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Мостовой: «„Спартак“ бездарно вылетел из Кубка России»

20 февраля 2021, 22:49
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 1/8 финала Кубка России против «Динамо» (0:2).

Не ожидал, что «Спартак» может проиграть «Динамо». По составу «красно-белые» не только не уступают, но и превосходят соперника. Видел состав «Динамо», и там, например, полно молодых. Конечно, не хочется всё сваливать на то, что «Спартак» приехал в Москву тренироваться, хотя здесь уже месяц морозы…

Тема ухода Тедеско будет мусолиться до последних дней немца в Москве. Стоит вернуться в декабрь, когда он выступил с заявлением об уходе: я, например, не понимал, зачем он это говорит, а потом остаётся. Конечно, это была глупость с его стороны. Хотя он объяснил свои действия тем, что у клуба есть время подыскать нового тренера…

Если он уйдёт, то 10 других тренеров будут стоять у стадиона «Спартака» и просить, чтобы их взяли туда. А ещё 20 — на границе. Тедеско остался, но что имеем в итоге? «Спартак» бездарно вылетел из Кубка России, проиграв принципиальному сопернику.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
21 февраля в 10:02
    cska1948
    cska1948
    21 февраля в 09:05
      Caniggia
      Caniggia
      21 февраля в 08:18
      Мостовой в этом прав. Зачем было оставлять Тедеско? Только, что бы не выплачивать неустойку? А на результаты команды, при нём оставшемся, наплевать? Тодеско уже не так мотивирован, он тупо хочет забрать свои, положенные ему по контракту, деньги, а как в оставшихся матчах команда будет играть, уже не так важно. Соответственно, у футболистов тоже мотивация уже не на том уровне, какая должна быть. В общем, решение оставить Тедеско до конца чемпионата, может очень серьёзно сказаться на итоговом результате. Из кубка вылетели, осталось не попасть в зону еврокубков.
      КЭТиК
      КЭТиК
      21 февраля в 05:05
      Похоже Тедеско надо было убирать раньше.
      makkie
      makkie
      21 февраля в 00:14
      Если он уйдёт, то 10 других тренеров будут стоять у стадиона «Спартака» и просить, чтобы их взяли туда. А ещё 20 — на границе.
      _________________________

      И Мостовой в их числе.

      Но, во-первых, у него нет даже тренерской лицензии.
      Во-вторых, он тренировать не сможет.
      В-третьих, его приглашают разве что на Матч ТВ. А там особого ума не надо - сидишь в студии, улыбаешься и с умным видом любую чушь втираешь зрителям.
      Capral
      Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      21 февраля в 00:12
      Динамо играет в бессистемный футбол, в футбол без мысли и импровизации. Главная задача игроков- прессинговать соперника по всему полю, не созидать самим, а разрушать.
      Romkurch
      Romkurch
      21 февраля в 00:10
        Capral
        Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        21 февраля в 00:09
        Ну, значит, я не знаю новых правил.
        Capral
        Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        21 февраля в 00:08
        Вот именно, будущие. Бриллиант нужно шлифовать, а кто, будет это делать, Шварц? Гол симпатичный, но случайный. Если защитники позволяют забивать подобные мячи, значит, что-то у них не в порядке....
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
        21 февраля в 00:05
        Пенальти как раз бесспорный. Я посмотрел на сайте ФИФА , плечо это то, что идет от шеи до сустава включительно. А все ниже рука. Но главное то, что движение рукой у Мозеса было выраженное. По новой трактовке Правил -100%
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
        21 февраля в 00:03
        Мне больше всего понравился второй гол Тюкавина. Парнишка мгновенно сориентировался. Хорошо координирован, быстро бежит. Будущее Динамо вместе с Грулевым и Евгеньевым. Три будущие звездочки. А игра..... Пока сыровато.
        Capral
        Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        21 февраля в 00:00, ред.
        За поздравления спасибо, но, я не из того числа болельщиков для которых важен только результат. Мне, прежде всего важна игра, а её то, как раз, я и не вижу. Пенальти- более чем спорный, моментов спартачи создали достаточно, чтобы победить, вразумительной игры у Динамо я не увидел, команда не играет, а работает на поле. Не вижу, чему радоваться....
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
        20 февраля в 23:53
        Во-первых с победой Динамо! Во-вторых памятник Мостовому поставили болельщики Виго - достаточно небольшого испанского городка, на свои деньги. А в масштабе Испании он не был "великим" никогда. И, наконец, в-третьих. Речь идет о "величии" в качестве тренера. А конкретно Мостовой , как тренер полный ноль. Он понятия не имеет о работе тренера. Остальные еще что то имели. Кстати, мне Динамо понравилось в том числе обилием молодежи.
        Capral
        Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        20 февраля в 23:45
        Человек, которому при жизни в Испании памятник поставили- не великий? Ну-ну.... Добрый вечер.
        mihaluch
        mihaluch
        20 февраля в 23:33
        Кто-то же должен проиграть.
        beefs
        beefs
        20 февраля в 23:17
        а кто в этом сомневался, разве есть такие?
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        20 февраля в 23:08
        Я совершенно не уверен, что будет такая очередь тренеров в Спартак, а если и будет то , таких "великих" как Мостовой, Евсеев, Титов, Аленичев, Бушманов, Писарев, не более того. Приличные из Европы сто раз подумают , чтобы не вляпаться.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        20 февраля в 22:58
        Понятно , что болельщикам Спартака обидно то, что вылетели из кубка. Но это бывает. По одному матчу делать далеко идущие выводы не стоит. Посмотрим как Спартак будет играть в чемпионате??? Но думаю, что Тедеско дадут доработать до окончания сезона. Сегодня проиграли по делу, но матч на матч не приходится, тем более , что - это кубок, тут все может быть.
        Ждем начала чемпионата.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        20 февраля в 22:56
        Просто слили!
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        20 февраля в 22:50
        Спартак продолжает своё падение
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