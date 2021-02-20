ГлавнаяНовости

Шварц: «Очень доволен игрой своей команды»

20 февраля 2021, 22:13
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка России против «Спартака» (2:0).

Удачно сыграли. Игра была непростой. Дело не только в морозе. Играли две серьёзные команды. Хорошо вошли в игру, имели моменты, проявили характер. Хорошо сыграли в переходах из обороны в атаку. Очень доволен игрой своей команды.

Мы готовились к обеим схемам «Спартака». Обсуждали перед игрой. Перед матчем была отдельная теория по стандартам. Большое спасибо тренерскому штабу. Стандарты могут играть решающую роль, что сегодня игра и показала.

«Спартак» — хорошая команда с классными исполнителями. Мы хорошо сыграли в обороне, хорошо, что забили со стандартов. Это заслуженная победа.

Все новости
Корнаухов: «„Ростов“ больше контролировал матч, чем „Сочи“»
Вчера, 23:24 Комментарии2
Глебов: «Думаю, впереди у „Ростова“ будут победы»
Вчера, 22:40 Комментарии4
«Мне кажется, „Сочи“ смотрелся острее». Федотов — о матче с «Ростовом»
Вчера, 22:04 Комментарии14
Карпин: «Результатом матча с „Сочи“ не могу быть удовлетворён»
Вчера, 21:54 Комментарии5
Слуцкий: «Сейчас о „Зените“ мы думаем во вторую очередь»
Вчера, 20:51 Комментарии13
«Гол, ассист, победа и… счастье!» Рондон — после победы над «Ахматом»
Вчера, 19:52 ФотоКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
20 февраля в 23:11
Хорошая игра + отличный результат = главный тренер доволен!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 февраля в 22:40
Динамо сыграло очень солидно. Ни в чем Спартаку команда не уступала, а атаковала даже острее. Победа абсолютно заслуженная. Спартак начал очень хорошо, но динамовцы быстро пришли в себя и в дальнейшем достаточно сильно напрягали оборону спартаковцев.
Динамо с победой!!!
mihaluch
mihaluch
20 февраля в 22:31
Заслуженная победа Динамо была чуточку лучшею
Cat01
Cat01
20 февраля в 22:28
Так продолжать играть
beefs
beefs
20 февраля в 22:14
победа всегда долгожданна, поздравляем...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
20 февраля в 22:14
Ещё бы не доволен
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100