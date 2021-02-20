ГлавнаяНовости

Червиченко: «„Спартаку“ просто сегодня не повезло»

20 февраля 2021, 23:02
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо» (0:2).

На мой взгляд, игра была абсолютно равная: зимний футбол, моменты, которые были у двух команд. Но сегодня «Спартаку» не повезло, так бывает.

Пенальти в ворота «Спартака»? На мой взгляд, даже обсуждать нечего. Мяч попадает четко в руку, меняет направление. Все по делу: в ту сторону или в другую пенальти бы поставили.

«Красно-белым» просто сегодня не повезло. Я не скажу, что они были хуже: в некоторых моментах даже лучше смотрелись. Все старались, все хотели победы, но команде не удалось ее одержать. Так бывает, не во всех матчах нужно выигрывать.

Футболисты были шустры не так, как до этого, но я это списываю на холодное поле и на то, что это первый матч в сезоне. Обычно «Спартак» играет быстрее.

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Вчера, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Вчера, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Вчера, 22:04 Комментарии14
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Вчера, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Вчера, 20:51 Комментарии13
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Вчера, 19:52 ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
21 февраля в 09:20
смотрим дальше
а что нам остаётся ?
makkie
makkie
21 февраля в 00:12
Вот и я говорю - у Динамо сегодня из 3 моментов залетело 2.
Спартак свои не использовал.
Результат на табло, поэтому идём дальше (но уже без Кубка).
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 февраля в 23:54
Не узнаю "вас" в гриме).
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 февраля в 23:53
Сегодня он без яда.
oFANATo
oFANATo
20 февраля в 23:43
А Мостовой считает что спартак бездарно вылетел из кубка.
Ironigor
Ironigor
20 февраля в 23:38
Просто Невезения продолжаются , Тедеско работает над этим плотно !!!
Cat01
Cat01
20 февраля в 23:31
Ему часто не везёт
Artemon9
Artemon9
20 февраля в 23:21
Что с червем случилось? Метит на должность в клубе?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
20 февраля в 23:12
Зато он про пенальти правильно сказал. Чище не бывает.
STVA 1
STVA 1
20 февраля в 23:03
Не похоже на Червя
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 февраля в 23:03
Просто была плохая погода!😜
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100