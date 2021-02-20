Шварц: «Очень доволен игрой своей команды»

Главный тренер «Динамо» подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка России против «Спартака» (2:0).

Удачно сыграли. Игра была непростой. Дело не только в морозе. Играли две серьёзные команды. Хорошо вошли в игру, имели моменты, проявили характер. Хорошо сыграли в переходах из обороны в атаку. Очень доволен игрой своей команды.

Мы готовились к обеим схемам «Спартака». Обсуждали перед игрой. Перед матчем была отдельная теория по стандартам. Большое спасибо тренерскому штабу. Стандарты могут играть решающую роль, что сегодня игра и показала.

«Спартак» — хорошая команда с классными исполнителями. Мы хорошо сыграли в обороне, хорошо, что забили со стандартов. Это заслуженная победа.