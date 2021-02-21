Фомин: «Надеюсь, победа над „Спартаком“ поможет в эмоциональном плане»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

Не было плана сыграть на контратаках. Хотели владеть инициативой, где-то выбегать в атаки. Забили гол, поэтому было проще играть пониже и проводить быстрые атаки. Моменты были, в том числе у меня. Во втором тайме немного перетерпели, потом забили второй гол и довели матч до победы.

Готовились, что «Спартак» будет играть в 4 защитника и в 5. Не было такого, что они нас чем-то удивили. Мы построили план таким образом, чтобы отталкиваться от игры в 4 защитника. Эпизод с пенальти? Не видел момент. Главное, что назначили пенальти. Конечно, после побед восстановление лучше. Этот выигрыш придаст нам уверенности. «Спартак», дерби, первый матч сезона. Классная атмосфера была, болельщики пришли.

Надеюсь, эта победа сыграет на руку в эмоциональном плане. Завтра у нас выходной, потом начнем готовиться к «Ахмату». Будут важные матчи. Всё зависит от нас. Мы — молодая и голодная команда. Будем работать и в конце сезона посмотрим, какое место займем. Когда пройдет жеребьевка, тогда и обсудим соперников.