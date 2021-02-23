Маттеус: «Холанд может заменить Левандовски в „Баварии“ через 2-3 года»

Бывший футболист «Баварии» поделился мнением о дальнейших перспективах нападающего дортмундской «Боруссии» .

Холанд уже находится в списках интересов лучших клубов мира. Им интересуется «Реал», потому что Бензема уже не молод. Отец Холанда играл в АПЛ . Этот вариант тоже может быть интересным.

Он не будет играть за «Боруссию» Дортмунд всю жизнь. Он перейдёт в более сильный клуб, захочет зарабатывать больше. Если он останется в Бундеслиге, для него останется только один шаг — «Бавария».

Холанд мог бы заменить Роберта Левандовски в «Баварии» через два или три года, если бы Левандовски подумал о завершении карьеры. Но Левандовски сейчас в отличной форме, Холанд тоже. Пока Левандовски играет за «Баварию», я не думаю, что Холанд перейдёт туда, потому что они не смогут сыграть с парой Холанд — Левандовски. Эти игроки будут отбирать лучшие качества друг друга.

«Бавария» не будет думать о продаже Левандовски. Он может завершить свою карьеру в Мюнхене. Только когда Левандовски перестанет играть в «Баварии», место для Холанда в мюнхенском клубе освободится.