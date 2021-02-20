ГлавнаяНовости

Шварц: «Тюкавин сегодня заслужил гол»

20 февраля 2021, 23:49
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отметил выступления полузащитника Константина Тюкавина, который забил свой дебютный гол за основную команду в матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака» (2:0).

Заслуженная победа, у нас было много моментов, когда мы хорошо оборонялись. Возможно, «Спартак» больше владел мячом, но я доволен. Эпизод с пенальти? Я не видел этот момент. Тюкавин сегодня заслужил гол, но сегодня вся команда очень хорошо сыграла. Тот мяч, который он забил, показывает, насколько хорошо он проявил себя в подготовке к возобновлению чемпионата.

Мы не разделяем важность Кубка и чемпионата. Нам важны оба турнира. Чемпионат для нас возобновится на следующей неделе матчем против «Ахмата». Мы рады сегодняшней победе и идем дальше.

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Вчера, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Вчера, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Вчера, 22:04 Комментарии14
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Вчера, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Вчера, 20:51 Комментарии13
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Вчера, 19:52 ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
21 февраля в 05:40
Тюкавин понравился, настырный парнишка
Leha-ha50
Leha-ha50
21 февраля в 00:15
Гол получился очень оригинальным. Нечасто такое увидишь. Приятно, что такой гол забил совсем молодой парнишка, ведь ему только летом 19 стукнет. Будем надеяться , что парень продолжит прогрессировать , а не останется вечно подающим надежды, как некоторые. Ну , а Сандро респект за то , что не боится доверять совсем молодым ребятам. Не каждый тренер на такое отважится.
Удачи парню в дальнейшей карьере и постараться обойтись без травм.
Всем здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 февраля в 00:01, ред.
Парнишка очень приятный. Хороший бег, координация, все при нем. Как прекрасно сориентировался , забивая гол, Максименко даже не шелохнулся.
нечитайло
нечитайло
20 февраля в 23:59
Надеемся на успех
Остапчук 67
Остапчук 67
20 февраля в 23:57
Хороший гол получился
Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 23:50
Заслужил, если забил)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100