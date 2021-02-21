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Роналду и «Ювентус» подумывают о разводе. Но в Турине нашли тренера, который удержит португальца

сегодня, 13:21
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У Криштиану и его итальянского клуба непростые отношения.

«Ювентус» не играет на победу в Лиге чемпионов

Остается стиль Ди Маттео – ужасный тренер с ужасной игрой, но в хорошей команде с финальным опытом может выиграть кубок. Так сделал итальянец с «Челси». Но Пирло вряд ли воспримет сравнение с наставником, что пятый год без работы, за комплимент.

Но его коллега Консейсау прав – «Ювентус» не сыграл лучше, чем «Порту». Команда Пирло показала футбол, что не соответствует уровню будущего победителя ЛЧ. Могут выиграть в Стамбуле, если сказочно повезет в плей-офф, но отскочили, нарываясь на 0:3.

Роналду приехал в Турин за новой победой в Лиге чемпионов, но с такой игрой команды вряд ли ее получит. Криштиану нанес против «Порту» 1 удар за весь матч. Кассано резонно заметил – с идеями Пирло, невзирая на все голы, Роналду сочетается еще хуже, чем с тактикой Сарри.

Для итальянцев контракт Роналду – камень на шее

С одной стороны, Криштиану рады в Турине, поскольку приносит голы. Но бухгалтеры Аньелли – инициатора реформы ЛЧ, подсказывают, что ситуация с контрактом Роналду подозрительно напоминает соглашение Месси и «Барселоны». Масштаб другой, но и заработки «Ювентуса» скромнее.

Чемпион Италии по доходам не сильно оторвался от «Боруссии» Д. В Турине наступили на горло принципам, выдав Роналду аномальный контракт. Теперь надо выбирать между одним игроком и целым клубом. Если дойдет до увольнения работников, то Кьеллини выберет тех, кого знает давно, а не португальца.

Роналду ведь не вице-капитан «Ювентуса» — показательно, что в Португалии отдали повязку Алексу Сандро. Криштиану не однозначный вожак нового коллектива, хотя и сильнейший игрок команды. Контракт истекает в 2022-м – через год может уйти бесплатно, а это снова денежные потери.

Аньелли давно подыскивает молодую яркую звезду

Так или иначе, Криштиану уйдет. Случится это летом после Евро-2020, где португалец по привычке может выдать ряд сильных матчей, убедив потенциального покупателя в необходимости сделки, или позже, но для «Ювентуса» задача не меняется – остро нужны самостоятельные футболисты, что делают разницу.

Мората за 63 минуты не нанес ни одного удара в сторону ворот «Порту». Дибала травмирован, но Пауло считанные разы проводил выдающиеся матчи в ЛЧ, о победе в которой с середины 90-х мечтает Аньелли. Понятно, что владелец клуба поручил Недведу подыскивать звезду, что сменит Роналду.

Это может быть Салах или Холанд. Мбаппе не потянут по деньгам, но варианты есть всегда. Например, Мохамед моложе, чем Криштиану, на целых семь лет. Выгоднее платить ему 12-15 млн евро, чем отдавать неизбежно стареющему Роналду 31 миллион, не считая бонусов.

Финансовый кризис исключает трансферные капризы

Зная Роналду, нет сомнений – просит об усилении состава. Бентанкур, что на первых секундах в Порту привез гол, не его напарник мечты. И таких людей в «Ювентусе» много. Вокруг Роналду не суперзвезды. Не молодые Кроос, Модрич, Каземиро, Марсело, Рамос, Бэйл и Бензема на пике формы.

У «Ювентуса» состав слабее, чем у «Реала» золотых сезонов Зидана. В каком-то смысле Роналду в Турине попал в сборную Португалии. В обороне ветераны, Кьеза круче, чем многие думают, но в сумме получается коллектив, который уступает «Милану», «Интеру» и «Роме» в Серии А.

А «Наполи», «Аталанта» и «Лацио» могут опередить чемпиона в ближайших турах. При этом трансферный бюджет «Ювентуса» исключает подписание одновременно Холанда, Салаха и Де Брюйне, чтобы старина Роналду получил мощную поддержку в атаке и напарников для верной победы в Лиге чемпионов.

Роналду сложно вписаться в тактику тренера Пирло

Бенитес ушел из «Реала», когда взялся учить Рамоса и Роналду играть. Португалец привык к мощным наставникам, много лет работал с Фергюсоном и Моуриньо. Но Бенитес или Сарри – опытные, а Пирло явно уступил не только Консейсау. «Порту» мог поставить итальянцев на колени.

