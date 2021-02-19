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Наумов — о «Тамбове»: «Помогая клубам, мы помогаем российскому футболу»

19 февраля 2021, 17:35

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новость о том, что «Тамбов» продолжит выступление в чемпионате России.

«Тамбов» нужно было сохранять. Это вообще никуда не годится, когда в такой шикарной лиге, как наша, клубы вылетают, не доиграв чемпионат. Это неправильно, это вносит хаос в таблицу. Нужно сохранить клуб и дальше не допускать такое в других клубах. Это ЧП. Если не сохранять клуб, то так один пропадет, второй, третий… У нас чемпионат России исчезнет вообще. Лига должна в таких вопросах помогать. Нужно сделать такой фонд, чтобы во время сезона не допускать вылета команд. А может «Тамбов» и не вылетит? Может в следующем году сможет сыграть?

Клубы, несмотря на то, что являются соперниками, должны помогать друг другу в развитии. Работая в «Локомотиве», мы своих игроков отдавали «Кубани» в аренду, зарплату сами платили. Мы шли на это, потому что понимали, что нужно помочь. Или в Махачкале были проблемы с полем, и мы согласились сыграть у нас, поменяться кругами, пошли навстречу. Это нормально. Несмотря на то, что клубы являются соперниками, они должны помогать друг другу, тем более это должна делать лига. Помогая клубам, мы помогаем всему российскому футболу.

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Все комментарии
112910415
112910415
20 февраля в 10:49
ну демагогия же в чистом виде !
neukomm
neukomm
19 февраля в 20:31
Человек просто стебает, а ведь многие реально могут подумать, что он что-то толковое говорит
GooSe25
GooSe25
19 февраля в 19:45
Никогда такого не было и вот опять
sv_1969
sv_1969 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
19 февраля в 19:06
Наверное)
За адекватность
За адекватность
19 февраля в 18:39
"Нужно сохранить клуб" Вы вообще о чем господин Наумов? Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов: "Область не в состоянии помочь перекрывать долги клуба — это законодательно невозможно. Все деньги, которые клуб должен был получить от области в сезоне-2019/20, он получил. Этот бюджет разработал сам клуб. Но клуб финиширует с долгами, необоснованными долгами.И организация, которая имеет долги, не может получать бюджетную поддержку. Закрытие существующих долгов — это дело клуба». И кто его позвольте спросить будет сохранять? Может найдете им шейха, коли области он не нужен? А в Тамбове будет клуб в ПФЛ, но другой, а этот может готовить монету обол, которую нужно заплатить Харону, перевозчику душ умерших через реку Стикс. Как обычно личное мнение.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ sv_1969 (раскрыть)
19 февраля в 18:26
Возможно, прожил год в Казахстане? Изменил представления о шикарных лигах)
sv_1969
sv_1969
19 февраля в 18:14
Это вообще никуда не годится, когда в такой шикарной лиге, как наша, клубы вылетают, не доиграв чемпионат
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1237802/naumov-nikolay-tambov
Это он о чём??
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 февраля в 18:01
РФС и РПЛ в первую очередь занимались не спасением "Тамбова", а самих себя. Главное, чтобы по гарантиям футболистам хотя бы частично оплатили задолженность и подобной ситуации больше не повторилось. Возможно, "Тамбов" выступит в оставшихся матчах РПЛ и кубка только в роли статиста.
mihaluch
mihaluch
19 февраля в 17:49
Конечно делать нечего надо помочь.
beefs
beefs
19 февраля в 17:39
о чем он говорит, какое позорище...
КЭТиК
КЭТиК
19 февраля в 17:36
0-5 где-то так будет.
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