Ковалевски: «Я болею за „Спартак“ и надеюсь, что он победит „Динамо“»

Бывший голкипер «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

Посмотреть матч у меня нет возможности, но обязательно буду следить за результатом. Часто смотрю, как проходит подготовка «Спартака». Игры после зимнего перерыва всегда загадка. И то, что у команды был процесс подготовки, не дает гарантий, что это сразу перенесется на результат. Всегда сложно делать прогноз на первые игры в новом году. Но я болею за «Спартак» и надеюсь, что именно он победит в этой встрече.

Все понимают, что погодные условия в Москве сейчас не совсем подходят для футбола, но климат не поменяешь. Не в первый раз в России проходят футбольные матчи в такую погоду. В Польше в этом году тоже довольно холодная зима, но чемпионат возобновился больше двух недель назад. Да, это не самые комфортные условия, но нужно учитывать, что календарь достаточно плотный. Я надеюсь, что современная инфраструктура позволит провести игру на высочайшем уровне и никак не повлияет на происходящее на поле.