Сульшер: «Диалло всё ближе к стартовому составу МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Реалом Сосьедад» (4:0) высказался о дебюте форварда , который вышел на замену на 83-й минуте.

Он все ближе и ближе к выходу на поле в основе. В конце матча при счете 3:0 мы дали ему насладиться дебютными 10 минутами.

Когда он появится в старте? Решим после воскресного матча с «Ньюкаслом». Он сыграл несколько матчей за резервистов, и, конечно, есть еще ряд запасных, которые хотят выходить с первых минут. Посмотрим, сколько он получит игрового времени.