«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Севильи» Окампосом

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20 февраля 2021, 00:06

Полузащитник «Севильи» попал в сферу интересов «Ливерпуля».

Как сообщается, «красные» интересовались аргентинцем ещё прошлым летом, однако финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, не позволил клубу осуществить этот переход. Теперь «Ливерпуль» попытается предпринять ещё одну попытку заполучить Окампоса.

Контракт футболиста с «Севильей» истекает в 2024 году, а испанская команда может запросить за переход своего полузащитника около 70 млн евро. В нынешнем сезоне Окампос провёл 31 матч во всех турнирах, записав на свой счёт 7 голов и 4 результативные передачи.