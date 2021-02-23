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Маттеус: «Холанд может заменить Левандовски в „Баварии“ через 2-3 года»

23 февраля 2021, 13:40

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о дальнейших перспективах нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Холанд уже находится в списках интересов лучших клубов мира. Им интересуется «Реал», потому что Бензема уже не молод. Отец Холанда играл в АПЛ. Этот вариант тоже может быть интересным.

Он не будет играть за «Боруссию» Дортмунд всю жизнь. Он перейдёт в более сильный клуб, захочет зарабатывать больше. Если он останется в Бундеслиге, для него останется только один шаг — «Бавария».

Холанд мог бы заменить Роберта Левандовски в «Баварии» через два или три года, если бы Левандовски подумал о завершении карьеры. Но Левандовски сейчас в отличной форме, Холанд тоже. Пока Левандовски играет за «Баварию», я не думаю, что Холанд перейдёт туда, потому что они не смогут сыграть с парой Холанд — Левандовски. Эти игроки будут отбирать лучшие качества друг друга.

«Бавария» не будет думать о продаже Левандовски. Он может завершить свою карьеру в Мюнхене. Только когда Левандовски перестанет играть в «Баварии», место для Холанда в мюнхенском клубе освободится.

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Все комментарии
112910415
112910415
23 февраля в 18:21
Холанд один, а вариантов тьма ...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
23 февраля в 17:51
Открыли Америку. Так всегда было у них, главное обескровить соперников внутри лиги.
Karkaz
Karkaz
23 февраля в 16:39
Если он не свалит в следующем сезоне, то дальше его Бавария подпишет бесплатно 100%, когда закончится контракт с БД. Так как Левандовски как раз пойдёт на спад через 1.5-2 сезона.
Night Spirit
Night Spirit
23 февраля в 16:15
В Бундеслиге вообще слышали о такой вещи как преданность клубу? Один только Ройс отказал баварскому мешку и не перешёл в стан соперников.
амурец
амурец
23 февраля в 15:53
ну если уйдёт в Баварию при Лёве многому у него научится, и монстром станет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 февраля в 14:51
Что-то не припомню, чтобы "Бавария" приобретала кого-либо за большие деньги в последнее время. Да и два-три года Холанд точно ждать не будет. Если "Реал" и "Барселона" не потянут его трансфер, есть гранды АПЛ, которым Холанд придется по карману. Да и наличие агента Мино Райолы подсказывает, что в скорой перспективе нужно ожидать трансфер за весьма солидную сумму, если конечно "Боруссия" не попытается в полной мере угодить аппетитам Эрлинга по зарплате, хотя в этих запросах тоже явно ощущается рука его агента.
allemz
allemz
23 февраля в 14:39
Фиг, а не Холланд. Думаю, дортмундцы не дураки, чтобы в очередной раз толкнуть ценный товар за бесплатно своему прямому конкуренту. Президент Баварии сам рассказывал как он восхищается телом и состоянием Роберта, КриРо отдыхает. Ну вот пусть пылит поляк до 35 за мюнхенцев. Куда переходить Холланду, подскажет его отец.
Василий 50
Василий 50
23 февраля в 13:56
Это ещё раньше надо делать
ДСА
ДСА
23 февраля в 13:44
Перспективы точно есть
Colchoneros
Colchoneros
23 февраля в 13:42
Хрен вам!
Пусть лучше в Англию едет ну или в Испанию!
beefs
beefs
23 февраля в 13:41
интересный расклад вырисовывается...
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