Альтернатива: Ари («Краснодар»), Евгений Луценко («Арсенал»).

Часть ветеранов могут завершить карьеру. Жирков может уйти работать в собственный исторический музей, завершив карьеру. Ари может уехать петь и танцевать в Бразилию, заработал достаточно. Но для игроков моложе нынешняя ситуация на руку.

Со многими в списке подпишут контракты нынешние клубы, а тянут в надежде выбить лучшие условие. Другие найдут себе новые команды в РПЛ свободными агентами.

Некоторые клубы не контролируют ситуацию, что ведет к новым и новым расходам на фоне сокращения денежных поступлений. Например, «Тамбов» мог спастись продажами, будь у клуба на контракте хотя бы три ценных молодых игрока.

С гастролерами сложно создавать долгоиграющие проекты, им не важен результат и качество работы, ведь приехали подзаработать. А со стороны клубов практика краткосрочных контрактов говорит о сомнениях в стабильности игроков и в финансировании команды.

Никто не хочет давать контракты на пять лет, чтобы потом не бегать по судам, споря о размерах компенсаций.

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Павел Молочный
Павел Молочный ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 04:53
Поправили, спасибо.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 02:56
Травмы исполнили карьеру Дзагоеву – в ЦСКА специально уточняют, что Алана заменили не из-за травмы на сборах, но с ветераном продлять контракт в ЦСКА, как сделали с Фернандесом.
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Маленькая несуразица получилась. Исправьте.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
18 февраля в 23:28
Из всех этих игроков можно отметить только Нобоа. Остальные по европейским меркам игроки любительского уровня, НОО у кого российский паспорт работу себе они найдут, если не в РПЛ то в ФНЛ точно, благодаря лимиту.
sihafazatron
sihafazatron
18 февраля в 20:25
ювентус выходит на охоту!!
в последнее время итальяшки берут наших игроков)
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 февраля в 19:33, ред.
Я думаю, что у многих столько амбиций, что ФНЛ, а тем более ПФЛ будет им не интересен....вот только если вдруг где то начнут "разбрасывать" купюры и желательно с портретом Франклина, то.....все может быть...:))))
BDA8181
BDA8181
18 февраля в 19:30, ред.
Интересно главный лот свобоных агентов Заболотный кому достанеться?! Чувствую будет драка за лучшего напа страны))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
18 февраля в 19:29
Есть уйма команд в ФНЛ , да и в ПФЛ, где они спокойно могут доигрывать , не особо напрягаясь , тысяч за 200 руб в месяц.
Союзник противников
Союзник противников
18 февраля в 19:18
Всех пристроим,у нас страна добрая,особенно когда питание идёт из госбюджета,а игрок-иностранец.Под плач о лимите...
shlomo
shlomo
18 февраля в 19:17, ред.
Спасибо за статью... ну что, думаю что особо я никого не обижу, но половина (если не больше) этого списка "сбитые летчики"....и очень сомнительно, что многие останутся в профессиональном спорте (если конечно не возникнет вдруг какой нибудь "новый футбольный проект", который соберет под свои знамена "почетную публику" преклонного возраста)....а так, что многим хочется сказать спасибо за ту игру которую они показывали в свои лучшие времена и пожелать им удачи в дальнейшем....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 февраля в 19:10
Они уже ни кому не нужны!
js7rx4hemezm
js7rx4hemezm
18 февраля в 19:10
Любопытная информация. Спасибо.
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