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«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Севильи» Окампосом

20 февраля 2021, 00:06

Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Как сообщается, «красные» интересовались аргентинцем ещё прошлым летом, однако финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, не позволил клубу осуществить этот переход. Теперь «Ливерпуль» попытается предпринять ещё одну попытку заполучить Окампоса.

Контракт футболиста с «Севильей» истекает в 2024 году, а испанская команда может запросить за переход своего полузащитника около 70 млн евро. В нынешнем сезоне Окампос провёл 31 матч во всех турнирах, записав на свой счёт 7 голов и 4 результативные передачи.

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Все комментарии
Субъективное мнение
Субъективное мнение
20 февраля в 12:58, ред.
Однако тот же финансовый кризис не помешал красным приобрести Жоту из Вулверхэмптона... Надеюсь руководство Ливерпуля понимает что совершило ошибку не подумав о возможной замене основной паре защитников и не наступят на те же грабли.
Wolverhampton
Wolverhampton
20 февраля в 01:31
Губа не дура!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 февраля в 00:55
За 70 лямов,не хило!
drug01
drug01
20 февраля в 00:31
Нужны дополнения состава
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 февраля в 00:08
Свежая кровь нужна
Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 00:07
Посмотрим, чем закончится интерес Ливерпуля.
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