Классен: «„Аякс“ подарил „Лиллю“ один гол. Больше они ничего не создали»

Полузащитник «Аякса» прокомментировал выездную победу над «Лиллем» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Трудовая победа «Аякса», но мы её заслужили. Мы подарили «Лиллю» один гол. Больше они ничего не создали.

Мы в хорошем положении перед ответной игрой. Но не должны думать, что вся работа сделана. Через неделю они будут больше идти в атаку, а не сидеть сложа руки, как в этом матче.

Этим вечером нам не хватало нескольких важных игроков. Но это ещё раз говорит о том, насколько талантливый состав у «Аякса».