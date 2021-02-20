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Арбитр Федотов: «„Зенит“ забил гол „Арсеналу“ с нарушением правил»

20 февраля 2021, 18:01
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом «Зенита» в ворота тульского «Арсенала» в матче 1/8 финала Кубка России.

На 19-й минуте в матче с «Арсеналом» «Зенит» забил гол с нарушением правил. Кузяев ударил по руке вратаря соперника, который контролировал мяч, выбил мяч, после чего был забит гол. VAR просматривал момент, но ничего не нашёл.

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oFANATo
oFANATo
20 февраля в 19:26
    cska1948
    cska1948 ответ Wolf77785 (раскрыть)
    20 февраля в 19:13
    Влодимира Быстрова, надеюсь, не считаете врагом Зенита? Так он только что сказал:если бы защитник не сыграл рукой, то мяч летел в ворота! Так что пенальти ПРАВИЛЬНЫЙ!
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ cska1948 (раскрыть)
    20 февраля в 19:06
    Федотов: «Пенальти в ворота „Зенита“ — левак такой, что просто катастрофа»
    cska1948
    cska1948
    20 февраля в 19:05
    "...VAR просматривал момент, но ничего не нашёл."
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    Если бы ВАР "нашёл", то для ВСЕЙ бригады, обслуживающей этот матч, это был последний матч в РПЛ! Вилкова в этом матче небыло, но вилковщина живёт!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    20 февраля в 18:50
    Значит счёт 0-2
    mihaluch
    mihaluch
    20 февраля в 18:08
    А удара по руке не было.
    Q-J-G
    Q-J-G
    20 февраля в 18:02
    Всё, как обычно...!
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