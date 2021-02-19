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Классен: «„Аякс“ подарил „Лиллю“ один гол. Больше они ничего не создали»

19 февраля 2021, 07:58
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль1 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Полузащитник «Аякса» Дэви Классен прокомментировал выездную победу над «Лиллем» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Трудовая победа «Аякса», но мы её заслужили. Мы подарили «Лиллю» один гол. Больше они ничего не создали.

Мы в хорошем положении перед ответной игрой. Но не должны думать, что вся работа сделана. Через неделю они будут больше идти в атаку, а не сидеть сложа руки, как в этом матче.

Этим вечером нам не хватало нескольких важных игроков. Но это ещё раз говорит о том, насколько талантливый состав у «Аякса».

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Все комментарии
матос
матос
19 февраля в 09:56
Удачного расклада вам аяксиды и в ответке
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 февраля в 08:15
Футбол есть футбол...
ЮЗИК
ЮЗИК
19 февраля в 08:15
Аякс сейчас на подъеме
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