ГлавнаяНовости

Степаненко: «Конечно, ошибки в игре с „Маккаби“ присутствовали»

19 февраля 2021, 09:22
МаккабиЛоготип футбольный клуб Маккаби (Тель-Авив)0 : 2Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко прокомментировал гостевую победу над «Маккаби» (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Соперник во втором тайме пошел вперед большими силами. Им нужно было забивать. Мы остановились — не знаю, в чем причина. Счет не позволял этого делать. Конечно, ошибки присутствовали. Но мы сыграли только второй официальный матч. Возможно, находимся еще не в оптимальном игровом тонусе. Впереди ответная игра — надо быть максимально сконцентрированными. Нужно работать дальше.

Все новости
«Я потерял голос, было очень страшно». Фергюсон — о кровоизлиянии в мозг
Сегодня, 23:50 Комментарии0
Кроос: «Я намерен завершить карьеру в „Реале“»
Сегодня, 23:05 Комментарии1
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии11
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии10
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
19 февраля в 11:41
Пожалуй реально самая сильная команда восточной Европы. Много молодежи
ДАША Д
ДАША Д
19 февраля в 09:31
Результат для игры на везде идеальный.
STVA 1
STVA 1
19 февраля в 09:23
Куда же без ошибок
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 09:23
Шахте респект,молодцы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100