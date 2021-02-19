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Сульшер: «Диалло всё ближе к стартовому составу МЮ»

19 февраля 2021, 08:54
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (4:0) высказался о дебюте форварда Амада Диалло, который вышел на замену на 83-й минуте.

Он все ближе и ближе к выходу на поле в основе. В конце матча при счете 3:0 мы дали ему насладиться дебютными 10 минутами.

Когда он появится в старте? Решим после воскресного матча с «Ньюкаслом». Он сыграл несколько матчей за резервистов, и, конечно, есть еще ряд запасных, которые хотят выходить с первых минут. Посмотрим, сколько он получит игрового времени.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 февраля в 10:55
Не видел его в действии. На Краснодар переключился.
ДСА
ДСА
19 февраля в 10:32
В ответной игре точно выпустят.
shlomo
shlomo
19 февраля в 09:12
Ну тренеру виднее
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
19 февраля в 09:00
В ответке против Сосьедада можно выпустить с первых минут.
Конкурс бот
Конкурс бот
19 февраля в 09:00
ШМЕЛЬ-258 больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 102. Поздравляем! Лига Европы 2020/2021
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