Наумов — о «Тамбове»: «Помогая клубам, мы помогаем российскому футболу»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новость о том, что «Тамбов» продолжит выступление в чемпионате России.

«Тамбов» нужно было сохранять. Это вообще никуда не годится, когда в такой шикарной лиге, как наша, клубы вылетают, не доиграв чемпионат. Это неправильно, это вносит хаос в таблицу. Нужно сохранить клуб и дальше не допускать такое в других клубах. Это ЧП . Если не сохранять клуб, то так один пропадет, второй, третий… У нас чемпионат России исчезнет вообще. Лига должна в таких вопросах помогать. Нужно сделать такой фонд, чтобы во время сезона не допускать вылета команд. А может «Тамбов» и не вылетит? Может в следующем году сможет сыграть?

Клубы, несмотря на то, что являются соперниками, должны помогать друг другу в развитии. Работая в «Локомотиве», мы своих игроков отдавали «Кубани» в аренду, зарплату сами платили. Мы шли на это, потому что понимали, что нужно помочь. Или в Махачкале были проблемы с полем, и мы согласились сыграть у нас, поменяться кругами, пошли навстречу. Это нормально. Несмотря на то, что клубы являются соперниками, они должны помогать друг другу, тем более это должна делать лига. Помогая клубам, мы помогаем всему российскому футболу.