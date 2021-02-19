Классен: «„Аякс“ подарил „Лиллю“ один гол. Больше они ничего не создали»

Полузащитник «Аякса» Дэви Классен прокомментировал выездную победу над «Лиллем» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Трудовая победа «Аякса», но мы её заслужили. Мы подарили «Лиллю» один гол. Больше они ничего не создали.
Мы в хорошем положении перед ответной игрой. Но не должны думать, что вся работа сделана. Через неделю они будут больше идти в атаку, а не сидеть сложа руки, как в этом матче.
Этим вечером нам не хватало нескольких важных игроков. Но это ещё раз говорит о том, насколько талантливый состав у «Аякса».