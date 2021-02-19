Зелински: «Ответственность за поражение лежит на игроках „Наполи“»

Полузащитник «Наполи» прокомментировал выездное поражение от «Гранады» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Это трудно объяснить. Мы знали, что у «Гранады» сильный состав, который умеет хорошо защищаться и прессинговать. Мы могли избежать этих двух голов.

Всё, что нам остаётся, это постараться избежать повторения этих ошибок, потому что они очень усложняют нам матчи.

Травмы имеют огромное значение, так как мы лишены 10 важны игроков.

Мы отдаём все силы ради победы. Нам не хватало решимости перед воротами соперника. Я беру вину и на себя, потому что я мог извлечь большее из двух имевшихся моментов. Безусловно, мы должны лучше использовать свои голевые возможности.

Ответственность, несомненно, лежит на нас как на игроках. Наша команда обладает огромным классом, и мы должны сделать так, чтобы это отражалось в подобных матчах. Мы должны были сделать больше. Если бы мы забили хотя бы один гол, это бы изменило расклад поединка.