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Тедеско: «Отсутствие Крала сказалось на результате матча с „Динамо“»

20 февраля 2021, 21:55
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что на результат матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо» (0:2) повлияло отсутствие полузащитника Алекса Крала, который пропускал встречу из-за перегрузки опорно-двигательного аппарата.

Отсутствие Крала сказалось. Он очень важный игрок для нас, играл почти во всех матчах. Мы можем компенсировать потерю любого игрока, но нельзя недооценивать его роль в таких важных матчах. Особенно в контексте обороны. Но даже без него мы играли хорошо.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
21 февраля в 05:46
По логике Тедеско если Крала продадут, то Спартак станет командой очень низкого уровня?
Никогда не понимал когда идут такие отмазки. К примеру не играет Месси или Роналду, то клубы превращаются в жалкое подобие что ли?
Неужели тренеры не понимают, что попытка таким образом оправдаться за поражение унижает других игроков и клуб в частности?!
Может Тедеско пора признавать свои ошибки, а не искать глупые отмазки?!!!
makkie
makkie
21 февраля в 00:17
Безусловно, железного Крала не хватало.
Но мы проиграли совсем не поэтому - а из-за того, что не реализовали 100% моменты, привезли себе пенальти и вообще выглядели не очень.
oFANATo
oFANATo
20 февраля в 23:48
Вот оно что, оказывается Краля не хватало....
1bear
1bear
20 февраля в 22:48
Крал у Клары....
Тедеско берёт пример с Жука Моура в поисках оправданий бездарной игре...
Так он у меня стал Тудеско
Romkurch
Romkurch
20 февраля в 22:33
Крал основной в спартаке? Скорее присутствие Тедеско помешало.
Futurista
Futurista
20 февраля в 22:20
Крал у Спартака победу украл?)...
Василий 50
Василий 50
20 февраля в 22:16
Это все слова
Остапчук 67
Остапчук 67
20 февраля в 22:12
Почему он тренер?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 февраля в 22:08
Для это7о есть Семак
Ironigor
Ironigor
20 февраля в 22:07
Эх ты ,одним словом Трендеско !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
20 февраля в 22:04
Вот оказывается в чем дело. Без крали ничего не клеится! Я всегда говорил, если что "ищите женщину" ! А когда краля вернется, все наладится?
Трезвый повар
Трезвый повар
20 февраля в 22:04
Если отсутствие 1 игрока влияет на исход матча,то это вопросы к тренеру. В сильном клубе каким себя позиционирует Спартак такого не должно быть. Если один из лидеров отсутствует то другие игроки должны его квалифицированно заменить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 февраля в 21:56
Осталось искать причины...
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