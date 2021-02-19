ГлавнаяНовости

Ковалевски: «Я болею за „Спартак“ и надеюсь, что он победит „Динамо“»

19 февраля 2021, 17:47
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

Посмотреть матч у меня нет возможности, но обязательно буду следить за результатом. Часто смотрю, как проходит подготовка «Спартака». Игры после зимнего перерыва всегда загадка. И то, что у команды был процесс подготовки, не дает гарантий, что это сразу перенесется на результат. Всегда сложно делать прогноз на первые игры в новом году. Но я болею за «Спартак» и надеюсь, что именно он победит в этой встрече.

Все понимают, что погодные условия в Москве сейчас не совсем подходят для футбола, но климат не поменяешь. Не в первый раз в России проходят футбольные матчи в такую погоду. В Польше в этом году тоже довольно холодная зима, но чемпионат возобновился больше двух недель назад. Да, это не самые комфортные условия, но нужно учитывать, что календарь достаточно плотный. Я надеюсь, что современная инфраструктура позволит провести игру на высочайшем уровне и никак не повлияет на происходящее на поле.

Все новости
«Я потерял голос, было очень страшно». Фергюсон — о кровоизлиянии в мозг
Сегодня, 23:50 Комментарии1
Кроос: «Я намерен завершить карьеру в „Реале“»
Сегодня, 23:05 Комментарии1
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
19 февраля в 21:33, ред.
В таких же, если не более теплых отношениях Войцех Ковалевски и с Донецким Шахтером, где он играл до Спартака. Почитай сайт Шахтеря и его поздравления по случаю победы в ЛЕ над Маккаби. Там много теплых слов про Шахтер и годы, проведенные в этом клубе. Это традиция такая, говорить добрые слова в адрес бывшего клуба, не стоит переоценивать их.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
19 февраля в 21:26
Соглашусь. В истории с Промесом возможны были определенные имиджевые потери.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 февраля в 20:36
Ну ,что Бог ни делает - всё к лучшему ! Может быть ! ))
ДАША Д
ДАША Д
19 февраля в 18:46
Спартак должен оправдать надежды.
makkie
makkie
19 февраля в 18:24
Войцех - уважаемый человек среди КБ-болельщиков.
Звёзд с неба не хватал, ошибался, но всей душой был предан Спартаку и до сих пор в тёплых отношениях с клубом. Равно как и Плетикоса.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 февраля в 17:55
Походу эпопея с Промесом завершилась. Заявили Педру , отзаявили Урунова, теперь в заявке у Спартака ровно 8 легов и места Промесу нет?
shlomo
shlomo
19 февраля в 17:52
Ну тут даже о опровержения не написать...:))))....каждый болеет за свой клуб!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100