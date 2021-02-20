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Федотов: «Пенальти в ворота „Зенита“ — левак такой, что просто катастрофа»

20 февраля 2021, 18:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в ворота «Зенита» в матче 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала».

Пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Арсеналом» — левак такой, что просто катастрофа. Мяч от головы защитника «Зенита» попал в его руку, которая была в естественном положении. И мяч прокатился по руке, по всем правилам это продолжить игру. Чего они там на сборы собирались – вообще непонятно, началось шоу.

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Все комментарии
158nactux
158nactux
21 февраля в 15:16
Я считаю не надо было правило менять . По мне так любая рука в своей штрафной (кроме удара в руку с очень маленького расстояния) это пенальти,а от другой части тела или нет -пенальти. Но не нам решать и по новым правилам это НЕ пенальти,
тем более что мяч тогда бы все равно в тело попал.
Бесит непрофи рефери....Дзюбу откровенно хватают руками и укладывают на газон прям перед штрафной Арсенала,но свисток в другую сторону..
Ракитский стоит не двигаясь (именно стоит) игрок Тулы сам врезается в него и.....с чего то судейка считает блокировка (какая 3 блокировка без движения ?!?) после забили гол.
oFANATo
oFANATo
20 февраля в 19:22, ред.
А пенальти был 100 %.
Мяч летит в ворота от головы и попадает в руку.
oFANATo
oFANATo
20 февраля в 19:21
Игорь Федотов, можешь не подлизывать зениту, все равно не вернут на ТВ, пока Газпром рулит у нас в РПЛ.
Ты пострадал за правду, когда сказал что Азмуна надо было удалять за грубый фол на Облякове. Так что держись.и не унижайся перед ними.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 февраля в 19:18
Федотов обиженный арбитр
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 февраля в 19:17
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    20 февраля в 19:15
    У него фобия из-за обид, что его оставили за бортом судейства. Если бы не рука, мяч попал бы в ворота. Пенальти не увидел только слепой
    cska1948
    cska1948
    20 февраля в 19:08
    Федотов действительно не заметил движение руки Ловрена или незахотел увидеть?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    20 февраля в 18:59
    Первый матч и сразу про судейство, начинается мыло
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
    20 февраля в 18:56
    Арбитр Федотов: «„Зенит“ забил гол „Арсеналу“ с нарушением правил»
    ДСА
    ДСА
    20 февраля в 18:48
    ВаР ни на что не годен.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    20 февраля в 18:26
      drug01
      drug01
      20 февраля в 18:25
      Он поёт свою старую песню
      STVA 1
      STVA 1
      20 февраля в 18:19
      Выключите вы эту про... ку...
      David Young
      David Young
      20 февраля в 18:11
      Это плохо. Судейские ошибки не должны решать исход игр.
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