Агент Инсинье: «Закончит ли Лоренцо карьеру в „Наполи“? Спросите его жену»

Винченцо Писакане, агент капитана «Наполи» Лоренцо Инсинье, рассказал о ситуации с контрактом футболиста. Текущее соглашение форварда истекает летом 2022 года.
Пока рано говорить о продлении контракта, это не пойдет на пользу ни Лоренцо, ни «Наполи». Я думаю, будет справедливо закончить сезон и посмотреть, чего добьется «Наполи». Не нужно спешить, его контракт истекает в 2022 году. Если бы он истекал в 2021 году, мы бы волновались больше.
Мечтает ли Инсинье закончить карьеру в «Наполи»? Не знаю, спросите его жену. Я не сплю с Лоренцо и понятия не имею, о чем он мечтает.
Печально, но факт, но, всё чаще и чаще решают жёны, где, в какой команде, в какой стране играть её мужу. И печально то, что жена делая такой выбор, думает, не о футбольной карьере мужа, а о своём благополучии, "ценит" свои корыстные интересы больше, чем успешную футбольную карьеру своего мужа.
P.S. Жена Андрея Шевченко, которая очень хотела жить в Лондоне, один из самих ярких примеров, как жена может отрицательно повлиять на футбольную карьеру своего мужа...
Печально, но факт, но, всё чаще и чаще решают жёны, где, в какой команде, в какой стране играть её мужу. И печально то, что жена делая такой выбор, думает, не о футбольной карьере мужа, а о своём благополучии, "ценит" свои корыстные интересы больше, чем успешную футбольную карьеру своего мужа.
P.S. Жена Андрея Шевченко, которая очень хотела жить в Лондоне, один из самих ярких примеров, как жена может отрицательно повлиять на футбольную карьеру своего мужа...