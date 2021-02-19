Степаненко: «Конечно, ошибки в игре с „Маккаби“ присутствовали»

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал гостевую победу над «Маккаби» (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Соперник во втором тайме пошел вперед большими силами. Им нужно было забивать. Мы остановились — не знаю, в чем причина. Счет не позволял этого делать. Конечно, ошибки присутствовали. Но мы сыграли только второй официальный матч. Возможно, находимся еще не в оптимальном игровом тонусе. Впереди ответная игра — надо быть максимально сконцентрированными. Нужно работать дальше.