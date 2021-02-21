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Фомин: «Надеюсь, победа над „Спартаком“ поможет в эмоциональном плане»

21 февраля 2021, 00:07
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

Не было плана сыграть на контратаках. Хотели владеть инициативой, где-то выбегать в атаки. Забили гол, поэтому было проще играть пониже и проводить быстрые атаки. Моменты были, в том числе у меня. Во втором тайме немного перетерпели, потом забили второй гол и довели матч до победы.

Готовились, что «Спартак» будет играть в 4 защитника и в 5. Не было такого, что они нас чем-то удивили. Мы построили план таким образом, чтобы отталкиваться от игры в 4 защитника. Эпизод с пенальти? Не видел момент. Главное, что назначили пенальти. Конечно, после побед восстановление лучше. Этот выигрыш придаст нам уверенности. «Спартак», дерби, первый матч сезона. Классная атмосфера была, болельщики пришли.

Надеюсь, эта победа сыграет на руку в эмоциональном плане. Завтра у нас выходной, потом начнем готовиться к «Ахмату». Будут важные матчи. Всё зависит от нас. Мы — молодая и голодная команда. Будем работать и в конце сезона посмотрим, какое место займем. Когда пройдет жеребьевка, тогда и обсудим соперников.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
21 февраля в 06:53
На первое время эмоций хватит
VAN ARM
VAN ARM
21 февраля в 06:20
Пусть так и будет)))удачи)))
mihaluch
mihaluch
21 февраля в 06:06
Результат не удивил победил более достойный.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
21 февраля в 01:21
Не стоит верить в это
makkie
makkie
21 февраля в 00:27
Неплохой паренёк этот Фомин, усилил Динамо.
Определяет игру команды в центре поля, дирижёр - сегодня точно выделялся в положительную сторону, как и Шиманьски.

Мог и в Спартаке оказаться, но не срослось, видимо.
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