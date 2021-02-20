Шварц: «Тюкавин сегодня заслужил гол»

Главный тренер «Динамо» отметил выступления полузащитника , который забил свой дебютный гол за основную команду в матче 1/8 финала Кубка России против «Спартака» (2:0).

Заслуженная победа, у нас было много моментов, когда мы хорошо оборонялись. Возможно, «Спартак» больше владел мячом, но я доволен. Эпизод с пенальти? Я не видел этот момент. Тюкавин сегодня заслужил гол, но сегодня вся команда очень хорошо сыграла. Тот мяч, который он забил, показывает, насколько хорошо он проявил себя в подготовке к возобновлению чемпионата.

Мы не разделяем важность Кубка и чемпионата. Нам важны оба турнира. Чемпионат для нас возобновится на следующей неделе матчем против «Ахмата». Мы рады сегодняшней победе и идем дальше.