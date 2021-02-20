Холанд и Мбаппе могли перейти в «Ювентус» около пяти лет назад

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20 февраля 2021, 17:56

Нападающий и могли оказаться в «Ювентусе».

Как сообщается, туринский клуб интересовался Мбаппе в 2016 году, когда форвард выступал за «Монако». Однако «монегаски» запросили за трансфер футболиста около 50 млн евро, а «Ювентус» посчитал эту сумму слишком завышенной. В итоге Мбаппе перешёл в ПСЖ в 2017 году за 180 млн евро.

Холанд посещал тренировочную базу «Ювентуса» в 2017 году, а также наблюдал за одним из матчей туринского клуба с трибун. Тогда норвежцу было 17 лет, а «бьянконери» могли подписать его за 4 млн евро. Но Холанд принял решение перейти в «Зальцбург», где он точно смог бы получать игровое время.

Напомним, что сейчас главным претендентом на Холанда и Мбаппе является «Реал».