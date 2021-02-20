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Холанд и Мбаппе могли перейти в «Ювентус» около пяти лет назад

20 февраля 2021, 17:56

Нападающий Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе могли оказаться в «Ювентусе».

Как сообщается, туринский клуб интересовался Мбаппе в 2016 году, когда форвард выступал за «Монако». Однако «монегаски» запросили за трансфер футболиста около 50 млн евро, а «Ювентус» посчитал эту сумму слишком завышенной. В итоге Мбаппе перешёл в ПСЖ в 2017 году за 180 млн евро.

Холанд посещал тренировочную базу «Ювентуса» в 2017 году, а также наблюдал за одним из матчей туринского клуба с трибун. Тогда норвежцу было 17 лет, а «бьянконери» могли подписать его за 4 млн евро. Но Холанд принял решение перейти в «Зальцбург», где он точно смог бы получать игровое время.

Напомним, что сейчас главным претендентом на Холанда и Мбаппе является «Реал».

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ЮЗИК
ЮЗИК
20 февраля в 20:34
И что теперь, волосы на одном месте рвать
juvenale
juvenale
20 февраля в 18:43, ред.
Холланд уже практически игрок Юве был....но руководство накосячило
Alex12357
Alex12357
20 февраля в 18:35
Холанд и Мбаппе могли играть в России,но им места не нашлось ,Дзюба и Кокорин-заняли!
dimagas2
dimagas2
20 февраля в 18:21
Но играет Мората)))
УЕСКА
УЕСКА
20 февраля в 18:00
    Q-J-G
    Q-J-G
    20 февраля в 17:57
    Возможно и могли...
    beefs
    beefs
    20 февраля в 17:57
    ну что же и такое бывает...
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