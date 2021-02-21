Роналду и «Ювентус» подумывают о разводе. Но в Турине нашли тренера, который удержит португальца

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сегодня, 13:21

У Криштиану и его итальянского клуба непростые отношения.

«Ювентус» не играет на победу в Лиге чемпионов

Остается стиль Ди Маттео – ужасный тренер с ужасной игрой, но в хорошей команде с финальным опытом может выиграть кубок. Так сделал итальянец с «Челси». Но Пирло вряд ли воспримет сравнение с наставником, что пятый год без работы, за комплимент.

Но его коллега Консейсау прав – «Ювентус» не сыграл лучше, чем «Порту». Команда Пирло показала футбол, что не соответствует уровню будущего победителя ЛЧ . Могут выиграть в Стамбуле, если сказочно повезет в плей-офф, но отскочили, нарываясь на 0:3.

Роналду приехал в Турин за новой победой в Лиге чемпионов, но с такой игрой команды вряд ли ее получит. Криштиану нанес против «Порту» 1 удар за весь матч. Кассано резонно заметил – с идеями Пирло, невзирая на все голы, Роналду сочетается еще хуже, чем с тактикой Сарри.

Для итальянцев контракт Роналду – камень на шее

С одной стороны, Криштиану рады в Турине, поскольку приносит голы. Но бухгалтеры Аньелли – инициатора реформы ЛЧ , подсказывают, что ситуация с контрактом Роналду подозрительно напоминает соглашение Месси и «Барселоны». Масштаб другой, но и заработки «Ювентуса» скромнее.

Чемпион Италии по доходам не сильно оторвался от «Боруссии» Д. В Турине наступили на горло принципам, выдав Роналду аномальный контракт. Теперь надо выбирать между одним игроком и целым клубом. Если дойдет до увольнения работников, то Кьеллини выберет тех, кого знает давно, а не португальца.

Роналду ведь не вице-капитан «Ювентуса» — показательно, что в Португалии отдали повязку Алексу Сандро. Криштиану не однозначный вожак нового коллектива, хотя и сильнейший игрок команды. Контракт истекает в 2022-м – через год может уйти бесплатно, а это снова денежные потери.

Аньелли давно подыскивает молодую яркую звезду

Так или иначе, Криштиану уйдет. Случится это летом после Евро-2020, где португалец по привычке может выдать ряд сильных матчей, убедив потенциального покупателя в необходимости сделки, или позже, но для «Ювентуса» задача не меняется – остро нужны самостоятельные футболисты, что делают разницу.

Мората за 63 минуты не нанес ни одного удара в сторону ворот «Порту». Дибала травмирован, но Пауло считанные разы проводил выдающиеся матчи в ЛЧ , о победе в которой с середины 90-х мечтает Аньелли. Понятно, что владелец клуба поручил Недведу подыскивать звезду, что сменит Роналду.

Это может быть Салах или Холанд. Мбаппе не потянут по деньгам, но варианты есть всегда. Например, Мохамед моложе, чем Криштиану, на целых семь лет. Выгоднее платить ему 12-15 млн евро, чем отдавать неизбежно стареющему Роналду 31 миллион, не считая бонусов.

Финансовый кризис исключает трансферные капризы

Зная Роналду, нет сомнений – просит об усилении состава. Бентанкур, что на первых секундах в Порту привез гол, не его напарник мечты. И таких людей в «Ювентусе» много. Вокруг Роналду не суперзвезды. Не молодые Кроос, Модрич, Каземиро, Марсело, Рамос, Бэйл и Бензема на пике формы.

У «Ювентуса» состав слабее, чем у «Реала» золотых сезонов Зидана. В каком-то смысле Роналду в Турине попал в сборную Португалии. В обороне ветераны, Кьеза круче, чем многие думают, но в сумме получается коллектив, который уступает «Милану», «Интеру» и «Роме» в Серии А.

А «Наполи», «Аталанта» и «Лацио» могут опередить чемпиона в ближайших турах. При этом трансферный бюджет «Ювентуса» исключает подписание одновременно Холанда, Салаха и Де Брюйне, чтобы старина Роналду получил мощную поддержку в атаке и напарников для верной победы в Лиге чемпионов.

