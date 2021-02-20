Арбитр Федотов: «„Зенит“ забил гол „Арсеналу“ с нарушением правил»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом «Зенита» в ворота тульского «Арсенала» в матче 1/8 финала Кубка России.

На 19-й минуте в матче с «Арсеналом» «Зенит» забил гол с нарушением правил. Кузяев ударил по руке вратаря соперника, который контролировал мяч, выбил мяч, после чего был забит гол. VAR просматривал момент, но ничего не нашёл.