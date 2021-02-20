Федотов: «Пенальти в ворота „Зенита“ — левак такой, что просто катастрофа»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение пенальти в ворота «Зенита» в матче 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала».

Пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Арсеналом» — левак такой, что просто катастрофа. Мяч от головы защитника «Зенита» попал в его руку, которая была в естественном положении. И мяч прокатился по руке, по всем правилам это продолжить игру. Чего они там на сборы собирались – вообще непонятно, началось шоу.