Роналду сложно вписаться в тактику тренера Пирло

Бенитес ушел из «Реала», когда взялся учить Рамоса и Роналду играть. Португалец привык к мощным наставникам, много лет работал с Фергюсоном и Моуриньо. Но Бенитес или Сарри – опытные, а Пирло явно уступил не только Консейсау. «Порту» мог поставить итальянцев на колени.

На одном везении Андреа далеко в ЛЧ не заедет. Дополнительная причина для Роналду подумать о смене клуба, ведь не хочет быть подопытным кроликом в эксперименте Аньелли с легендой «Ювентуса» на тренерском посту. Изначально португалец уходил из «Реала» на пару с Зиданом – допускал, что через паузу Зинедин возглавит бывший клуб.

Думали вместе штурмовать вершину в Лиге чемпионов. Но сложилось иначе, в Италии ходят слухи о возвращении Аллегри, а Роналду еще от Сарри не отошел. Криштиану точно огорчен поражениями Пирло от «Наполи» и «Порту», да и вряд ли не винит тренера в разговорах с окружением.

Криштиану останется, если от него откажутся другие

Агенту португальца будет сложно. Нет команды в Европе, что заплатит много денег «Ювентусу» и выдаст царский контракт 36-летнему футболисту. Но если отношения нападающего и клуба ухудшатся, то результативность – у Роналду 4 мяча в ЛЧ и 16 в Серии А, не повлияет на исход взаимоотношений.

Криштиану будет мало личной победы в гонке снайперов, если «Ювентус» финиширует на шестом месте. В случае потери путевки в ЛЧ , которую Криштиану любит, португалец точно инициирует уход. Роналду в Лиге Европы – нонсенс. «Ювентус» потерял очки в 9 матчах из 21 в Серии А – почти в каждом втором поединке.

Если посмотреть на «Баварию», «Манчестер Сити» и ПСЖ , то сразу понятно, что в плей-офф ЛЧ есть команды с более цельной, зрелой, яркой и осмысленной игрой в футбол. Роналду больше не представляет фаворита ЛЧ . И не играет за команду-феникс «Реал». В Мадриде ставка была на колоссальный чемпионский опыт, а у Рабьо или Рэмзи его нет.

Если бы «Ювентус» мог позволить себе усиление уровня Холанда и Мбаппе – Роналду сыграл бы роль наставника. Но контраст, что создали в матчах Эрлинга и Килиана с играми Месси и Криштиану, напоминает, что время неумолимо. Роналду – футбольный «дед», ему нужна опека крутого состава и хитрого тренера, чтобы брать трофеи.

Аньелли придумал, как сгладить конфликты с Роналду

У Роналду остается возвращение в «Реал», если Перес использует этот шаг для заманивания Мбаппе. Но и эта сделка под вопросом, ведь зачем Мадриду 36-летний форвард за большие деньги, если можно завербовать Холанда и Мбаппе, которые моложе и перспективнее?

Непривычный вывод, но Роналду может потерять интерес к игре за «Ювентус», а затем лучшего варианта не найдется. Криштиану – профессионал, но в публичном пространстве. Но если «Порту» пройдет «Ювентус», а в Серии А конкуренты не отпустят Пирло в чемпионский забег – отношения с Роналду накалятся.

Трансферные разборки будут интереснее, чем игра «Ювентуса»? Команда мощная, но победы над «Миланом» и «Интером» говорят о несовершенстве соперников, а не о гении Пирло. Бросьте коллектив Андреа сейчас под «Баварию» или «Манчестер Сити» — вряд ли доживут до финала.

Роналду привык к неудачам в национальном чемпионате с «Реалом», но унижаться в ЛЧ не любит. Как и впустую тратить время. Особенно с учетом, что лет в футболе осталось мало. Переходя в Серию А, рассчитывал на легкие чемпионства и финалы ЛЧ , а может проиграть в обоих турнирах.

Но у Аньелли есть туз в рукаве. Если Зидан летом покинет «Реал», то его пригласят в «Ювентус». Тогда Роналду спустя годы получит то, на что явно рассчитывал – поработает с другим мастером побед в Лиге чемпионов.