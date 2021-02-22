Агент Инсинье: «Закончит ли Лоренцо карьеру в „Наполи“? Спросите его жену»

Винченцо Писакане, агент капитана «Наполи» , рассказал о ситуации с контрактом футболиста. Текущее соглашение форварда истекает летом 2022 года.

Пока рано говорить о продлении контракта, это не пойдет на пользу ни Лоренцо, ни «Наполи». Я думаю, будет справедливо закончить сезон и посмотреть, чего добьется «Наполи». Не нужно спешить, его контракт истекает в 2022 году. Если бы он истекал в 2021 году, мы бы волновались больше.

Мечтает ли Инсинье закончить карьеру в «Наполи»? Не знаю, спросите его жену. Я не сплю с Лоренцо и понятия не имею, о чем он мечтает.