На одном везении Андреа далеко в ЛЧ не заедет. Дополнительная причина для Роналду подумать о смене клуба, ведь не хочет быть подопытным кроликом в эксперименте Аньелли с легендой «Ювентуса» на тренерском посту. Изначально португалец уходил из «Реала» на пару с Зиданом – допускал, что через паузу Зинедин возглавит бывший клуб.

Думали вместе штурмовать вершину в Лиге чемпионов. Но сложилось иначе, в Италии ходят слухи о возвращении Аллегри, а Роналду еще от Сарри не отошел. Криштиану точно огорчен поражениями Пирло от «Наполи» и «Порту», да и вряд ли не винит тренера в разговорах с окружением.

Криштиану останется, если от него откажутся другие

Агенту португальца будет сложно. Нет команды в Европе, что заплатит много денег «Ювентусу» и выдаст царский контракт 36-летнему футболисту. Но если отношения нападающего и клуба ухудшатся, то результативность – у Роналду 4 мяча в ЛЧ и 16 в Серии А, не повлияет на исход взаимоотношений.

Криштиану будет мало личной победы в гонке снайперов, если «Ювентус» финиширует на шестом месте. В случае потери путевки в ЛЧ, которую Криштиану любит, португалец точно инициирует уход. Роналду в Лиге Европы – нонсенс. «Ювентус» потерял очки в 9 матчах из 21 в Серии А – почти в каждом втором поединке.

Если посмотреть на «Баварию», «Манчестер Сити» и ПСЖ, то сразу понятно, что в плей-офф ЛЧ есть команды с более цельной, зрелой, яркой и осмысленной игрой в футбол. Роналду больше не представляет фаворита ЛЧ. И не играет за команду-феникс «Реал». В Мадриде ставка была на колоссальный чемпионский опыт, а у Рабьо или Рэмзи его нет.

Если бы «Ювентус» мог позволить себе усиление уровня Холанда и Мбаппе – Роналду сыграл бы роль наставника. Но контраст, что создали в матчах Эрлинга и Килиана с играми Месси и Криштиану, напоминает, что время неумолимо. Роналду – футбольный «дед», ему нужна опека крутого состава и хитрого тренера, чтобы брать трофеи.

Аньелли придумал, как сгладить конфликты с Роналду

У Роналду остается возвращение в «Реал», если Перес использует этот шаг для заманивания Мбаппе. Но и эта сделка под вопросом, ведь зачем Мадриду 36-летний форвард за большие деньги, если можно завербовать Холанда и Мбаппе, которые моложе и перспективнее?

Непривычный вывод, но Роналду может потерять интерес к игре за «Ювентус», а затем лучшего варианта не найдется. Криштиану – профессионал, но в публичном пространстве. Но если «Порту» пройдет «Ювентус», а в Серии А конкуренты не отпустят Пирло в чемпионский забег – отношения с Роналду накалятся.

Трансферные разборки будут интереснее, чем игра «Ювентуса»? Команда мощная, но победы над «Миланом» и «Интером» говорят о несовершенстве соперников, а не о гении Пирло. Бросьте коллектив Андреа сейчас под «Баварию» или «Манчестер Сити» — вряд ли доживут до финала.

Роналду привык к неудачам в национальном чемпионате с «Реалом», но унижаться в ЛЧ не любит. Как и впустую тратить время. Особенно с учетом, что лет в футболе осталось мало. Переходя в Серию А, рассчитывал на легкие чемпионства и финалы ЛЧ, а может проиграть в обоих турнирах.

Но у Аньелли есть туз в рукаве. Если Зидан летом покинет «Реал», то его пригласят в «Ювентус». Тогда Роналду спустя годы получит то, на что явно рассчитывал – поработает с другим мастером побед в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
AgamagA..
AgamagA.. ответ RR117 (раскрыть)
сегодня в 20:17
При чем тут доходы от соц сетей? Клубу он обходится дорого, как и Месси для Барсы, но размах другой. Нет никакой разницы! Просто фанаты португальца привыкли с него пылинки сдувать и принимать в штыки любые статьи в которых хоть немного критики в его адрес.
Месси тоже принёс 600 млн дохода за 4 года, поэтому и получил свои 500 млн, и пока что больше него никто в клубе не забивает.
Правильно всё написано в статье, он балласт, от которого нужно избавиться.
AgamagA..
AgamagA.. ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 20:12
Продать его нужно клубу, чтоб деньги выручить и купить Салаха. Избавиться от половины игроков.
Ювентус сильно сдал в игре с его приходом.
Нарцисс выигрывал ЛЧ при сильных партнёрах - Рамос, Каземиро, Модрич, Кроос, Карвахаль, да почти весь состав был убойный.
DXTK
DXTK
сегодня в 19:34
юве в развитии с португальцем в составе потерял 3 года......смотрите сами кое-как давался титул, сейчас уже далеки от него, вылет на самых ранних стадиях из ЛЧ возможно от Порту на этот раз, Аякса и Лиона показалось мало, до этого были главными фаворитами, разорвали контрак с Аллегри,..... мол три тренера за 3 года......... выгоды от этого сотрудничества никакого....... говорить тут надо честно Роналду не тянет и провалился, плюс даже не может стать лучшим бомбардиром лиги, а про ЗМ можно уже и не говорить.))))
RR117
RR117 ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 17:06
Ты думаешь тебе Холанд бесплатно достанется и будет на 10 млн играть?

