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Зелински: «Ответственность за поражение лежит на игроках „Наполи“»

19 февраля 2021, 07:30
ГранадаЛоготип футбольный клуб Гранада2 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Полузащитник «Наполи» Петр Зелински прокомментировал выездное поражение от «Гранады» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Это трудно объяснить. Мы знали, что у «Гранады» сильный состав, который умеет хорошо защищаться и прессинговать. Мы могли избежать этих двух голов.

Всё, что нам остаётся, это постараться избежать повторения этих ошибок, потому что они очень усложняют нам матчи.

Травмы имеют огромное значение, так как мы лишены 10 важны игроков.

Мы отдаём все силы ради победы. Нам не хватало решимости перед воротами соперника. Я беру вину и на себя, потому что я мог извлечь большее из двух имевшихся моментов. Безусловно, мы должны лучше использовать свои голевые возможности.

Ответственность, несомненно, лежит на нас как на игроках. Наша команда обладает огромным классом, и мы должны сделать так, чтобы это отражалось в подобных матчах. Мы должны были сделать больше. Если бы мы забили хотя бы один гол, это бы изменило расклад поединка.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
19 февраля в 12:44
Гончаренко пускай забирают )
Против ЦСКА
Против ЦСКА
19 февраля в 10:12
Вам нужен тренер
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 09:22
Дома надо отыграться!
ЮЗИК
ЮЗИК
19 февраля в 09:18
По-моему всё предсказуемо,Гранада один уровень
mihaluch
mihaluch
19 февраля в 07:46
Если бы забили бы то и мешает.
shlomo
shlomo
19 февраля в 07:33
Признавать ошибки это уже пол дела....
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