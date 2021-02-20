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Хохлов: «„Динамо“ победило заслуженно»

20 февраля 2021, 22:02
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

На мой взгляд, «Динамо» победило заслуженно, потому что играли агрессивнее и активнее в атаке, создавали моменты, а у «Спартака» в нападении что-то совсем не получилось. Что касается пенальти, то здесь очень спорный момент, в котором у меня нет уверенности. Кто-то будет говорить, что была рука, кто-то — плечо. Единственное, было движение рукой, но я до конца не могу понять, был пенальти или нет.

Сегодня футболисты «Динамо» сыграли здорово, очень надежно в обороне и активно в атаке. А дальше будем смотреть, пока по одной игре тяжело оценить работу Шварца. Судить о ней можно будет по весенней части чемпионата, ведь осенью Сандро приходил по ходу сезона, не было полноценной предсезонной работы. Сейчас у них прошли сборы, и по весенней части уже можно будет делать выводы.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Caniggia (раскрыть)
20 февраля в 22:33
А этот пенальти и решил фактически исход. До пенальти, Спартак играл лучше соперника!
drug01
drug01
20 февраля в 22:30
Счёт по игре
Caniggia
Caniggia
20 февраля в 22:12
Может быть и заслуженно победило Динамо, но исход матча всё же решил весьма спорный пенальти. По мне - это игра плечом, а не рукой.
shlomo
shlomo
20 февраля в 22:10
Как говориться....смотрите на табло результат....
Leha-ha50
Leha-ha50
20 февраля в 22:07
Динамики просто молодцы.
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