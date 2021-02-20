Тедеско: «Отсутствие Крала сказалось на результате матча с „Динамо“»

Главный тренер «Спартака» заявил, что на результат матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо» (0:2) повлияло отсутствие полузащитника , который пропускал встречу из-за перегрузки опорно-двигательного аппарата.

Отсутствие Крала сказалось. Он очень важный игрок для нас, играл почти во всех матчах. Мы можем компенсировать потерю любого игрока, но нельзя недооценивать его роль в таких важных матчах. Особенно в контексте обороны. Но даже без него мы играли хорошо.