Хохлов: «„Динамо“ победило заслуженно»

Экс-наставник «Динамо» прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

На мой взгляд, «Динамо» победило заслуженно, потому что играли агрессивнее и активнее в атаке, создавали моменты, а у «Спартака» в нападении что-то совсем не получилось. Что касается пенальти, то здесь очень спорный момент, в котором у меня нет уверенности. Кто-то будет говорить, что была рука, кто-то — плечо. Единственное, было движение рукой, но я до конца не могу понять, был пенальти или нет.

Сегодня футболисты «Динамо» сыграли здорово, очень надежно в обороне и активно в атаке. А дальше будем смотреть, пока по одной игре тяжело оценить работу Шварца. Судить о ней можно будет по весенней части чемпионата, ведь осенью Сандро приходил по ходу сезона, не было полноценной предсезонной работы. Сейчас у них прошли сборы, и по весенней части уже можно будет делать выводы.