С такой полузащитой и философией, Юве хоть Мбаппе, хоть Холланда приглашай - не помогут.
RR117
RR117
сегодня в 17:02
С одной стороны, Криштиану рады в Турине, поскольку приносит голы. Но бухгалтеры Аньелли – инициатора реформы ЛЧ, подсказывают, что ситуация с контрактом Роналду подозрительно напоминает соглашение Месси и «Барселоны».
________________

Узнаю Станислава!

Горин как давний фанат Месси, нужно было обязательно написать статью о Роналду, где должен был подвести все так, будто и у Роналду контракт обходится Турину, как Месси Барселоне!

🤦🤦🤦

Буквально в прошлом году были опубликованы доходы Роналду, где он больше от соц.сетей получает, чем от Ювентуса.

15.08.2019 год. Чемпионат.

Стоимость сделки перехода Роналду в «Ювентус» составляет $340 млн за четыре года, согласно источникам Forbes. (у Месси 555) разница больше 200 млн.
Соцсети.
Instagram аккаунт Роналду насчитывает 179 миллионов подписчиков (на 2019 год), twitter — около 80 миллионов. Только благодаря аккаунтам в различных социальных сетях Роналду принёс спонсорам $474 миллиона, согласно данным исследовательской компании Hookit. А одна рекламная публикация в его аккаунте стоит $975 тысяч.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 16:02
Кажется, причиной нынешних проблем Ювентуса это неопытность молодого тренера Пирло
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 16:00
Зидан не поедет в Турин из-за жены. А с Роналду все равно придется расставаться в ближайшие годы. Чем больше денег принесет сделка,тем лучше
Авторитет не пропьёшь
Авторитет не пропьёшь
сегодня в 15:58
    BARCOFETT
    BARCOFETT
    сегодня в 15:08
    100% Кристинка в ПСЖ дернет с Родригесой.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 14:34
    Сейчас нет уже клубов которые могли бы купить его и платить такую зарплату, ну может быть кроме ПСЖ, но в ПСЖ он точно не уйдёт. Так что я думаю он останется в Юве .Удачи Рону и Юве!!!
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 14:03
    Роналду великий игрок, который привык побеждать. А Пирло - это тренер, который умудряется провалить сезон с Ювентусом.
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:56
    не сложилось, надо уйти
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 13:46
    Интересно как это Мората мог нанести удар по воротам,если он на лавке 63 минуты сидел))))
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 13:43
    Спасибо за статью....да уж.....в нете уже проскакивала информация испанских медиа, что туринцы считают риском продлевать контракт с 35-летним футболистом (контракт истекает летом 2022 года)..... и соответственно выставят игрока на трансфер 2021 году (в результате продажи хотят компенсировать часть средств, потраченных на покупку, а это не много не мало 117 мл. евро)....но это с одной стороны, а с другой у Рона уже сложились прекрасные отношения с Андреа Пирло, наподобие тех, что у него были с Зиданом в "Реале" (Роналду нравится стиль работы 41-летнего итальянца и его идеи)...ну а если рассматривать третью сторону....:))), то португалец недоволен тем, что не выиграл ЛЧ за два сезона, проведенных в Турине, а также не стал обладателем шестого "Золотого мяча".....так что вся развязка этой истории впереди (и как мне кажется, что на долго она не растянется...)
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 13:41
    Роналду нужно уходить.Ювентусу очень сложно тянуть его зп,а из-за кризиса в маркетинге он особо не помогает.Я бы продал его летом и купил Холланда,Да и игра команды ,без Роналду будет более командная.Чтобы Роналду приносил пользу,нужно млн 300 потратить и обновить всю полузащиту
    ilyafrom
    ilyafrom
    сегодня в 13:34
    Думаю, он уйдет с Ювентуса свободным агентом
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