Червиченко: «„Спартаку“ просто сегодня не повезло»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо» (0:2).

На мой взгляд, игра была абсолютно равная: зимний футбол, моменты, которые были у двух команд. Но сегодня «Спартаку» не повезло, так бывает.

Пенальти в ворота «Спартака»? На мой взгляд, даже обсуждать нечего. Мяч попадает четко в руку, меняет направление. Все по делу: в ту сторону или в другую пенальти бы поставили.

«Красно-белым» просто сегодня не повезло. Я не скажу, что они были хуже: в некоторых моментах даже лучше смотрелись. Все старались, все хотели победы, но команде не удалось ее одержать. Так бывает, не во всех матчах нужно выигрывать.

Футболисты были шустры не так, как до этого, но я это списываю на холодное поле и на то, что это первый матч в сезоне. Обычно «Спартак» играет быстрее.