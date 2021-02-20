Федотов: «Пенальти в ворота „Зенита“ — левак такой, что просто катастрофа»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в ворота «Зенита» в матче 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала».
Пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Арсеналом» — левак такой, что просто катастрофа. Мяч от головы защитника «Зенита» попал в его руку, которая была в естественном положении. И мяч прокатился по руке, по всем правилам это продолжить игру. Чего они там на сборы собирались – вообще непонятно, началось шоу.
тем более что мяч тогда бы все равно в тело попал.
Бесит непрофи рефери....Дзюбу откровенно хватают руками и укладывают на газон прям перед штрафной Арсенала,но свисток в другую сторону..
Ракитский стоит не двигаясь (именно стоит) игрок Тулы сам врезается в него и.....с чего то судейка считает блокировка (какая 3 блокировка без движения ?!?) после забили гол.
тем более что мяч тогда бы все равно в тело попал.
Бесит непрофи рефери....Дзюбу откровенно хватают руками и укладывают на газон прям перед штрафной Арсенала,но свисток в другую сторону..
Ракитский стоит не двигаясь (именно стоит) игрок Тулы сам врезается в него и.....с чего то судейка считает блокировка (какая 3 блокировка без движения ?!?) после забили гол.
Мяч летит в ворота от головы и попадает в руку.
Мяч летит в ворота от головы и попадает в руку.
Ты пострадал за правду, когда сказал что Азмуна надо было удалять за грубый фол на Облякове. Так что держись.и не унижайся перед ними.
Ты пострадал за правду, когда сказал что Азмуна надо было удалять за грубый фол на Облякове. Так что держись.и не унижайся перед ними.