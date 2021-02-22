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Агент Инсинье: «Закончит ли Лоренцо карьеру в „Наполи“? Спросите его жену»

22 февраля 2021, 15:50

Винченцо Писакане, агент капитана «Наполи» Лоренцо Инсинье, рассказал о ситуации с контрактом футболиста. Текущее соглашение форварда истекает летом 2022 года.

Пока рано говорить о продлении контракта, это не пойдет на пользу ни Лоренцо, ни «Наполи». Я думаю, будет справедливо закончить сезон и посмотреть, чего добьется «Наполи». Не нужно спешить, его контракт истекает в 2022 году. Если бы он истекал в 2021 году, мы бы волновались больше.

Мечтает ли Инсинье закончить карьеру в «Наполи»? Не знаю, спросите его жену. Я не сплю с Лоренцо и понятия не имею, о чем он мечтает.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
22 февраля в 16:17
А что, чтобы знать планы своего клиента, нужно обязательно с ним спать? Других способов не может найти? А поговорить.
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 16:08, ред.
«Закончит ли Лоренцо карьеру в „Наполи“? Спросите его жену»

Печально, но факт, но, всё чаще и чаще решают жёны, где, в какой команде, в какой стране играть её мужу. И печально то, что жена делая такой выбор, думает, не о футбольной карьере мужа, а о своём благополучии, "ценит" свои корыстные интересы больше, чем успешную футбольную карьеру своего мужа.

P.S. Жена Андрея Шевченко, которая очень хотела жить в Лондоне, один из самих ярких примеров, как жена может отрицательно повлиять на футбольную карьеру своего мужа...
ZedZipper
ZedZipper ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
22 февраля в 16:07
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    22 февраля в 15:55
    Инсиньо подкаблучник походу!
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